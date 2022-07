Gefrituurde breinen geven kleuters advies

Bewoners van een verzorgingshuis in Zoetermeer zitten ter verkoeling met hun voeten in een zwembadje. Vanwege de hoge temperaturen gaf het KNMI woensdag code oranje af. Beeld ANP

Het is zó warm dat sommige breinen gefrituurd lijken of op zijn minst gesmolten. Het dédain tegenover de bejaarde medemens wordt nog eens extra uit de kast gehaald en opgepoetst. De bejaarde medemens is de 70 gepasseerd en, zoals wetenschappelijk is aangetoond, dan worden ze weer kleuters die nergens van weten. Dus is het van belang, noodzakelijk zelfs, ze adviezen te geven. Dat ze bijvoorbeeld niet onder een dekentje moeten slapen als het warm is. Op het nieuws vraagt een journalist aan een oude dame ‘wat zij doet, zo met die warmte’. ‘Zo min mogelijk’, luidde haar terecht ontnuchterende antwoord.

Even later zag ik een onderzoeker van Wageningen University & Research in de schaduw van een boom staan uitleggen dat het in de schaduw van die boom koeler is dan daarbuiten. Dat hadden die oudjes toch anders maar nooit geweten.

Ik lees in mijn favoriete krant (Ten eerste, 20/7) dat een onterechte uitkering na vijf jaar niet meer wordt teruggevorderd door de overheid, met als onderbouwing: ‘De afgelopen jaren was wantrouwen de leidraad. Nu wordt het uitgangspunt ‘dat de meeste mensen het goede willen doen’, volgens de ministers Van Gennip en Schouten.

Het zou fijn zijn als de burger er ook op kon vertrouwen dat de overheid ‘het goede wil doen’; dan denk ik aan de willens en wetens foutief geïnde box 3-belasting over de laatste vijf jaar.

Bij het vallen van de naam Jeroen Dijsselbloem denk ik al snel aan de verkiezingen van 2017. De PvdA verloor desastreus, met op nummer 3 Jeroen Dijsselbloem. Eerst stond hij op nummer 5, maar na protest werd dat nummer 3. Hij ontving maar liefst 51.695 stemmen. Dat zijn meer stemmen dan toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib en latere fractievoorzitters Lilianne Ploumen en Attje Kuiken.

Iets meer dan een half jaar later vertrok hij uit de Kamer. Hij had naar eigen zeggen niet genoeg vuurkracht. Ik verwacht dat hij die vuurkracht als burgemeester van Eindhoven wel heeft. Bij het aangaan van een functie, hetzij het democratisch verkozen Kamerlidmaatschap, hetzij het iets minder democratisch verkozen burgemeesterschap, hoort ook het uitdienen van die functie.

In de krant tref ik deze kop: ‘Na jaren stagnatie breekt melkprijs ‘record na record’ door minder aanbod en meer vraag’ (Economie, 19/7). Dan lezen we dat FrieslandCampina voor melk nu bijna het dubbele betaalt van wat gebruikelijk was. De vergelijking met het gas en de olie van Poetin dringt zich op. Hij verkoopt nog maar een kwart aan Europa van wat hij eerder verkocht. Tegen een tien keer hogere prijs.

Tel uit zijn winst. Dus boeren, grijp je kans, verlaag fors de productie van melk: je hoeft er minder voor te doen en ontvangt meer. En als je het handig aanpakt, krijg je er ook subsidie voor, want minder melkproductie betekent minder stikstofproductie. Een veel effectievere strategie dan met trekkers op de snelweg rondrijden. Laat je niet misleiden door de veevoeder- en zuivelindustrie die over jullie ruggen heen hun winsten op peil houden.

Eenvijfde van de huishoudens in Nederland heeft een airco, ze zijn niet aan te slepen lees ik (19/7). Consumenten kun je er niet verantwoordelijk voor houden, vindt een dame van Klimaatverbond Nederland. Een airco is namelijk een logische reactie op hitte.

Wie zijn die consumenten dat ze zo gepamperd moeten worden? In de winter is het huis verwarmd op 21 graden, in de zomer mag het niet te heet worden en tussendoor vliegt men naar waar het beter toeven is.

De tijd van naar anderen wijzen is voorbij. Samen hebben we het klimaatprobleem veroorzaakt en nu kunnen we voorkomen dat het helemaal uit de hand loopt. Laat installateurs van airco’s zonnepanelen aanleggen en doe normaal. Waar ik woon, in de bergen in het zuiden van Spanje, zijn de temperaturen vaak extremer, zowel in de winter als in de zomer. Maar niemand verwarmt zijn huis tot 21 graden of heeft airco. Die paar weken warmte overleef je heus wel.

