Genoeg gedraald, het landheeft een nieuw missionair kabinet nodig

Ploumen en Klaver hebben alle hindernissen aan de kant geschoven. Het is tijd om te gaan formeren.

Los van alle strategische motieven in het formatiespel was er best enige aanleiding voor Mark Rutte en Wopke Hoekstra om niet al te happig te reageren op de aandrang tot hechte samenwerking van Lilianne Ploumen en Jesse Klaver. Zulke voornemens hadden we immers al eerder voorbij zien komen, maar altijd kwam er vroeg of laat wel ergens een kink in de kabel. Meestal vroeg.

Maar kijk nou: Ploumen en Klaver zelf kwamen verbazingwekkend makkelijk op één lijn, hun fracties volgden ook zonder zichtbare rimpelingen en zaterdag toonden de achterbannen zich méér dan enthousiast. Bij de PvdA was het niet de samenwerking met GroenLinks die op weerstand stuitte, maar het vooruitzicht van weer een regering met de VVD. Maar ook dat bommetje onder de formatie werd ontmanteld, althans voorlopig: een meerderheid van de PvdA-leden wenst Ploumen in elk geval een kans te geven in de formatie-onderhandelingen.

Voor informateur Mariëtte Hamer dringt zich maar één mogelijke conclusie op: nadat Klaver en Ploumen zich al uiterst constructief opstelden in de gesprekken over de formatievoorzet van VVD en D66, hebben ze nu vakkundig ook alle andere mogelijke hindernissen uit de weg geruimd. Aangezien de ChristenUnie juist principiële botsingen voorziet met de liberalen van VVD en D66, blijven alleen PvdA en GroenLinks nog over in de zoektocht naar een meerderheidskabinet.

Dat wil nog helemaal niet zeggen dat zo’n kabinet er ook echt komt. Ploumen en Klaver hebben noten op hun zang. Hun leden waarschijnlijk nog meer, bleek zaterdag. Maar er is maar één manier om erachter te komen of dat tot onoverkomelijke patstellingen leidt aan de formatietafel: beginnen met onderhandelingen.

Het demissionaire kabinet loopt op z’n laatste benen. De coalitiepartijen zijn het op steeds meer punten openlijk oneens. Zelfs de noodevacuatie uit Kabul zorgde voor ruis op de lijn tussen bewindslieden. Het landsbestuur heeft nieuwe energie nodig. Mark Rutte en Wopke Hoekstra kunnen inhoudelijke gesprekken met het linkse blok daarom niet langer zonder openlijke inhoudelijke motieven blijven blokkeren. Of wel, maar dan moet Hamer nu snel door met het experiment met een minderheidskabinet. Aangezien VVD en D66 hun onderlinge hoofdlijnendocument al af hebben, hoeft dat dan zeker geen maanden meer te duren.