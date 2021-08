Het was prachtig weer. We liepen het terrein op, zagen de koffietent al staan, maar moesten eerst op zoek naar de plek waar het optreden zou plaatsvinden.

Het voelde als een tijdreis. Toch was het echt 2021 en Festival Boulevard in Den Bosch was open. Weliswaar op een andere plek dan normaal, maar toch. Hoe kón dit? We lazen dat Boulevard officieel niet onder de meerdaagse festivals valt, omdat het elke dag maar twaalf uur open is. Vragen, vragen. Gelukkig hoef je het leven niet te begrijpen om er toch van te kunnen genieten. Dus zagen we twee mooie voorstellingen, en aten een ijsje bij een roze ijscowagen. Druk was het niet, je zag verspreid over de terrassen mensen zitten met een verdwaasde blik. Hoe diende je je ook alweer te gedragen op een festival?

De echte drukte kwam pas bij de parkeergarage. Daar dromden massa’s vrouwen samen, die allemaal een tas bij zich hadden van De KOOPman.