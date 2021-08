Geheel conform de wetten van het zomernieuws is het een raadsel hoe de wolf de Hoge Veluwe binnenkwam zonder te betalen

Ja hoor: hartje zomer, en er loopt een wolf op de Hoge Veluwe. Maak dat de kat wijs. De nieuwsluwe zomer is immers traditioneel de tijd waarin de wildste fantasiebeesten opduiken in de krantenkolommen. Hoe zou het toch zijn met die poema, voor het laatst op de Veluwe gezien in 2005? De lanspuntslang, of de gouwe ouwe brulkikker? Als ze al gezien werden, zaten ze vredig te knabbelen aan een broodje aap met stronkjes komkommer.

Dit keer is het raak als we jachtopzieners mogen geloven: zij hebben de wolf – echt waar – zelf gezien en er zijn dode moeflons aangetroffen. Paniek in het park. Vooral bij Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst, een perfecte naam voor de directeur van de Hoge Veluwe. De hoogwelgeborene vreest voor zijn tweehonderd moeflons en wil de wolf weren. Nee: afschieten.

Geheel conform de wetten van het zomernieuws is het nog een raadsel hoe het dier het omheinde gebied binnenkwam zonder te betalen: ‘Het heeft geen gat gegraven en is ook niet over een hek heen gesprongen, want dan hadden we haren gevonden’, zei de baron tegen Nu.nl. ‘Wel merken we dat er af en toe gaten geknipt worden in de hekken.’

Wie de wolf wil weren, moet eerst het volk temmen.

Ook raadselachtig: waarom horden mensen meer dan 11 euro neertellen om tussen exact dezelfde bomen als daarbuiten op een krakkemikkig wit vouwfietsje op veel te nauwe fietspaadjes tussen de rode ANWB-windjacks te slalommen naar een pannekoekenhuis. Het Kröller-Müllermuseum is een parel, maar het toegangsgeld is bedoeld voor de natuur, volgens de site van het nationaal park.

Het misverstand: de Hoge Veluwe is geen natuur. Het is een omgekeerde wereld. Een uit de kluiten gewassen pretpark met hekken erom. Moeflons die er niet thuishoren – ze komen van de rotsige eilanden Corsica en Sardinië - kunnen er niet uit, de inheemse wolf – door jacht verdreven en nu de weg terug gevonden – mag er niet in.

Grazende moeflons voorkomen dat de Veluwe dichtgroeit met bomen, zo behouden ze de heide en stuifzandvlaktes, benadrukte de baron. Gek: dat doen zwijnen en herten ook. Daarvan worden er, zo werd vorige maand bekend, deze zomer duizenden afgeschoten op de Veluwe (en het nationaal park). Er zijn er te veel, zeggen de jagers. Natuur is mooi, maar je moet er wel wat te knallen bij hebben.

Als de baron zo van zijn schapen houdt, kan hij ook zeggen: omdat ze als ratten in de val zitten, zet ik de hekken open. Zo kunnen ze nog vluchten. In plaats daarvan wil hij zijn exotische moeflons tot inheemse beschermde soort laten verklaren. Zodat hij de wolf mag afschieten. In de omgekeerde wereld groeit alles wat krom is vanzelf recht.

Intussen is deze zomersoap een mooie praktijktest voor Friesland. Daar sloeg onlangs opper-Fries Hans Wiegel de eerste paal voor een hek om de provincie, van Lemmer tot Lauwersoog. Tegen de wolf. Er liepen nog wel wat beren op de weg (de juridische haalbaarheid en Europese wetgeving), maar de benauwde Friezen zijn niet te stuiten. 150 kilometer hekwerk van anderhalve meter hoog moet er komen, compleet met ‘tunneleffect, fladderlinten, sluizen en lichtgevende strepen’, zo meldden de media. ‘Het idee is dat de wolf dat te gevaarlijk vindt om doorheen te lopen’.

Een voorbeeldig sprookje. Friesland en de Hoge Veluwe zullen spoedig worden overgenomen door de directie van de Efteling.