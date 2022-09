Geen oorlog meer zonder raketten. Geen raketten zonder de maker van de V2, Wernher von Braun

Als je ouder wordt, krijg je soms de behoefte iets te ondernemen, zoals je dat ook in je jeugd hebt gedaan. Zo vormde zich het idee om weer eens te reizen met geen ander doel ‘dan op weg te gaan en maar te zien waar je uitkomt’. We gooiden wat koffers in de achterbak, verzamelden oude wegenkaarten en hadden slechts een vaag gevoel van richting en bestemming. Het enige uitgangspunt: ergens naar toe gaan waar we niet eerder waren geweest.

Derhalve belandden we de eerste dag min of meer per ongeluk op een vliegveldje nabij Norddeich, waar een Pipercup met enige regelmaat natuurliefhebbers naar het Duitse Waddeneiland Juist brengt. Daar verbleven wij enige dagen in een duinlandschap dat, qua schoonheid, kan wedijveren met dat van Vlieland en Schiermonnikoog. Vervolgens ging het naar Lübeck, waar we achteloos de beroemde dom binnenliepen, precies op het moment dat de generale repetitie begon van Bachs Messe in B mineur. Het was moeilijk de ogen droog te houden en wij waren niet de enigen. Toen de zangers na afloop in hun gewone kloffie de kerk verlieten, werden zij op straat begeleid met applaus.

We namen de veerboot naar Ystad, wat ons eraan herinnerde dat IJ in het West-Fries ‘water’ betekent. We kwamen terecht op Gotland, waar de Zweedse regering in verband met de Russische dreiging extra militairen naartoe heeft gestuurd, maar waar je uren kunt fietsen zonder dat je iemand tegenkomt. In Stockholm, een van de mooiste steden van Europa, bezochten we het Nobelprijsmuseum en stond ik ineens voor de vitrine van Linus Pauling, die – naar ik meen – de enige is die de Nobelprijs twee keer heeft gekregen. Ik heb hem ooit (samen met Rob Sijmons) mogen interviewen en ik herinner mij dat hij ook tijdens het interview vitaminen slikte, omdat hij ervan overtuigd was dat je daardoor ouder wordt. Ik zie nog zijn gezicht voor me, toen Rob zei dat je die vitaminen toch gewoon weer uitpiste. Linus Pauling is, desondanks of dankzij, 93 jaar geworden.

Wie reist op de bonnefooi komt op de vreemdste plekken. Zo reden wij in Denemarken langs een verlaten, kilometerlang strand, waar je geacht wordt met je auto naar de vloedlijn te rijden als je wilt zwemmen. Ik wist niet dat zulke plekken nog bestaan in Europa en ik begrijp nog minder waarom mensen elk jaar naar de Côte d’Azur verlangen.

Onvergetelijk was ons bezoek aan Peenemünde, nog zo’n molensteen in de Duitse geschiedenis. Ook daar waren we nooit geweest. Peenemünde is ‘the home of the V2’, de raket die Wernher von Braun voor nazi-Duitsland hielp ontwikkelen en die in Londen nogal wat verwoestingen heeft aangericht. Von Braun werd aan het eind van de oorlog door de Amerikanen ‘ontvoerd’ en maakte carrière als het brein achter het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Zelf zei hij dat hij in Peenemünde alleen maar ‘wetenschappelijk onderzoek’ had gedaan. Van Adolf Hitler tot John Kennedy – Von Braun heeft ze allemaal een hand gegeven. Oudere lezers herinneren zich misschien nog het lied Wernher von Braun van Tom Lehrer met de onsterfelijke regels: ‘Once the rockets are up/ Who cares where they come down?/ That’s not my department/ Says Wernher von Braun.’ Het lijkt me het motto van veel Russische bombardementen op Oekraïne.

Nog altijd is veel rakettechnologie gebaseerd op de ideeën van Wernher von Braun. De Russische Scud bijvoorbeeld, waarmee Saddam Hussein de omliggende landen schrik aanjoeg, schijnt nog het meest op de V2 te lijken, maar ook de Amerikaanse Himars-systemen die de Russen in Oekraïne moeten tegenhouden, hebben het een en ander aan Wernher von Braun te danken. Geen oorlog meer zonder raketten en geen raketten zonder Von Braun.

Tegenwoordig is de raketfabriek van Peenemünde ingericht als een museum, waar de geschiedenis van de V1 en de V2 is gereconstrueerd. De V1 is een soort vliegtuigje dat vanaf een oplopende baan werd gelanceerd, de V2 is de eerste in serie geproduceerde raket. Als je het museum nadert, zie je hem in de verte al staan: een exacte replica van de V2. Hij lijkt inderdaad sprekend op de raket uit Kuifje naar de Maan. Ook striptekenaar Hergé heeft zich door Wernher von Braun laten inspireren.

De fabriek is verschillende malen getroffen door geallieerde bombardementen, maar nooit helemaal vernietigd. De restanten vormen nu een van de aangrijpendste industriële monumenten uit de Europese geschiedenis. Hier werkten duizenden dwangarbeiders, hier kwamen duizenden dwangarbeiders om het leven. Dit is geen ‘schuldig landschap’, zoals Armando het noemde, maar een schuldig gebouw. Begin dit jaar gaf Jaap van Zweden met het New York Philharmonic een concert in de ruimte waar ooit de raketturbines werden getest. Voor hem klonk een lang applaus.