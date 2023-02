Geluidshinder? Het ‘Schiphollen’ gaat gewoon door

De luchthaven Schiphol. Beeld Arie Kievit

De interim-directeur van Schiphol, Ruud Sondag, pleit ervoor om de grenzen aan Schiphol niet uit te drukken in aantallen vluchten, maar in de toegelaten geluidshinder.

Dat lijkt een goed idee. Het probleem is alleen dat Schiphol het aantal vluchten dan zo gaat plannen dat die precies binnen die geluidsruimte passen, en dat het daarbij – als altijd – te optimistisch is over de geluidsproductie van de vliegtuigen. Vóór het jaar voorbij is (zeg september, na de zomervluchten) zal blijken dat de geluidsruimte verbruikt is. Dan zou Schiphol de rest van het jaar dicht moeten en dat kan natuurlijk niet. Het resultaat zal zijn dat Schiphol veel meer overlast produceert dan afgesproken.

Sinds 1990 hebben alle voorgangers van Sondag beloofd het voortaan anders te doen en een ander geluidsbeperkend systeem bepleit. Echter, als er perspectief zou zijn dat de geluidshinder van Schiphol echt minder gaat worden, zou men niet steeds versoepeling van de normen nodig hebben. Het ‘Schiphollen’ gaat dus gewoon door.

Ben Ale, Delft

Diefstal

Ik lees dat kleptomanie in winkels met zelfscan toeneemt en dat supermarkten alles uit de kast moeten halen in de strijd tegen proletarisch winkelen. Ik heb een heel innovatief idee om het probleem op te lossen, namelijk kassa’s met medewerkers die boodschappen scannen en met klanten afrekenen. Zodoende houdt men bijna alle diefstal tegen.

Nog een voordeel van deze innovatie is dat er menselijke interactie plaatsvindt, iets wat grotendeels verdwenen is in deze tijden van mobieltjes en gebogen nekken.

Paul Kirschner, Hoensbroek

Huishouden (1)

De brief van Ruth Jansen maakt duidelijk waar het in de verdeling van het huishouden zoal aan schort: als naar mening van haar man de kwaliteit ook wel wat minder mag, moet hij zich aanpassen aan zijn vrouw en noemen we het ‘De Standaard’. En als hij hogere kwaliteit wil dan zij, moet híj het maar zelf doen. Het verwijt dat veel vrouwen hun man maken, speelt blijkbaar ook in omgekeerde richting. Zijn we het dan toch met elkaar eens?

Marc van der Sluys, Nijmegen

Huishouden (2)

Eigenlijk kun je mij als vrouw niet pissiger krijgen dan een man die zegt huishoudelijke taken niet uit te voeren omdat zijn vrouw/vriendin zo perfectionistisch is, zoals Thomas van Lier schrijft.

Zeggen mannen dat ook tegen hun werkgever als die eisen stelt aan het werk? Mannen, voer zonder zeuren huishoudelijke taken uit en wel zoals de vrouw het wil hebben. Heb je na verloop van tijd een betere manier, prima, daar valt altijd over te praten.

Lisa Tubbes, Nieuw-Vennep

Vechtscheiding

De conclusie dat de vrouwelijke kijk in de hulpverlening op vechtscheidingen in het nadeel is van de vaders, kan ik volgen. Je ziet gelukkig al wel meer dat ook de vader benaderd wordt, zodra de moeder zich meldt met scheidingsperikelen. Maar die hulp komt soms niet op gang als de vader tegen de hulpverlener zegt: ‘Jij bent vrouw, en jij hebt mijn ex al gesproken, dus jij bent partijdig.’ Dan is er bij voorbaat geen vertrouwen. Tegelijkertijd zijn er moeders die de boot afhouden omdat zij denken meer rechten te hebben.

Daarom denk ik dat we – beter dan dreigen met de politie – een verplichte bemiddeling moeten aanbieden vanuit het perspectief van het kind. Zoals in het genoemde Brabantse project gebeurt, met twee hulpverleners, waaronder een gezinsadvocaat. Op niet meewerken hieraan kun je dan een geldboete zetten.

Ans Peters, (gepensioneerd) scheidingscoach, Zeist

Regio

Een fraai artikel over Jan Krol (‘Bartje’) en zijn toenmalige woonplaats Drouwen, door jullie gesitueerd ten westen van Assen (Het eeuwige leven, 23/2). Terwijl het toch echt zo’n 22 kilometer ten oosten van Assen ligt. Deze miskleun zet de goede column van Sylvia Witteman over te veel randstedelijke informatie in de krant in een heel ander daglicht.

Dirk van den Bosch, Spijkerboor

Haakwerk

Haakwerk wordt steeds populairder op de catwalk. In tegenstelling tot breiwerk moet haakwerk altijd met de hand gemaakt worden. Denk dus twee keer na in de winkel als je het ziet liggen. Er heeft iemand uren aan gewerkt: zie je dit terug in de prijs?

Katrien Boot, Leiden