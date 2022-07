Geen #trekkertuig op digitale boerderijtjes

Koe Claartje en koe Betsie stonden met hun baasjes voor de Tweede Kamer. Hoe het precies zat, weet ik niet meer, maar er moest in elk geval tussen de twee koeien worden gekozen. De gelukkige zou geloof ik op de snelweg tussen de brandende hooibalen mogen paraderen met de hashtag #iksteundeboeren op haar flank, en over de ander zou een giertank worden geleegd voor het huis van de minister waarna er Jos Brinkies van haar gemaakt zouden worden.

Maar pin me er niet op vast, ik zat namelijk met mijn hoofd bij mijn eigen boerderijtje. Dat bevindt zich in Stardew Valley, een fictief plaatsje in een app die zich sinds de pandemie op mijn telefoon bevindt en waar ik zo nu en dan orde op zaken kom stellen. Deze week was ik er druk met radijsjes water geven, houthakken en keuvelen met de vriendelijke oude buurman, terwijl ik met een vals buitengevoel mijn schermtijd nog wat verder opkrikte.

Op Twitter, tussen hashtags als #boerenopstand, #trekkerterreur en #klimaathysterie, dook deze week een uitstekende verklaring op voor het succes van de game, die sinds de lancering in 2016 al meer dan twintig miljoen keer werd verkocht. ‘Spelletjes als Stardew Valley en Animal Crossing zijn zo populair onder millennials omdat ze je post-industriële fantasieën laten ervaren,’ tweette een man met een eend als profielfoto, ‘zoals ‘een niet-vijandige relatie met je buren hebben’, ‘weten waar je eten vandaan komt’ en ‘zelf naar de winkel lopen’.’ De onbekende twitteraar kreeg meer dan honderdduizend likes voor zijn duiding, en vulde het aan met de legendarische woorden: ‘Iedereen van onder de 40 wordt hitsig van permacultuur’.

In de populaire boerderijgame ‘Stardew Valley’ kun je naar hartelust tuinieren. Beeld Stardew Valley

Er zijn nog wel meer redenen waarom Stardew Valley zo aantrekkelijk is voor twintigers en dertigers. Aan het begin zit het personage nog weg te kwijnen onder een systeemplafond, waarschijnlijk voor een tarief waar elke hypotheekverstrekker van in de lach schiet, maar dan wordt er een verzegelde envelop uit een la getoverd en blijkt de kantoorslaaf een alleraardigst boerderijtje te hebben geërfd. Weg van dat nulurencontract, weg van die krapte op de woningmarkt. Op het platteland zijn geen flitsbezorgers die je van je sokken rijden, geen jarenlange wachtlijsten om een moestuintje te kunnen beginnen net buiten de ring. De spreekwoordelijke touwtjes hangen er uitnodigend uit brievenbussen. Iemand een emmertje rabarber ruilen voor een doos eieren en een riek? Ik kom je dak wel even repareren.

Techwebsite Digital Trends noemde Stardew Valley deze week een van de invloedrijkste games van het afgelopen decennium. Er werden ook drie net aangekondigde spellen besproken waarin je een fictief boerderijtje kunt bestieren. En er zijn er al tientallen. In Farmer’s Dynasty bijvoorbeeld verhuis je na jaren in de stad te hebben gewoond naar de oude familieboerderij. In Slime Rancher bevindt de ranch van bestemming zich zelfs op een andere planeet, geen halfslachtig escapisme. Dan heb je nog Pioneers of Olive Town, waarin je de boerderij van je opa erft, en Garden Paws, waarin je óók de boerderij van je opa erft maar tevens je menselijke gestalte voor die van een dier verruilt.

De markt lijkt haast onverzadigbaar, maar het is ook niet ondenkbaar dat er door het boerenprotest een nieuw genre simulatiespelletjes ontstaat. De protagonist heeft het daarin wel gehad met al die trekkers en ziet zijn boerenidylle helemaal in rook opgaan als de behulpzame buurman ineens met een galg over de A1 rijdt. Maar wat wil het toeval? Er staat in de stad een piepklein appartementje leeg. Het is duur en gehorig en de radijsjes worden er tot in de keuken bezorgd. Wat wil een mens nog meer?