Geert Wilders komt met veel bombarie naar het dorp, en krijgt daar een lesje in beschaafd debatteren

Geert Wilders heeft een nieuwe manier van campagnevoeren: hij kaapt de gemeenteraadsvergadering in Sliedrecht omdat er plannen zijn voor meer asielzoekers. Het zet de toch al beladen avond onder spanning. Eerlijk vertelt de burgemeester dat het hem zorgen baart: landelijke politici die met bombarie een dorpsdebat tot het hunne maken, dat kan in deze tijd best misgaan.

Het is in een sportcomplex en de burgemeester, Jan de Vries, staat bij de entree keurig zijn burgers een hand te geven. Geert Wilders onthaalt hij als een oude vriend, iedereen krijgt thee of koffie, de zaal is vol en ruim voor tijd muisstil.

In Wilders’ entourage van beveiligers en agenten duiken drie Kamerleden op: Mulder, Maeijer en Markuszower, plus het Haagse raadslid annex PVV-persvoorlichter Kruis. Ze doen alsof ze thuis zijn in het dorp, maar kwamen er niet eerder.

Kom je de boel opjutten, Edgar Mulder? ‘Ha! Dit is hard nodig want we worden overspoeld! Straks stikt het hier van de Somaliërs!’

Honderd asielzoekers aan de noordkant van de snelweg, daar gaat het over, misschien meer, de plannen zijn embryonaal. Het is een ‘beeldvormende vergadering’: burgemeester en wethouders willen horen hoe de vlag erbij hangt bij de raadsleden en de burgers, die royaal de ruimte krijgen.

Wilders en zijn Kamerleden zitten links, rechts zit de achterban van Slydregt Nu (‘gewoon realistisch!’) zich op te vreten in woord en gebaar; zij maakten Wilders attent op de bijeenkomst, al zijn ze meer van Thierry Baudet. De wethouder, Ton Spek, begint strak in zijn pak over de ‘voorkant van het proces’ en even is er besmuikt boegeroep, dat smoort in andere burgers die hun vinger tegen de lippen leggen.

Geert Wilders, superster, tijdens de beeldvormende raadvergadering in Sliedrecht. Beeld Twitter

Volgt een vergadering om door een ringetje te halen: een uitwisseling van goed gearticuleerde vragen, ideeën en standpunten, tweeënhalf uur lang. De wethouder klampt zich vast aan zijn bestuurstaal, misschien expres: ‘operationele consequenties’, ‘systematiek van een stockvoorraad’, ‘we volgen de participatieleidraad ruimtelijke initiatieven’, de burgers hebben het genadeloos door: ‘wij zijn maar domme burgers’, ‘participatie is echt wat anders dan wat u zegt’. De raadsleden zijn messcherp: ‘dit is meer dan alleen een ruimtelijk initiatief’, en zo komen alle zorgen langs, tot en met de vraag waarom er geen referendum wordt gehouden ‘in plaats van dictatuur’ (applaus).

Al die tijd zit Geert Wilders sfinxachtig toe te kijken zoals alleen hij dat kan, armen over elkaar, soms verdiept in zijn telefoon. Hij weet dat ze straks allemaal met hem op de foto willen.

Geert Wilders ijkte zichzelf bijna twintig jaar geleden met een nietsontziende vorm van politiek, en houdt succesvol vast aan die methode, gesteund door loyale partijgenoten. Zo heeft hij de lompheid aanvaardbaar gemaakt. Zijn stijl wordt inmiddels door velen in praktijk gebracht: tot in gemeenteraden heeft het idee postgevat dat nuance er niet meer toe doet, omdat de burger het niet zou begrijpen, want die begrijpt alleen nog grote boze woorden.

Het geeft hem grote indirecte macht. Zonder Geert Wilders was er waarschijnlijk nooit een Kamermeerderheid geweest die asielzoekers wil ‘opvangen’ in Rwanda. Het woord ‘massa-immigratie’ wordt door talloze politici gebruikt alsof het echt bestaat. Staande een debat begon Kamerlid Markuszower over ‘beesten’ en ‘hyena’s’ – de taalinflatie is groot, als het over asielzoekers gaat.

Maar in Sliedrecht valt geen onvertogen woord. Eén keer gebruikt een burger het woord ‘gelukszoekers’, de wethouder geeft keurig antwoord, en dat was het dan. Het dorp doet wat het beste is: Geert Wilders met egards ontvangen, en daarna met hem op de foto, en onderwijl geven ze hem een lesje beschaafd debatteren over een lastig onderwerp.

‘Heb je het gezien’, zegt Edgar Mulder na afloop, ‘is die kloof je niet opgevallen! Tussen het bestuur en de gewone mensen!’

Maar er was vooral een kloof zichtbaar tussen dit dorp en het hitsige Den Haag.