Gemeenten aller landen, verenigt u tegen Meta!

Datacentra hebben maatje XXL, maken mooie weilanden lelijk en slurpen de windenergie van een hele polder op.

Een van die vele merites van ons digitale prachttijdperk is dat dingen geen fysieke plek meer opeisen, althans: dat hoor je vaak van mensen die bakken vol cd’s en dvd’s naar de stort brengen. Nog niet zo lang geleden stonden huizen vol muziek en films die nu allemaal ‘in de cloud’ staan. Vroeger waren kasten topzwaar van fotoalbums. In ‘de wolk’ eisen duizend fotoalbums nul millimeter kastruimte op.

De eerste keer dat tot me doordrong dat ‘het verdwijnen van de fysieke dimensie’ een mythe is van de digitale revolutie, was toen de onvolprezen systeemredacteur Kees Smedes – inmiddels geniet hij van zijn analoge pensioen – mij de cloud van de Volkskrant liet zien. We bezochten samen een ruimte vol zoemende hardware en honderden kabels. Precies zó zien datacentra van die grote techbedrijven eruit, leerde ik, maar dan wereldwijd over veel weilanden verspreid.

Het kan niet anders of er waren de laatste tijd meer mensen die een concreter beeld kregen van dat begrip ‘cloud’, in ieder geval in de buurt van Zeewolde. De gemeenteraad stemde voor de komst van een datacentrum van Facebooks moederbedrijf Meta, maar flink wat inwoners tekenden protest aan. Die hebben ontdekt dat zo’n datacentrum de maat XXL heeft, mooie weilanden lelijk maakt en de windenergie van een hele polder opslurpt. De Eerste Kamer ziet die nadelen inmiddels ook.

Ik begin 2022 met een idee voor gemeenten op vijf continenten die nu al een stukje van de cloud van Facebook van elektriciteit voorzien. Maak de wereld dit jaar een beetje beter door tegen Mark Zuckerberg samen te spannen. Sluit gezamenlijk de stroom af als hij doorgaat met het verspreiden van nepnieuws, complottheorieën, copulerende katten en de verkoop van data van al zijn gebruikers. Wolken aan de lucht kunnen zonder elektriciteit bestaan, de cloud van Facebook niet.