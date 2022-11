Geen seks, maar seggs: algospeak is het Bargoens van de tiktokgeneratie

Er zijn nogal wat ingeburgerde Nederlandse woorden en uitdrukkingen die regelrecht uit het Bargoens komen. Ook nette mensen weten tegenwoordig wat een snikkel of een flamoes is, en wat het betekent om te pitten, te nassen of in de bajes te zitten. Wat in de 17de eeuw is ontstaan als geheimtaal van zwervers, dieven, prostituees en andere types die iets te verbergen hadden, staat nu keurig op alfabet in lijvige naslagwerken. Zo is er het driedelige en 1.307 pagina’s tellende boek Bargoens – Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen (2020) van de Vlaamse neerlandicus Paul Van Hauwermeiren.

De zelfkant van de samenleving verzint begrijpelijkerwijs steeds nieuwe woorden om verbloemd over criminaliteit te kunnen praten. Als in de kringen van Holleeder het begrip ‘rode shampoo’ valt, weet je dat er in elk geval geen keratine en etherische olieën bij komen kijken. Wat Jeffrey Epstein onder de noemer ‘massage’ schaarde, heet elders gewoon verkrachting. En de voortvluchtige Siciliaanse maffiabaas Matteo Denaro bleek twintig jaar lang in ‘schapencode’ te hebben gecommuniceerd: zijn berichten gingen zogenaamd over ricotta, hooi en schapen scheren.

Een heel ander verhaal wordt het als niet het Wetboek van Strafrecht bepaalt waarover je het kunt hebben, maar het ongrijpbare algoritme van TikTok. Kun je op het filmpjesplatform vrijuit praten over seks, abortus of lhbti-zaken? Zeker weten doen gebruikers het niet. Het zal niet de eerste keer zijn dat er om onduidelijke redenen een reactie wordt verwijderd of dat een filmpje over homoseksualiteit opvallend weinig bereik heeft. De werking van het TikTok-algoritme is zo geheimzinnig en tegelijkertijd zo cruciaal dat mensen het zekere voor het onzekere nemen.

Het gevolg: algospeak, het Bargoens van de tiktokgeneratie. Om het algoritme te slim af te zijn, hebben jongeren allerlei varianten bedacht op woorden die mogelijk gevoelig liggen. In The New York Times stond deze week een aantal veelgebruikte algotermen, waarvan seggs (seks) ongetwijfeld de bekendste is. ‘Kamperen’ betekent een abortus ondergaan, unalive is dood en lhbti wordt in algospraak geschreven als leg booty. Op TikTok worden sekswerkers geen temeiers maar accountants genoemd, en de snikkel en flamoes heten er respectievelijk d1ck en pu$$y. Lesbisch werd aanvankelijk gewoon le$bian, maar amusanter vond men de manier waarop TikToks spraakalgoritme dat uitsprak: le dollar bean.

Eigenlijk is alles mogelijk wat begrijpelijk is voor de mens, maar onbegrijpelijk voor de computer. Het resultaat is een grappig en licht verontrustend taaltje dat bestaat uit fonetisch geschreven woorden, dubbelzinnige emoji’s, cijfers, eufemismen en andere creatieve manieren om het algoritme te vriend te houden.

Al weet niemand precies hoe dat moet, het algoritme te vriend houden. Op fora als Reddit wisselen tiktokkers ervaringen uit en geven ze elkaar tips over te mijden woorden en alternatieve spellingswijzen. Zo vertelt een vrouw dat ze het woord ‘sucks’ had gebruikt bij een filmpje over stofzuigen en direct werd bestraft met onzichtbaarheid. Het algoritme is blijkbaar niet slim genoeg om alles in de juiste context te zien.

Maar leren kan het wel. Hoe meer algospraak ingeburgerd raakt, hoe makkelijker het algoritme het zal herkennen. Op Reddit waarschuwde een tiktokker al dat zijn account werd afgesloten nadat hij pen1s had geschreven, keurig volgens de laatste spellingsregels.

De noodzaak voor taalvernieuwing was nog nooit zo hoog. Ik benijd de taalkundige niet die hier op een dag chocola van moet maken.