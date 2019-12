Gewoon doen. Ten Hag is de man van het jaar

In een bekerwedstrijd tegen Telstar viel Erik ten Hag, de trainer van Ajax, laatst uit tegen Noa Lang. De jonge aanvaller had zijn plicht verzuimd na een pass van Dusan Tadic. Dankzij de camera’s van Fox Sports kon Ten Hag in een andere rol worden gezien dan gewoonlijk. Hij was zwaar geïrriteerd.

Lang moest diep gaan en verder zijn mond houden, schreeuwde Ten Hag. ‘Gewoon doen. Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.’ Gewoon doen, het teambelang benadrukken en boven het individuele belang stellen: het was Ten Hag ten voeten uit.

De irritatie was wel ongewoon. Zo is hij zelden te zien. Grappenmakers versneden het filmpje met de uitval van Rico Verhoeven tijdens de persconferentie na zijn vechtpartij met Badr Hari.

Dat ging zo. Verhoeven: ‘Wat moet jij dan?’ Ten Hag: ‘Je moet je mond houden.’ Verhoeven: ‘Vriend, jij moet gewoon je mond houden.’ Ten Hag: ‘Je moet luisteren. Gewoon doen.’ In een ander filmpje reageerde Ten Hag zogenaamd op een filmpje waarin Jesse Klaver de boze boeren toesprak.

Erik ten Hag is nog lang geen Louis van Gaal, maar ook hij wordt tegenwoordig op milde wijze bespot. Dankzij filmpjes en parodieën is hij op de valreep van het oude jaar eindelijk buiten de wereld van het voetbal getreden – een goed teken en een vorm van erkenning bovendien.

Zelf denkt hij er zonder twijfel anders over, maar hij kan het gebruiken. Zijn naam wordt niet spontaan gekoppeld aan de goede resultaten van Ajax. Als het over de nationale en internationale opmars van Ajax in 2019 gaat, worden meestal de namen van de uitblinkende spelers genoemd, Ziyech, De Ligt, De Jong, Tadic, Blind, Onana. In een lang interview in het eindejaarsnummer liet Voetbal International de algemeen directeur met de eer strijken, Edwin van der Sar. De naam van Ten Hag werd slechts een paar keer genoemd, terloops bijna.

Om meerdere redenen is Ten Hag een ongewone trainer. Hij is onverstoorbaar. Aanvallen, bijvoorbeeld van De Telegraaf, raken hem niet. Stoïcijns haalt hij zijn schouders erover op. Alleen kritiek waar hij ‘iets mee kan’, neemt hij serieus. Gejen op televisie over zijn Twentse accent raakt hem niet. Kan hij niets mee.

Wat hem vooral zo ongewoon maakt, is zijn totale gebrek aan zelfgenoegzaamheid. Toen Willem Vissers en ik hem een paar weken geleden interviewden in een Italiaans restaurant in Buitenveldert, probeerden we hem een paar keer zover te krijgen dat hij het succes van Ajax op zichzelf zou betrekken. Die neiging hebben bijna alle trainers. Van Gaal bijvoorbeeld had de gewoonte om zijn eigen rol voortdurend te benadrukken. Van Bommel deed hetzelfde, na een goed resultaat tenminste.

Iets van triomfalisme zou Ten Hag toch in zich moeten hebben, dachten wij, na een jaar waarin Ajax onder zijn leiding de somberheid voor een groot deel uit het Nederlandse voetbal verdreef. Op onze opmerking dat hij Ajax internationaal op de kaart had gezet, zei Ten Hag dat Ajax niet in de halve van de Champions League had moeten stranden, maar het toernooi had moeten winnen.

Later probeerden we het nog een keer. Nee, zei Ten Hag stellig, ik sla mezelf niet op de borst. Aandringen was zinloos, hier moesten we het mee doen.

Toen hij afgelopen weekeinde door de NOS werd geïnterviewd over de hartproblemen van Daley Blind, benadrukte hij dat voetbal maar relatief is en dat zijn gezondheid op de eerste plaats komt. Het was een andere opmerking die ontroerde: hij is onze vriend, zei Ten Hag over Blind.

Integer, succesvol, vriendelijk en onder alle omstandigheden zichzelf: Erik ten Hag is de man van het jaar.