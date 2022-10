Gezonde mensen hebben op een fatbike niets te zoeken

De early adopters van de elektrische fiets waren ouderen. Het leidde, zo vertelde een neuroloog mij, tot een epidemie aan hersenschuddingen; ineens bleken bochten veel scherper, en de snelheid een stuk hoger dan de ouden van dagen gewend waren, waarbij hun afnemende gezichtsvermogen en verminderde evenwichtsgevoel niet hielpen. Het was voor hen een aanvaardbaar risico, gezien de aanzienlijke verruiming van hun reikwijdte die elektrificatie ze gaf.

Lange tijd bleef de rest van Nederland fietsen op echte fietsen, maar fabrikanten wilden ook de rest van ons zo gek krijgen. Een paar prototypes verder verscheen daar de fatbike, en het land ging om.

Vóór de zomer dacht ik nog: geinig lelijk ding, als ik ooit te veel geld heb en te weinig verstand, wie weet. Maar slechts een paar maandjes verder is de hipheid er wel af, hetgeen treffend geïllustreerd wordt door het feit dat ook ouderen zijn overgestapt op de fatbike. Ik zie tenminste ineens ontzettend veel kleine oude dametjes erop rijden. Zou ik ook doen; je kunt immers voor het stoplicht lekker op je zadel blijven zitten, want je korte beentjes kunnen gewoon bij de grond. Trouwens, ik zie dat ook mensen met overgewicht de fatbike hebben ontdekt. Waarschijnlijk vanwege de geringe conditionele vereisten en het lage zwaartepunt. Zo begint de fatbike stilaan het gezonde alternatief te worden voor de Canta; een uitstekende zaak natuurlijk voor mensen die anders te weinig lichaamsbeweging zouden krijgen, maar gezonde mensen hebben er niks op te zoeken.

Fietsen op een echte fiets heeft namelijk twee voordelen: het is krankzinnig gezond en bizar milieuvriendelijk. Om met de eerste te beginnen: elke dag een halfuurtje fietsen naar je werk en terug, daar kan geen sportschool tegenop. Dat staat gelijk aan elke dag een uur op de hometrainer, en wie van ons kan dat opbrengen? Plus gratis woon-werkvervoer, wat wil je nog meer. Natuurlijk, niet meer bezweet en hijgend op je werk aankomen heeft ook voordelen, maar een goede conditie is er niet één van.

En die milieuvriendelijkheid: het is natuurlijk geniaal dat er een voertuig bestaat dat geen enkele brandstof verbruikt, anders dan die je in je mond stopt. Waarbij het meteen eventuele lichamelijke energie-overschotten afroomt, wat weer goed is voor de lijn. De accu van de fatbike echter, moet worden opgeladen aan het stroomnet, aan het verre uiteinde waarvan nog steeds kolen- en kerncentrales staan – en dan heb ik het nog niet eens over de grondstoffen die voor de accu zelf nodig zijn. Allemaal ernstige nadelen, die simpel te mijden zijn door te fietsen op een echte fiets.

Sterker nog: als je erover nadenkt, zou het natuurlijk allemaal juist andersom moeten: onze fietsen zouden een heel klein beetje zwaarder moeten trappen, met een interne dynamo die stroom opwekt in plaats van verbruikt. Die accu zou je aan het eind van de dag gevuld en wel in je meterkast moeten kunnen plaatsen, om er lekker je laptop en je router op te laten draaien. Zo kun je van je welverdiende rust genieten met een zelf opgewekt moppie Netflix. Je bezuinigt op je energierekening, en wordt tegelijk slank, fit, gespierd en sexy. Ik heb uitgerekend dat als 7 miljoen mensen dat zouden doen, de cumulatieve gezondheidsverbetering de zorg met 42 procent zou ontlasten, en we onze klimaatdoelen 28 procent sneller zouden kunnen halen. O wacht, ik heb nog niet eens meegerekend dat je van fietsen ook nog lekker warm wordt. Take that, Poetin.