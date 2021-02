Gevulde koeken en het volgasvoetbal van PSV-trainer Roger Schmidt

Nadat PSV zichzelf zaterdag had geblameerd in een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag, de uitslag had 2-12 kunnen zijn maar was 2-2, gebeurde er een dag later iets spectaculairs in het gewoonlijk nogal doodse praatprogramma Studio Voetbal van de NOS. Een van de tafelheren, Ibrahim Afellay, ging er met gestrekt been in.

Zijn mikpunt was Roger Schmidt, de trainer van PSV. De uitbarsting was om een paar redenen saillant. Afellay is oud-speler van PSV. Hij groeide er op, brak er door en sloot er zijn loopbaan af; in mineur, want hij kwam nauwelijks in actie. Dat was vorig seizoen.

Het komt niet vaak voor dat voetballers zich al zo snel een rol als meedogenloze criticus permitteren. De boodschap van Afellay was dat Schmidt een waardeloze trainer is, een halsstarrige onbenul die maar wat aanklooit. Zijn tactische plannen deugen voor geen meter, vooral omdat hij altijd maar twee verdedigende middenvelders blijft opstellen.

Verder bleek Afellay zich bijzonder te ergeren aan de gewoonte van Schmidt om smoesjes te gebruiken om slechte resultaten te verklaren. De ene keer is het de schuld van de scheidsrechter, dan van de VAR, dan deugt het speelschema van PSV niet en dan is er weer een speler ziek, zwak of misselijk, zei hij.

Zijn boodschap: ‘Het houdt een keer op, hè?’ Nog een dodelijke: ‘Topclub onwaardig.’

Daar zat wat in, maar in de reacties ging het vooral over Afellay zelf. Hij had voor zijn beurt gesproken, het woord rancune viel. Zijn boodschap ging goeddeels verloren. Dat was jammer, want het was hoog tijd dat iemand het eens zei, in woorden zonder omhulsel.

Met de komst van Roger Schmidt deed vorig jaar een nieuw woord zijn intrede: volgasvoetbal. Niemand begreep precies wat het was, behalve een vertaling van Vollgasfussbal, maar het beloofde veel. PSV zou volgasvoetbal gaan spelen en investeerde miljoenen in de selectie.

Er werd gesproken over het ‘project Roger Schmidt’. Ook dat schiep hoge verwachtingen. PSV mocht zich gelukkig prijzen, de club werd een persoonlijk project van een Duitse verlosser.

Het is wel eens anders geweest, maar wat zeer in het voordeel van Schmidt sprak, was zijn afkomst. Duitse trainers zijn het tegenwoordig helemaal. Ze worden bewonderd om hun moderne inzichten en innovatie. Tactische meesterbreinen zijn het ook.

De Duitse trainer is een halve wetenschapper die handelt volgens de allernieuwste inzichten en het veld als een laboratorium beschouwt. Het ontzag droop er vanaf, in de commentaren. PSV mocht God op zijn blote knieën danken dat de internationaal gelouterde trainer Roger Schmidt bereid was het project Roger Schmidt te leiden, met zijn Volgasfussbal.

Inmiddels is de stemming omgeslagen. Schmidt wordt starheid verweten. Om onverklaarbare redenen heeft hij de gewoonte om de beste spelers te wisselen. De resultaten vallen tegen, het spel is flets. Dit jaar werd verloren van Ajax, AZ en Feyenoord en gelijk gespeeld tegen ADO Den Haag. Donderdag kwam daar een nederlaag in de UEFA League bij tegen Olympiakos.

Het was prijsschieten voor de Grieken. Volgasvoetbal was weer niet te zien. PSV ging met horten en stoten vooruit en bleef hangen in de tweede versnelling. In het spel viel geen enkele lijn te ontdekken en de door Schmidt opgestelde verdediging stond te schutteren.

De situatie werd een dag na de wedstrijd mooi en een tikje ouderwets samengevat door het Eindhovens Dagblad, de huiskrant van PSV. In een stuk op de site stond dat het seizoen al in februari ‘naar de vaantjes’ dreigt te gaan. Een ‘sportieve helletocht’ dreigt.

Als PSV zich niet snel opricht, waarschuwde het ED, speelt de club alleen nog voor de ‘gevulde koeken’. Gevulde koeken, volgasvoetbal en het project Roger Schmidt: in Eindhoven gaat iets helemaal mis.