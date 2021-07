Geen malaria meer in China, nu de rest van de wereld nog

De malariamug kan duizenden parasieten bij zich dragen. Beeld Getty Images

Deze week verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat China officieel malariavrij is. In de jaren veertig zag China nog zo’n 30 miljoen malariagevallen per jaar. Nu zijn al vier jaar geen endemische malariabesmettingen meer aangetroffen, de parasiet is alleen nog gevonden bij reizigers die buiten China waren geweest. Hoe kreeg het land dit voor elkaar? Wat maakt het zo lastig om malaria overal uit te roeien?

De malariamug (Anopheles) kan duizenden parasieten bij zich dragen. Als die parasieten na een muggenbeet in de bloedbaan van een mens terechtkomen, kan de infectie leiden tot symptomen variërend van een ‘griepje’ tot ernstige koortsaanvallen en sterfte. Vooral voor kleine kinderen en zwangere vrouwen is malaria erg gevaarlijk. China wist de ziekte uit te roeien met preventieve medicijnen, het vernietigen van broedplaatsen voor muggen en het verstrekken van insectenwerende netten.

Veertig landen zijn inmiddels gecertificeerd malariavrij. In Nederland werd het laatste geval in 1959 geregistreerd, in 1970 verklaarde de WHO dat de ziekte hier niet meer voorkomt. Wel komen er ieder jaar nog zo’n tweehonderd Nederlanders terug van vakantie met malariaparasieten in hun bloed als ongewenst souvenir.

Graphic: Raymond van der Meij

Malaria kan tegenwoordig goed bestreden worden. Maar het kost geld en dat is er niet genoeg. Door insectenwerende netten en het droogleggen van stilstaand water kunnen heel veel gevallen voorkomen worden. En mocht iemand toch nog malaria oplopen, dan zijn er tegenwoordig goede medicijnen op de markt. Toch sterven er jaarlijks zo’n 400 duizend mensen aan malaria. Het gaat meestal om hele jonge kinderen. In 2019 was naar schatting 67 procent van de malariaslachtoffers jonger dan 5. Dat zijn bijna 275 duizend baby’s en kleuters. In veel landen in sub-Sahara-Afrika was ruim eenderde van de zwangere vrouwen geïnfecteerd met de malariaparasiet, ruim 11 miljoen. Dit leidde bij ruim 800 duizend kinderen tot een te laag geboortegewicht.

De WHO berekende dat er in 2019 5,6 miljard dollar nodig was voor de doelstelling om malaria in 2030 zo goed als verleden tijd te laten zijn. Maar er kwam maar 3 miljard dollar binnen. Ruim een miljard daarvan kwam van de Verenigde Staten. Nederland draagt ongeveer 1 procent bij, net zo veel als Australië en Noorwegen en half zo veel als de Bill en Melinda Gates Foundation.

De coronacrisis leek Afrika stukken minder zwaar te treffen dan veel andere werelddelen. Mede doordat Afrikaanse landen snel maatregelen troffen en doordat de bevolking gemiddeld een stuk jonger is, waren de officiële sterftecijfers ruim tien keer zo laag als die in Europa. Maar veel van de vooruitgang van de laatste jaren op het gebied van malariabestrijding is tenietgedaan door logistieke problemen als gevolg van de lockdowns. De WHO berekende dat in 2020 tot 100 duizend mensen meer stierven als gevolg van verminderde toegang tot malariabehandeling.

Toch is het nieuws niet alleen maar slecht. Al jaren wordt gezocht naar een vaccin tegen malaria. Dit voorjaar kwam er een hoopgevend bericht uit Burkina Faso over een vaccin dat ontwikkeld is in Oxford. Onderzoekers zagen bij 450 kinderen een jaar lang een bescherming van 77 procent tegen malaria. Dit is de eerste keer dat een malariavaccin meer dan 75 procent effectief lijkt te zijn. Als het vaccin ook bij grotere groepen kinderen effectief blijkt, hopen de onderzoekers op een snel goedkeuringsproces. De covid-vaccins hebben laten zien dat dat mogelijk is en een effectief malariavaccin kan elk jaar honderdduizenden kinderen redden.