Gelden er bij Lowlands andere criteria voor veiligheid en brandgevaar dan in Ter Apel?

Vrijwilligers hangen het webadres van Vluchtelingenwerk Nederland aan de hekken van het Azc in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Angstaanjagend

De regering dwingt gemeenten met harde hand om asielzoekers op te nemen. Dat is onvermijdelijk, schrijft de krant, want we moeten fatsoenlijke opvang bieden. Die kleumende mensen die buiten slapen, gaan we inderdaad niet aan hun lot overlaten.

Maar ik vraag me af of het EU-verdrag waarop deze humanitaire plicht gestoeld is, kon voorzien dat er elke dag duizenden mannen, vrouwen en kinderen in bootjes en vrachtwagens zouden stappen en aan onze poorten zouden komen rammelen. Dat de wereld zo verloederd is geraakt dat er wereldwijd ongekende vluchtelingenstromen op gang komen.

Terwijl wij netjes tien brandgevaarlijke minitentjes weghalen uit Ter Apel en braaf een schattig plattelands-hotelletje aankopen voor wat extra slaapplaatsen, kleurt de aardbol roodgloeiend van branden en droogte, ligt het vee uitgemergeld in de valleien, slaan miljoenen ongelukkigen op de vlucht voor het wassende water, oorlogen, vervolgingen, branden, armoede én voor hun eigen leiders. Op zeker moment is dat geen gewone vluchtelingenstroom meer, maar een volksverhuizing.

In plaats van hier een futiel politiek asielzoekers-VVD-dingetje van te maken, te zeuren over draagvlak en te zoeken naar oude hotelletjes, hadden Rutte c.s. al lang in uiterste urgentie om de tafel moeten zitten met wereldleiders om deze ongekende catastrofes te managen. Wat het land nu van onze politiek leiders hoort, is een oorverdovende stilte.

En dat is pas echt angstaanjagend.

Trees Roose, Haren

Oekraïners

Nu neemt het kabinet dan eindelijk ferme maatregelen om het opvangprobleem van asielzoekers op te lossen, krijgen we welhaast meedogenloze tegenwerking van omwonenden. Hebben zij de beelden rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel dan niet gezien?

‘Niet in mijn achtertuin’, dat is de kreet van de omwonenden van het hotel in Tubbergen waar een asielzoekersopvangcentrum moet komen.

Laat de regering er driehonderd Oekraïners in huisvesten, dan worden de asielzoekers met open armen ontvangen door de omwonenden.

Maaike van Gilst, Dieren

Infrastructuur

Lowlands trekt jaarlijks rond de 55 duizend bezoekers. In no-time wordt voor dit driedaagse festival de infrastructuur van een middelgrote Nederlandse stad uit de grond gestampt en na afloop weer opgeruimd. En het lukt in ons land al maandenlang niet om asielzoekers op een humane wijze op te vangen?

Jaap Lampe, Haarlem

Twee maten

In Ter Apel worden de geschonken tentjes waar asielzoekers in kunnen slapen weggehaald onder het mom van veiligheid en brandgevaar. Komend weekend staat een veelvoud van dat soort tentjes op de Lowlandscamping. Die worden vast niet door politie en handhavers weggehaald.

Gelden er bij Lowlands andere criteria voor veiligheid en brandgevaar dan in Ter Apel? Meten met twee maten?

Tabe Jorritsma, Oostwold

On-Nederlands

In Ter Apel vinden momenteel on-Nederlandse taferelen, schrijft deze krant. Er is evenwel een duidelijk historisch patroon als het gaat om onze behandeling van vluchtelingen, migranten en mensen in nood.

Een patroon van onverschilligheid, angst, ergernis, botheid, afschuiven, buitensluiten en uitbuiten. Dat ondervonden zelfs landgenoten of mensen met een sterke band met Nederland, zie onze Joodse, Indische, Molukse en Surinaamse gemeenschappen. En de kritische zelfreflectie en excuses volgen altijd decennia later.

Hulde aan allen die zich on-Nederlands inzetten voor een respectvolle behandeling van onze medemens.

Martin Willemse, Uithoorn

Kansberekening

Kan iemand even uitrekenen hoe de kans zich verhoudt van een alleenstaande modaalverdiener op een woning tot die van een asielzoeker op een tent in de buitenlucht? Wellicht dat ergens daartussen zich de medemenselijkheid bevindt om dit op te lossen.

Rachel Postma, Delft

Daklozen

Bijna dagelijks hoor en lees ik berichten dat tientallen asielzoekers de nacht in de open lucht hebben moeten doorbrengen. In eerste instantie erger ik me dan aan het visieloze gekluns van de overheid in de opvangproblematiek. Daarna verbaas ik me over de drammerige berichtgeving. Iedere dag bijna hetzelfde bericht, kun je toch nauwelijks meer nieuws noemen?

Daarnaast vraag ik me af of het ook niet zou getuigen van wat medemenselijkheid om iedere dag ook even te vermelden dat er dagelijks zo’n 30 duizend daklozen onder bruggen, in parken en in metrotunnels de nacht doorbrengen.

Paul Gerbrands, Valkenswaard