Gezond leven is geen kwestie voor luie meningen en een dito overheid

In 2060 dreigen de uitgaven aan de zorg drie keer zo hoog te zijn als nu. In 2040 zullen er bijvoorbeeld al dubbel zoveel mensen artrose hebben: bijna 2,5 miljoen kunnen er dan op de wachtlijsten voor een nieuwe knie of heup belanden. Die kunnen dan niet geholpen worden. De vraag naar zorgpersoneel zal alleen maar stijgen.

Corona lijkt al haast minder verontrustend dan de toekomst die woensdag werd geschetst op ‘De Dag van de Preventie’ in Utrecht, van het tijdschrift Zorgvisie. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS trapt af met de mededeling dat de gezondheidsverschillen in Nederland ‘enorm groot’ zijn ‘en ze dreigen alleen maar groter te worden’. In Zuid-Limburg leven mensen nu al gemiddeld een jaar korter dan in Noord-Limburg. Maar de solidariteit, oftewel de bereidheid de zorgkosten van een ander te betalen, neemt aantoonbaar af.

Bewegen, ‘de goedkoopste manier van preventie’. Beeld Rob Voss

Vooral onderzoeker Gijsbert Werner van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hoogleraar economie voor de volksgezondheid Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen, en Helen Mertens, voorzitter van de raad van bestuur van Maastricht UMC, maken in Utrecht dan ook pijnlijk duidelijk waarom gezond leven geen zaak meer is voor luie meningen. Zoals het idee dat praten over suikertaks, minder vet of meer bewegen ‘elitair’ zou zijn. Als niet veel meer Nederlanders gezonder gaan leven, is er over een paar decennia te weinig zorg voor iedereen.

NRC-columnist Floor Rusman betoogde al dat praten over duurzaamheid helemaal niet elitair is, zoals populisten graag suggereren. Ook de Nederlandse zogenaamde ‘gewone man’ is op wereldschaal bevoorrecht en heeft dus net zo goed een verantwoordelijkheid voor mensen die elders de prijs zullen betalen van klimaatverandering.

Voor de zorg geldt hetzelfde: wie nu niet in beweging komt, kan straks de zorg opsouperen die naar een kind met kanker had kunnen gaan. Dat kan ieders (klein)kind zijn, daar is dus niets elitairs aan. Of u krijgt zelf geen nieuwe heup meer, hoe pijnlijk ook. Het is dus net zo goed een kwestie van eigenbelang om gezond leven serieus te nemen.

De overheid maakte een schijnbeweging met het Nationaal Preventieakkoord met ‘afspraken’. Dat akkoord bijt nauwelijks door. De verhoging op de tabaksaccijns kan hoger en het afschaffen van happy hours in sportkantines hoeft pas in 2040. Voor de preventie die nu nodig is om het straks te redden, is dat te laat.

Tegenstanders van preventiedenken beginnen er dan over dat je niet de verantwoordelijkheid voor alles bij het individu kunt leggen. Dat klopt helemaal en was ook mijn reden naar het congres te gaan. Ik verwachtte Amerikaanse toestanden – toen ik in de VS woonde heb ik zelf gezien hoe mensen door zorgverzekeraars werden geweigerd omdat ze te ongezond, oftewel te duur zouden zijn.

Maar het goede nieuws blijkt dat de gedachte dat het individu hoofdverantwoordelijke voor preventie van ziekten is, in Nederland nadrukkelijk wordt losgelaten. Gijsbert Werner van de WRR noemt de vervuiling van Tata Steel juist een ‘voorbeeld van hoe het niet moet’ en onderstreept de noodzaak bij preventie altijd ook op bijvoorbeeld huisvesting en milieubeleid te letten. Ook vochtige huizen en grafietregens maken mensen ziek.

‘Preventie van ziekten moet weg van het individu’, zegt ook hoogleraar Jochen Mierau: ‘Het individu is altijd in een omgeving die wordt gemaakt door wet- en regelgeving.’ Mierau trekt ook een parallel met het klimaatbeleid, hij wil dat er analoog aan klimaatdoelen gezondheidsdoelen komen, die zo nodig met wetten en regels over huisvesting, milieu, voeding worden afgedwongen. ‘Want zo lang de overheid de uitkomst niet centraal stelt, werkt het niet.’

Mierau veegt het bezwaar dat regels over suiker en alcohol ‘betuttelend’ zouden zijn van tafel: ‘We hebben hier een ongelooflijke óngezondheidsbetutteling. De reclame zegt mij voortdurend dat ik moet gokken, rotzooi moet eten en veel auto moet rijden.’

Maastricht UMC leidde veelbelovende proefprojecten. Zo leverden stadspoli’s waar mensen met artrose veel aandacht krijgen en beter leren bewegen (‘de goedkoopste manier van preventie’) tevreden patiënten op en 20 procent minder knie- en heupoperaties.

Gezondheid niet langer afschuiven, is het devies. Gezondheid is nog een heel eind af te dwingen. Vooral van de overheid.