Gezocht: ideeën voor koopkrachtreparatie, maar liefst wel een beetje praktisch uitvoerbaar

Nieuwe compensatie voor inflatie zal structureel moeten zijn, maar hoe gaat het kabinet dat doen?

Met welke ramingen voor de economie het Centraal Planbureau vrijdag ook komt, al enige tijd is duidelijk dat de koopkracht van burgers onder zware druk staat. De almaar stijgende energieprijzen en de inflatie, met fors hogere kosten voor levensonderhoud tot gevolg, leiden tot grote financiële zorgen. Het woord ‘armoedecrisis’ is al gevallen. Veel huishoudens, ook die met middeninkomens, wacht een guur najaar.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zouden hierover graag deze week een spoeddebat hebben gevoerd, het reces ten spijt, maar de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie houdt dat af. Daar is in zoverre begrip voor op te brengen dat alles erop wijst dat deze crisis langjarig is. Incidentenpolitiek en hapsnap-maatregelen bieden dan te weinig soelaas.

Maar het verplicht het kabinet wel om voor het einde van de maand, als de begroting voor Prinsjesdag in de steigers moet staan, met structurele plannen te komen. Over 2022 heeft het kabinet 6,5 miljard euro uitgetrokken om huishoudens tijdelijk tegemoet te komen. Dat geld is besteed aan verlaging van de energiebelasting, verlaging van de accijnzen op brandstof en, via gemeenten, een eenmalige energietoeslag voor wie op maximaal 120 procent van het sociaal minimum leeft.

In een brief van 1 juli aan de Kamer, na het debat over de Voorjaarsnota, heeft het kabinet gewaarschuwd dat het niet mogelijk is de inflatie volledig te compenseren en dat voor 2022 geen aanvullende maatregelen meer worden genomen. Die zouden hooguit aan het eind van het jaar nog eenmalig effect hebben. Voor 2023 zijn er vele opties, waartoe ook verlenging van de tijdelijke maatregelen behoort.

Tegelijkertijd stuit compensatie op praktische bezwaren, met name in de uitvoering. Belastingverlagingen zijn generiek, ook mensen die ze niet nodig hebben profiteren ervan. Uitkeringen via gemeenten zorgen lokaal voor extra werk, in toch al overbelaste organisaties. Dat geldt ook voor eventuele verhoging van bestaande toeslagen via de Belastingdienst. Die heeft daar geen capaciteit voor.

Het kabinet zal daarom goed moeten kijken naar alternatieven. Energieleverancier Eneco heeft zich bereid getoond overheidskortingen zelf door te voeren, al zitten daar veel haken en ogen aan. Voor dekking zou een minder defensieve houding welkom zijn tegenover het idee om bedrijven die juist profiteren van de crisis extra te belasten. Andere zinvolle bijdragen aan een betere koopkracht zijn (het stimuleren van) loonstijgingen en het verhogen van het minimumloon.