Getest of niet getest, dat moet het devies zijn

Nog niet volledig gevaccineerd, vandaar een test voor op reis bij de Covidia Nederland B.V. Beeld Arie Kievit

Brief van de dag

In de media gaat het geregeld over gevaccineerd, dan wel niet gevaccineerd zijn. Zo ook in de brief van de heer Dijkgraaf (O&D, 28 augustus). Maar getest, dan wel niet getest, zou eigenlijk het devies moeten zijn.

Alle mensen, ongeacht of zij gevaccineerd zijn, kunnen corona en zeker de nog besmettelijkere deltavariant doorgeven. Het gevaccineerd zijn sluit de besmettelijkheid niet uit. Ook gevaccineerde mensen, kwetsbare ouderen bijvoorbeeld, belanden hierdoor alsnog in het ziekenhuis. Het ziekteverloop kan voor mensen nog steeds zwaar en levensgevaarlijk zijn. Daarom moet het accent in de media meer liggen op het testen van mensen voor zij samenkomen in groten getale. Natuurlijk is het goed als mensen gevaccineerd zijn, maar een prikbewijs is geen enkele garantie op niet-besmettelijkheid.

Als 100 procent van de bezoekers van een evenement, feest, concert of etentje, negatief getest is (met een testgeldigheid van maximaal 24 uur), is het wel zeker dat daar weinig tot geen besmettingen van te verwachten zijn. Juist met het oog op de kwetsbaren en zij die geen vaccin mogen nemen in verband met hun medische situatie of leeftijd (alle kinderen onder de twaalf jaar) is het veel belangrijker dat iedereen getest wordt bij grote samenkomsten.

Sara Zondergeld, Utrecht

Paralympische Spelen

Tot mijn grote verbazing lees ik in de Volkskrant maar erg weinig berichten over de Paralympische Spelen. Wel twee pagina’s over de Golden Boy uit Noorwegen die woensdag tegen Nederland voetbalt (Sport, 30 augustus), maar nauwelijks ruimte voor, laat staan foto’s van, de Nederlandse deelnemers aan de Paralympics. Ook is er meer ruimte voor een race die geen race was, dan voor de prestaties van onze Golden Girls en Boys.

Betty Baurdoux-Alink, Rijsbergen

Formatie

VVD en CDA willen willen niet met PvdA en GroenLinks een regering vormen omdat zij menen dat twee linkse partijen de coalitie instabiel zullen maken. Waarom twee linkse partijen een coalitie instabiel maken en twee rechtse partijen niet, daarvoor moet door de heren Rutte en Hoekstra nog een argument bedacht worden, maar dat is slechts een detail. Het grote winstpunt is immers dat het in deze kabinetsformatie louter om de inhoud gaat...

Marcel Besselink, Uithoorn

Minderheidskabinet

Nu VVD en CDA kleur hebben bekend, kan het zo niet langer. Het enige wat D66 nu te doen staat, wil het zijn geloofwaardigheid onder

Sigrid Kaag behouden en straks zegevierend uit nieuwe verkiezingen tevoorschijn komen, is de stekker eruit trekken. Blufpokeraars Rutte en Hoekstra moeten nu de consequentie maar trekken en over extreemrechts gaan regeren. Géén minderheidskabinet met D66 dus.

Wouter van Oorschot en André Voskuijl, Amsterdam

Blootsvoets

Anton Nootenboom heeft twee records gevestigd (Ten eerste, 30 augustus). Blootsvoets. Dat is bijzonder, maar de man is dan ook oud-militair. De records zijn gevestigd tijdens een 2.800 kilometer lange tocht, waarvan na vier maanden zo’n 2.000 km is afgelegd.

Dan wil ik toch Anne McNuff onder de aandacht brengen. Zij liep twee jaar geleden bijna 100 (!) marathons in vijf maanden op blote voeten. Hardlopen dus, en bijna 4.200 kilometer. Dat zet Antons records wel in een ander perspectief.

Richard Hagebeek, Naaldwijk

Asielbeleid

Sigrid Kaag gaat in Turkije, Qatar en Pakistan hoogstpersoonlijk de evacuatie van de achtergebleven Nederlanders en ‘anderen’ die we naar Nederland willen halen, bepleiten. Tegelijkertijd besluiten haar Europese asielcollega’s dat de Afghaanse evacués hier strikt gecontroleerd moeten worden en dat hun vluchtende landgenoten maar naar landen in de regio moeten gaan.

Het lijkt mij dus beter dat Kaag spoorslags afreist naar Brussel om haar Europese asielcollega’s hoogstpersoonlijk op andere gedachten te brengen. Met Turkije, Qatar en Pakistan kan ze immers net zo goed zoomen.

Atty Vogelzang, Amsterdam

Burgemeester

In ‘Fietsers aller landen!’ (V, 31 augustus) staat dat de gemeente Beerta van 1982 tot 1990 de enige communistische burgemeester van Nederland kende. Jammer dat haar naam er niet bij staat: Hanneke Jagersma.

Jawel, die enige communistische burgemeester was een vrouw. Gedurende haar ambtsperiode, in 1984, werd ze overigens ook moeder.

Joop Blokker, Spijkenisse