Geen organisatie waarin doden vallen door slecht materiaal, komt weg met enkel de vaststelling dat het voortaan beter moet

Een externe commissie doet opnieuw onderzoek naar het mortierongeluk in Mali. Defensie heeft veel te lang op de rem getrapt.

De gang van zaken op woensdag 6 juli 2016, bij de oefening met een mortiergranaat door zes Nederlandse militairen van de VN-missie in Mali, is tot op de seconde gereconstrueerd. De granaat waarmee zij die dag oefenen is een HE80. In dat type, van Bulgaarse makelij, zijn de twee kruitladingen van elkaar gescheiden, eentje voor het afvuren van de granaat en eentje voor het treffen van het doel. Wat de zes niet weten, is dat de afscheiding binnen de granaat niet intact is en dat er ook andere technische mankementen zijn.

Met fatale gevolgen. Nadat korporaal Kevin Roggeveld (24) en sergeant der eerste klasse Henry Korving (29) de granaat in de mortierbuis laten vallen, treedt een ‘explosieve reactie van munitie’ op. De boel ontploft ter plekke, Korving en Roggeveld komen om het leven. Een derde militair, die de oefening van nabij filmt, raakt zwaar gewond.

Anderhalf jaar later wordt het ongeluk het einde van de Haagse politieke carrière van minister Hennis, die aftreedt nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vernietigend heeft geoordeeld over het veiligheidsbeleid binnen Defensie. Bij de inkoop van de granaten ‘in den blinde’ werd onvoldoende op de kwaliteit gelet, en ook daarna werden kwaliteitscontroles overgeslagen, terwijl duidelijk was dat het ontwerp zwakke plekken vertoonde en er ‘onregelmatigheden’ werden geconstateerd. Vervolgens werden ze in Mali veel te warm opgeslagen.

Vaak is het aftreden van de politiek verantwoordelijke leiding het einde van zo’n dossier. Vaak hopen departementen daar ook op. Een nieuwe minister en dóór weer. Maar dat is in dit geval buiten de nabestaanden gerekend en buiten enkele doorbijtende Kamerleden, die van de SP voorop. Want we weten nu wel wát er gebeurde op die woensdagmiddag, maar niet hóé het in de aanloop zo mis kon gaan en wie daarvoor verantwoordelijk waren: wie namen de fatale beslissingen en waarom?

Defensie en de Koninklijke Marechaussee (Kmar) deden weliswaar eigen onderzoeken naar het ongeval, maar die plaatsten vooral vraagtekens bij de conclusies van de OVV en wezen in de eerste plaats naar de fabrikant. Voormalig Shell-topman Van der Veer werd nog wel door Defensie ingevlogen voor onafhankelijk onderzoek. Maar na intensief overleg met de Defensietop – vorig jaar blootgelegd door onderzoeksprogramma Argos – besloot ook hij zich niet te wagen aan de schuldvraag.

Geen bedrijf waar slachtoffers vallen door ondeugdelijk werkmateriaal komt weg met algemene conclusies dat het voortaan beter moet, maar Defensie denkt zich kennelijk aan serieus zelfonderzoek te kunnen onttrekken. En niet voor het eerst: er is een lange reeks voorbeelden te maken van ongelukken en incidenten binnen de krijgsmacht waarbij de feiten slechts zeer moeizaam en niet dankzij maar ondanks de houding van het departement boven water kwamen.

De gesloten cultuur en de neiging om de eigen medewerkers te beschermen, speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Maar doorgaans werkt dat averechts. Want nu het externe onderzoek naar de schuldvraag er alsnog komt, dankzij de vasthoudendheid van de nabestaanden, zou Defensie zich moeten afvragen wie er eigenlijk mee geholpen is dat het boek na bijna zeven jaar nog steeds niet dicht kan.