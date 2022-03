Gemeenteraadsverkiezingen: herkansing voor de erkenning van de actieve burger?

Voedsel: Herenboerderij Wenumseveld

De Herenboerderij Wenumseveld, vlak bij Apeldoorn, is een kleinschalig coöperatief boerenbedrijf. Er zijn sinds 2019 een paar van deze herenboerderijen in Nederland, elk van zo’n 15 t0t 20 hectare. In deze opzet hebben tweehonderd gezinnen een boer in loondienst genomen voor het beheer van een aangekocht stuk grond in de buurt.

De boer produceert voedsel voor de lokale bewoners: groenten, fruit, aardappelen, uien en vlees van runderen, varkens en kippen. Zo hebben burgers meer grip op wat ze eten, en is er meer aandacht voor de lokale gemeenschap, dierenwelzijn, landschap en natuur. Herenboerderijen zorgen voor meer voedselzekerheid op lokaal niveau. En burgers gaan nadenken over wat er nodig is aan voeding, door te oogsten op basis van eigen noden (maximaal oogstaandeel), waardoor voedselverspilling wordt vermeden.

Zorg: Austerlitz zorgt

In het dorp Austerlitz, in de gemeente Zeist, ontfermden bewoners zich over de zorg. Uit onderzoek bleek dat veel oudere inwoners bezorgd waren over hun toekomst: zorg- en welzijnsvoorzieningen waren in het dorp niet aanwezig, of dreigden te verdwijnen.

Een werkgroep bracht de wensen van inwoners in kaart en richtte de coöperatie Austerlitz Zorgt op, bestierd door een bestuur en uitgevoerd door vrijwilligers. Veel zorg is inmiddels gedecentraliseerd, maar voor een gemeente is het vaak niet haalbaar om dit goed te organiseren. En commerciële partijen staan niet altijd te springen ‘custom-made’ zorg aan te bieden voor een betaalbare prijs, op een locatie die voor de ouderen nog voldoende verbinding biedt met hun oorspronkelijke woonplaats/netwerk.

De vereniging heeft als doel het voor oudere inwoners mogelijk te maken zo lang als kan zelfstandig in het dorp te blijven wonen. Leden en mensen die dit initiatief willen steunen, betalen 25 euro per jaar om de gemaakte kosten te dekken.

Energie: Sterk op stroom

In de Haagse woonwijk Vruchtenbuurt hebben wijkbewoners, ‘gewone buren met een buitengewoon idee’, het initiatief Sterk op Stroom opgezet. Bewoners van de wijk de Groene Mient, bestaande uit enkele tientallen volledig klimaatneutrale huizen, leveren hun overschot aan duurzaam opgewekte energie aan bewoners van andere huizen in de wijk.

Buren haalden zelf het kapitaal voor de aanleg van zonnepanelen bij elkaar. Door het overschot aan opgewekte energie met buren te delen, gaat er minder tot geen energie verloren. Dergelijke energiecoöperaties kunnen hierdoor goeddeels de stijgende energieprijzen mijden.

De opbrengsten van het verkochte overschot worden niet uitbetaald aan deelnemers, maar geïnvesteerd in duurzame voorzieningen in de wijk, zoals laadpalen voor elektrische auto’s.