Geen wonder dat sprookjes en legenden tot de lesstof behoren van de Renaissanceschool

In haar column over de Renaissanceschool betoogt Ibtihal Jadib dat duidelijkheid wellicht de belangrijkste succesfactor is van strikt georganiseerde gemeenschappen, ‘of het nou de kerk is, een extremistische politieke partij of het studentencorps’.

De Duits-Joodse socioloog Erich Fromm, die in 1934 nazi-Duitsland ontvluchtte, onderzocht de aantrekkingskracht van het fascisme in zijn boek De angst voor vrijheid uit 1941. Hij concludeerde dat de onzekerheid die een vrije en geïndividualiseerde samenleving met zich meebrengt, mensen doet vluchten in een autoritaire structuur, waar de eigen verantwoordelijkheid kan worden ingeruild voor een autoriteit die bepaalt wat er moet gebeuren. Hoe onzekerder de tijden, hoe aantrekkelijker de autoritaire structuur.

Waar de Renaissance het tijdperk van secularisering en het ontwaken van het individu was, lijkt de Renaissanceschool een terugkeer naar de collectieve, autoritaire samenleving te propageren. Geen wonder dat sprookjes en legenden tot de lesstof behoren.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Framen

Ik erger me al weken aan de negatieve framing van vluchtelingen en de weinige moeite die de pers doet om dat beeld te weerleggen of te nuanceren. Zaterdag kopte de Volkskrant op de voorpagina ‘Lastpakken zonder enig toekomstperspectief ‘. Hoezo?

Het land wordt aan alle kanten leeggegraaid door brievenbusfirma’s en flow-traders, de huizenmarkt is verziekt door durfkapitalisten, expats en (particuliere) huisjesmelkers, een flink percentage van de Nederlanders verdient hun geld met bullshitjobs. Veel jongeren willen niet meer werken voor hun geld omdat ze willen influencen, voetballen, speculeren of in de criminaliteit snel geld kunnen verdienen.

En dan zijn een paar jongens uit zogeheten veilige landen, die hier betere economische kansen denken te hebben en een baantje zoeken ‘lastpakken zonder enig toekomstperspectief’? Het wordt tijd dat iemand Nederland eens een enorme spiegel voorhoudt. Deze jongens zijn geen oorzaak, maar een gevolg.

Merel van Gaalen, Amsterdam

Paria’s

De grootste woede over asielzoekers wordt gewekt door de zogenoemde veiligelanders. Deze jongens zijn vertrokken uit hun veilige land omdat ze wilden ontsnappen aan bittere, uitzichtloze armoede.

Nederlanders die hun geluk in het buitenland zoeken, keren vaak met hangende pootjes terug en worden gewoon weer opgenomen in onze maatschappij.

Waarom accepteren wij dat regeringen van veilige landen de grenzen sluiten voor landgenoten die spijt hebben van hun keuze en als statenloze paria’s alleen nog in de criminaliteit kunnen overleven?

Misschien kan Wopke Hoekstra zich hier eens mee bemoeien, tenslotte zijn Buitenlandse Zaken zijn vakgebied en het geeft verder geen gedonder in de coalitie.

Anneke Landsman, Hillegom

Fouten

In het Commentaar van Raoul du Pré van 29 augustus wordt gemeld dat premier Rutte heeft gezegd: ‘Besturen is fouten maken.’

Ik heb die cursus ook gevolgd. De juiste tekst is: ‘Besturen is fouten voorkomen.’ Trouwens, besturen is ook toch gemaakte fouten structureel oplossen. Maar toen had Rutte de zaal al verlaten.

Dirk Kuiper, Haarlem

Kaye

Op 13 augustus overleed David Kaye, de Amerikaanse wapeninspecteur die twintig jaar geleden concludeerde dat Saddam Hoessein geen massavernietigingswapens verborgen hield in Irak. Dat was dus onwelgevallig, voor Bush jr. maar ook voor de Nederlandse regering die de inval desondanks politiek steunde. De Volkskrant verkoos van Kayes heengaan geen bericht te maken. Wel van de Belgische wielrenner Herman Van Springel, die ooit tweede werd in de Tour de France.

Ko Colijn, Leiden

Toiletbezoek

In het Magazine stond een vermakelijk artikel van Lex Uiting over mannen en hun toiletbezoek. Ik wil echter één onderwerp corrigeren. Het betreft ‘de laatste druppels’. Je moet toch echt niet van voren naar achteren duwen op het perineum, maar van achteren naar voren. Ik doe dat al vele jaren met een prima resultaat.

Aldo Zimet, Apeldoorn

Oerwoudgeluiden

Willem Vissers spreekt in zijn column terecht over de racistische spreekkoren van – in het geval van afgelopen weekeind – Utrecht-supporters. Te vaak wordt echter (onder andere door de NOS) bij het verbaal bejegenen van zwarte voetballers nog steeds gesproken over oerwoudgeluiden.

Maar ik hoor vanaf de tribunes nooit imitaties van het zingen van de paradijsvogel, het getrompetter van de Aziatische olifant of het grommen van een Sumatraanse tijger. Noem dus, zoals Vissers, het beestje gewoon bij de naam. Of spreek anders van het geluid van een aap, een dier dat ik qua intelligentie vele malen hoger inschat dan de personen die zich schuldig maken aan dit walgelijke gedrag.

Luc Lansink, Amsterdam