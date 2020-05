Gemeenten krijgen tien miljard meer

Premier Rutte bezoekt een wijkcentrum in Enschede. Beeld ANP

Brief van de dag

Merkwaardig verhaal over de gemeentelijke tekorten in deze krant. Alle gemeenten in Nederland zouden dit jaar 1 miljard tekortkomen. Dat zou goed kunnen kloppen. De kosten voor het sociaal domein zijn al vele jaren hoger dan de vergoeding die de gemeenten er van het Rijk voor krijgen. En de inkomsten uit de directe belastingen kunnen dit jaar wel 20 procent achterblijven bij die van vorig jaar.

Beide beweringen kloppen. Maar de eigen belastingen maken maar 15 procent uit van de gemiddelde gemeentelijke exploitatie. Dus daardoor alleen al is er 3 procent tekort. Echter, ongeveer 85 procent van de gemeentelijke begroting komt via het gemeentefonds van het Rijk. En daar geldt de ijzeren regel die stelt dat het gemeentefonds is vastgeklonken aan de rijksbegroting. Geeft het Rijk minder uit, dan gaat er navenant minder in dit fonds. Stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt het bedrag dat in dit fonds wordt gestort.

Welnu: dit jaar wordt een tekort verwacht van naar schatting 92 miljard op de rijksbegroting, aldus de rekenmeesters die de voorjaarsnota opstelden. Oorspronkelijk dacht men ­9 miljard over te houden en dus wordt er dit jaar 101 miljard euro extra uitgegeven door het Rijk. Met Prinsjesdag veronderstelde men nog in dit jaar 303 miljard uit te geven. Er vindt dus een stijging plaats van 33 procent. Vorig jaar stortte het Rijk ongeveer 30 miljard in het gemeentefonds; dat wordt dan nu 40 miljard.

Weliswaar zal men er in Den Haag moeilijk over gaan doen, maar toen daar het geld de afgelopen jaren tegen de plinten klotste en gemeenten vanwege de te krappe vergoedingen voor het sociaal domein vroegen om van die ijzeren systematiek af te wijken, gaf het ministerie van Financiën niet thuis. Dan hoeft dat nu ook niet: de gemeenten kunnen het goed gebruiken.

Jelle de Visser, Leeuwarden

Triage

Maarten Keulemans snapt niks van sommige coronamaatregelen en vraagt zich af of ze wel uitvoerbaar zijn. Samenwonende stellen mogen bijvoorbeeld wel met elkaar slapen, maar op een terras moeten ze anderhalve meter afstand houden. Hij begint zijn artikel met de vraag of restauranthouders wel in staat zijn om zieke klanten te herkennen. Dat lijkt me altijd nog een stuk gemakkelijker dan uit te maken of twee gasten die zeggen een stel te zijn, wel degelijk het bed met elkaar delen.

Henk Meeuwsen, Wageningen

Sollicitatie

Vooraf weet je het nooit zeker, en als je er middenin zit ook niet. Terugkijkend? Al in de eerste weken van onze intelligente lockdown mochten wé (sorry Sheila) een veer in onze eigen reet steken. Wij Nederlanders, wat doen we het toch goed. Maar toen wisten we nog niet dat we met z’n allen in een trein bleven zitten, omdat de ander er maar uit moest. Dat we allemaal recht menen te hebben op een plek op het terras, in de bioscoop, het museum, de sportschool. Een ding is zeker, niet alles verandert, ik zie nog steeds een plek voor de trendwatchers. Ik solliciteer bij dezen en voorzie een eerste golf van agressie.

Adriaan Duivesteijn, Voorburg

Kleuter

Tonie Mudde vindt hooikoortspatiënten te beklagen, omdat elke nies verdacht is, ook al weet de niezer zelf prima dat het zijn of haar gevoeligheid voor grote vossenstaart is die in deze tijd van het jaar altijd opspeelt.

Ook ouders van kinderen die wel tien verkoudheden per jaar doormaken zijn niet te benijden, omdat school, opvang en sportclub bij elke snotneus de toegang weigeren.

Ik vraag me af of die chronisch verkouden kinderen niet enorm opknappen van het huidige regime. Nu elke kleuter weet dat je in je elleboog moet niezen en kan handenwassen als een chirurg, we gewend zijn toetsenborden en deurkrukken te poetsen en onze sociale omgeving nog steeds wat beperkter is, zouden die regelmatige verkoudheden best eens precorona blijken te zijn.

Marijke de Vries, Delft

Psychiaters

Zaterdag op een mooie dag met de trein naar Breda geweest. In de trein en op het station van Breda was zelfs rond het middaguur nauwelijks een mens te zien. Er heerste serene rust, slechts onderbroken door vermanende boodschappen via de intercom om toch vooral afstand te houden, maar bij gebrek aan mensen bleek het onmogelijk dat níet te doen.

De stad gaf een omgekeerd beeld. Door een al behoorlijk druk stadspark naar een bomvolle winkelstraat gewandeld, waar het volstrekt onmogelijk bleek wél afstand te houden. De straten rondom het centrum waren het toneel van auto’s en motoren die een wedstrijd herrie maken leken te houden. Het ‘hoogtepunt’ was een groep van een stuk of zeventig motorrijders die doodleuk gedurende een minuut of twee een druk kruispunt kaapten om zichzelf ongehinderd doorgang te verschaffen. Dat was niet best voor de trommelvliezen.

Daarna weer de rust in het ov met opnieuw strenge boodschappen. Al met al een behoorlijk schizofreen beeld van een land in ‘intelligente’ lockdown. Wellicht zou het Outbreak Management Team eens kunnen overwegen ook een aantal psychiaters bij de besluitvorming te betrekken.