Geen wonder dat jongeren het gevoel hebben dat niet zijzelf, maar de omgeving hun leven bepaalt. Dat heeft effect op hun veerkracht en autonomie

Groot kopte de Volkskrant vrijdag op de voorpagina ‘Kwart jongvolwassenen nu psychisch ongezond’. Als je een jaar lang dagelijks op een schermpje de hele dag zit te turen naar orerende docenten, dan is het niet psychisch ongezond maar heel logisch dat je somber wordt. Als je een jaar lang niet kunt sporten, uitgaan, terrassen kan bezoeken of op een andere manier anderen kunt ontmoeten, dan ben je echt eenzaam en niet psychisch ongezond.

Niet je somber, angstig of eenzaam voelen is psychisch gezond of ongezond, dat is de manier waarop je met deze gevoelens omgaat. In mijn visie is daarbij het ervaren van autonomie belangrijk. Dat is het vertrouwen hebben dat jijzelf bepaalt hoe jij je leven vormgeeft. Daarbij heb je veerkracht nodig, wat betekent dat jij bij tegenslagen doorzet, kan veranderen, probeert anders te denken en andere gedragingen uitprobeert. Dan kun je tegen een stootje.

De autonomie van een ieder staat in onze huidige maatschappij onder druk. In de coronacrisis komt dit duidelijker naar voren omdat iedereen, meer dan anders, het eigen leven zelf moet vormgeven. Zo is de opvoeding de afgelopen twintig jaar jaar veranderd. Ouders zijn betrokken, snel bezorgd en lossen veel voor de kinderen op.

Zelfstandig zonder toezicht met anderen buitenspelen komt steeds minder vaak voor. Terwijl kinderen daar leren voor zichzelf op komen, samen spelen, rekening met anderen houden, eigen spelregels maken en letterlijk met vallen en opstaan risico’s inschatten.

Ook is onze maatschappij een commerciële dienstensamenleving geworden. Voor jongeren zijn er momenteel in alle leeftijdsfasen diensten die helpen met bijvoorbeeld huiswerk maken, overgaan, het examen halen, leren studeren of scriptiebegeleiding.

Een huiswerkinstituut leert daarbij een jongere niet binnen een afgebakend aantal bijeenkomsten om zelfstandig het huiswerk te maken, maar begeleidt een jongere het hele schooljaar met controle van het huiswerk en met overhoren. Dat is commercieel interessanter, maar leidt niet tot autonomie bij de jongere.

Er zijn voortdurend anderen die de jongere helpen bij problemen. We staan niet meer toe dat een puber zichzelf, met trial and error, door het voortgezet onderwijs loodst. En daarbij bijvoorbeeld soms kan doubleren.

Binnen het voortgezet onderwijs hebben leerlingen sowieso geen autonomie en privacy: elke school heeft een leerlingvolgsysteem, meestal Magister, waar ouders toegang toe hebben zodat ze vaak eerder dan hun zoon of dochter weten welke cijfers behaald zijn en of er wel of niet sprake is geweest van (ongeoorloofde) absentie.

Dit alles leidt bij jongeren vaker dan vroeger tot het gevoel dat niet zijzelf maar de omgeving hun leven bepaalt.

Ook zie ik de enorme groepsdruk waar jongeren momenteel mee leven. De smartphone met groep-apps, Instagram en andere sociale media maakt dat iedereen elkaar volgt en in de gaten houdt. Het belemmert jongeren te experimenteren met andere rollen en gedragingen en levert veel angst en onzekerheid op om maar niet buiten de groep te vallen. Het leidt tot uniformiteit van gedragingen.

Niet de somberheid en eenzaamheid van de jongvolwassenen tijdens de huidige pandemie is het grote probleem. Dat zijn logische gevoelens en misschien kunnen we zelfs stellen dat het wel meevalt met het aantal jongvolwassenen dat hier aan lijdt na anderhalf jaar leven met grote inperkingen.

De vraag is meer hoe staat het met de autonomie en veerkracht van de jongvolwassenen; dat is een betere indicatie voor de psychische ge- of ongezondheid.

Lammert Waslander is gepensioneerd psycholoog.