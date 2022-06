Geld voor Polen is begrijpelijk, maar Brussel tornt zo ook aan zijn eigen normen en waarden

Brussel moet ondanks de miljardendeal met Polen blijven toezien dat het land zijn rechtsstaat niet verder uitholt.

Een meer verenigde Europese Unie, maar ook een meer verdeelde Europese Commissie. Dat is de onbevredigende uitkomst van de stemming woensdagavond in Brussel over het vrijmaken van 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds voor Polen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kreeg haar zin: een sterk Europees blok dat zich kan verdedigen tegen Rusland en eensgezind de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne te lijf kan.

Om deze wens in vervulling te laten gaan, krijgen de zorgen over de uitholling van de Poolse rechtsstaat even minder prioriteit en kan Polen tevens worden beloond voor zijn steun aan Oekraïne en de opvang van 3,5 miljoen vluchtelingen. Hoe begrijpelijk dit streven naar eenheid in tijden van crisis ook is, de kritiek is gegrond dat Brussel hiermee aan zijn eigen normen en waarden tornt.

De weg die Polen sinds 2015 is ingeslagen onder de conservatief-rechtse PiS-regering, voert zonder meer af van de democratische rechtsstaat die de EU koestert. De strenge abortuswet die vorig jaar tot woede van een overduidelijke meerderheid van de bevolking werd aangenomen door het regeringsgezinde hooggerechtshof, is exemplarisch. Er is in Polen geen sprake meer van onafhankelijke rechtspraak en er is geen reden om aan te nemen dat de verdere politisering van de rechterlijke macht nu ten einde komt.

De eisen die de Commissie stelt aan het deblokkeren van de Poolse miljarden uit het herstelfonds, lijken hard: afschaffing van de Tuchtkamer, geschorste rechters terugnemen en wetgeving afschaffen om onwelgevallige rechters te straffen. Maar het is zeer de vraag of het genoeg is. Poolse rechters waarschuwen al dat de regering andere wegen zal zoeken om kritische rechters te muilkorven. Wanneer dit zich zal openbaren, zijn de Europese miljarden al uitbesteed en kunnen ze niet meer worden teruggevorderd.

Brussel is dan het belangrijkste drukmiddel kwijt om Polen te binden aan de Europese waardengemeenschap: geld. Om die reden stemden twee Commissarissen, onder wie Frans Timmermans, tegen en bleven drie andere nog twijfelen. De oorlog in Oekraïne dwingt de EU tot herbezinning en daarbij horen onvermijdelijk concessies, maar de Commissie moet wel degelijk blijven waken dat Polen zijn rechtsstaat niet verder of opnieuw uitholt.