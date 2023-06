Gelukkig heeft mijn gemeente, Utrecht, een stokje gestoken voor de sluwe tabakslist van AH

Hier schrijft een trotse burger van Utrecht! Want m’n stadsie, Utereg, heeft besloten nieuwe tabakszaken actief te weren. Met deze maatregel voorkomt Utrecht meer kanker, hartaanvallen en doden dan ik in 10 jaar dokteren kan bereiken.

Sowieso bizar dat winkels, die zich specialiseren in de verkoop van drugs waar de helft van de gebruikers vervolgens aan overlijdt, legaal zijn. Maar wat maakte dat Utrecht juist nu geen nieuwe tabakswinkels toestaat?

Daarvoor zoom ik even in op mijn eigen buurt. Ik woon in een wijk met veel gezinswoningen. Het parkje op de hoek wordt permanent gebruikt. ’s Ochtends zie je er ouders met peuters en kleuters, na schooltijd schoolkinderen en ’s avonds bespreken pubers en hangjongeren er met elkaar hun zware leven. Aan het parkje zit een Albert Heijn, waar de jongeren komen voor hun roze koeken en ander gruwelijk pubervoer. Nu wilde deze AH een tabakszaak openen, naast de supermarkt. Want dat is natuurlijk een goed idee, een tabakswinkel in een woonwijk vol kinderen en jongeren.

AH en de Allerhande presenteren zich als hoeder van onze gezondheid. Ahold Delhaize: ‘We believe that what’s healthy and sustainable should be accessible and available to all. We are working towards this through our ‘Grounded in Goodness’ strategy, that focuses on healthier people and a healthier planet. And acting responsibly today is imperative to securing a better tomorrow for generations to come. We do the groundwork to enable our retail brands and their customers to choose goodness for people and planet. Our aim is to make healthy and sustainable choices into easy choices for everyone.’

Fijn, dat supermarkten denken aan onze gezondheid. Je moet er als burger tenslotte vanuit kunnen gaan dat je niet ziek wordt van wat je in de supermarkt in je mandje kiept. Al is dat risico nog zo klein. Zo heeft AH regelmatig terughaalacties van producten. Momenteel zijn de blikjes ansjovis het haasje: ‘Belangrijke veiligheidswaarschuwing! Er is een terughaalactie voor blikjes Ansjovis. De blikjes bevatten mogelijk hoge histaminewaarden, die kunnen resulteren in symptomen als diarree, kortademigheid, hoofdpijn of huidirritatie.’

Maar terwijl AH blikjes ansjovis vanwege een minimaal risico middels een terughaal­actie uit de schappen haalt, verkoopt de supermarktketen tegelijk doodleuk sigaretten. Deze tabaksparadox heb ik nooit begrepen.

Eerder schreef ik hoe Lidl allang is gestopt met de verkoop van tabakswaar, maar AH hardnekkig vasthoudt aan verkoop, want sigaretten zijn een geweldig verdienmodel. Helaas voor AH werd de verkoop steeds moeilijker gemaakt. Momenteel mag tabakswaar alleen onzichtbaar achter een speciale balie worden verkocht. En vanaf juli 2024 is de verkoop van tabakswaar in supermarkten helemaal verboden. Bravo, overheid.

Fantastisch nieuws voor de gezondheid van Nederlanders, en als je de website van AH en Ahold Delhaize leest zou je denken dat ze ook staan te juichen. Maar in de praktijk handelt AH heel anders. AH bedenkt trucs om toch te kunnen blijven profiteren van sigarettenverkoop. Bijvoorbeeld door, zoals in mijn wijk, vlak naast de supermarkten tabakswinkels te openen. De uitvoering is eenvoudig: het AH filiaal levert een beetje ruimte in, deze wordt verbouwd tot tabakswinkeltje en krijgt een eigen ingang. Deze is dan officieel niet onderdeel van de AH-supermarkt, maar wordt duur verhuurd, of via een aparte BV, indirect gelinkt aan de AH, uitgebaat.

Omzet gaat immers boven de gezondheid van de klant. Omzet ten koste van de gezondheid van de klant: ook prima. AH doet het er goed op, met in 2022 een miljardenwinst.

Gelukkig heeft mijn gemeente, Utrecht, een stokje gestoken voor de sluwe tabakslist van AH: er worden geen nieuwe verkooppunten van tabak toegestaan. Ik hoop dat andere gemeentes snel volgen.

Utrecht is sowieso een toffe gemeente. We hebben de grootste en coolste fietsparkeergarage ter wereld – die ook nog gratis is. We hebben veel fietspaden en een autoluwe binnenstad. Het maakt de stad niet alleen mooier en schoner, maar maakt gezond gedrag – fietsen – ook leuker en makkelijker. Utrecht heeft sedumdakbushokjes, goed voor het klimaat, en een stimulans voor elke burger: elke meter sedum telt. Daarbij is het superknap dat het lukt van iets ultiem deprimerends als een bushokje iets vrolijks te maken.

En nu is Utrecht ook nog preventiekoning, door als eerste gemeente het aantal verkooppunten van de grootste sluipmoordenaar ter wereld in te dammen. Moai stadsie woar!