Ooit klaagde Henry Ford dat wanneer hij om een stel handen vroeg voor het werk in zijn fabriek hij er steevast ook een brein bij kreeg. Had de dode autofabrikant een kijkje kunnen nemen in onze tijd, dan had hij in alle vreugde kunnen concluderen dat de hele kwestie van de denkende, protesterende arbeiders door zijn opvolgers uit de wereld is geholpen. De generaties die nu het grote geld beheren hebben een andere uitdaging. Het bezwaar van de nieuwe Henry Fords zou eventueel kunnen zijn: ‘Telkens als we om een brein vragen, krijgen we het gezeik over de ethiek erbij.’

Over de auteur

Erdal Balci is schrijver en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Gezeik over ethiek of niet, ChatGPT-oprichter Sam Altman ronselt in de hele wereld al mensen die hun irissen willen laten scannen. In ruil voor de gegevens van de iris krijgen ze cryptomunten die door Altman zelf zijn ontwikkeld en per munt zo’n 15 euro waard zijn. Meer dan 2 miljoen mensen zouden nu al hun ogen ter beschikking hebben gesteld aan het techbedrijf van Altman.

Het mag duidelijk zijn: met de razendsnelle opkomst van de Kunstmatige Intelligentie (AI) gaan we een nieuw tijdperk in. We hebben te maken met een ontwikkeling die te vergelijken is met de Industriële Revolutie. Immense veranderingen dienen zich aan en wel voornamelijk op terreinen waaraan de hoogopgeleide bovenlaag een stevig dak boven het hoofd had. Was het de globalisering die de arbeidersklasse onbewapend achterliet tegenover het grootkapitaal en de intellectueel, de kunstenaar, de academicus, de manager ongemoeid liet, nu is het de Kunstmatige Intelligentie die dat halve werk komt voltooien.

Laatst hoorde ik op de radio een programmamaker zich zorgen maken over de opkomst van de robot. Heeft hij straks nog wel een baan als interviewer? Zoals het er nu naar uit ziet mag hij nog even blijven, omdat de robot nog context moet leren begrijpen en misschien ook wat humor moet ontwikkelen. Maar dezelfde robot heeft al de mouwen opgestroopt als het bijvoorbeeld gaat om laboratoriumwerk. Hij schijnt met succes chirurgische ingrepen bij proefdieren te doen. Geef hem het onderwerp en hij geeft les op school. Een pianoleraar van vlees en bloed is nu al overbodig. Straks ook de pianist in vlees en bloed omdat de robot het veel beter kan. Kortom, de Kunstmatige Intelligentie nestelt zich in alle sectoren waar de hoger opgeleide bovenlaag zich eeuwig warm waande.

Bij gebrek aan debat over ‘robotethiek’ kan binnen afzienbare tijd zelfs de kunstenaar, die prat gaat op het creatieve brein, deze AI-dans niet ontspringen. Iemand die een beetje handig is op de computer kan nu al het werk van de grootheden als Vermeer en Rembrandt duizenden keren reproduceren. Het creëren van nieuw kunstwerk hoeft tegenwoordig geen tijdrovende bezigheid te zijn. Zeg tegen Kunstmatige Intelligentie in welke stijl je welk schilderij wil en hij maakt het voor je. Wie kan garanderen dat de rijkaard straks het werk van de robot als echte kunst beschouwt?

In een wereld die niet meer is dan een speelbal in handen van de superrijken werd het vrije verkeer van de productiemiddelen en dus de ondergang van de arbeidersklasse als een bijkomstigheid beschouwd. Dezelfde superrijken hebben nu de Kunstmatige Intelligentie in handen. Ze laten nu de irissen scannen om de reductie van het slimme, denkende, protesterende individu naar de hersenloze consument compleet te maken.

De arbeiders die Henry Ford nodig had maar die tot grote frustratie van de fabrikant nooit alleen met hun handen kwamen, zijn inmiddels vakkundig losgerukt van de denkprocessen. Zij en hun kinderen worden al generaties lang op afstand gehouden van het denken en van de filosofie. Nu is het de beurt aan de academisch opgeleiden om in te binden.

Aan de vooravond van de grote AI-revolutie is daarom ruzie en strijd die ons kan redden. Enkel het verzet is in het belang van de mensheid. Verzet dat draait om de vraag: ‘Gaat AI een handvol ultrarijken dienen of ons allemaal?’ Wordt de AI het ultieme wapen van het grootkapitaal om ons verder te onderwerpen? Of gaan we het voortaan ‘Zuster Robot’ noemen en is ze straks onze metgezel? Is de robot in de nabije toekomst een herder die in dienst van de landheren ons allemaal hoedt? Of gaat Zuster Robot ons als een kameraad vergezellen in de prachtige reis die we maken naar de grenzen van onze menselijke talenten? Gaat dat ding in onze irissen wroeten of lopen we straks met Zuster Robot hand in hand naar een betere toekomst?

