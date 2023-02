Geen linkse, maar een zwarte wolk hangt boven Rutte en Schippers

Edith Schippers en Mark Rutte in 2017 in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Daan Krahmers bijdrage aan eerherstel voor Joop den Uyl, na de laffe aanval van Mark Rutte en Edith Schippers, leest als een terechte oproep om definitief af te rekenen met de visieloze en nog steeds neoliberale politiek van de huidige coalitie.

Na een wekenlange worsteling (wat is dat boek slecht vertaald) kwam ik gisteren bij het einde van Het begin van alles, het door onder meer de Volkskrant bejubelde non-fictieboek van 2022. Ik mag hopen dat er nog eens echt iets met de inhoud van dit ‘intellectuele feestmaal’ (een van de aanbevelingen op de cover) wordt gedaan.

Het onderbouwde optimisme dat deze studie van Graeber en Wengrow uitstraalt, is het antwoord op de angstpolitiek van de VVD. Er hangt geen linkse, maar een zwarte wolk boven het duo Schippers en Rutte.

Peter Bakens, Den Haag

Klavecimbelmuziek

Merlijn Kerkhof interviewt de Iraans-Amerikaanse klavecinist Mahan Esfahani, een briljante muzikant, maar wel van het type ‘miskend kunstenaar’. Hij combineert een succesvolle internationale carrière met de overtuiging dat er door ‘de ayatollahs van de oude muziek’ een wereldwijd complot tegen hem is gesmeed. (Of de slachtoffers van de echte ayatollahs medelijden met Mahan hebben, waag ik te betwijfelen.)

Verder wekt het artikel de indruk dat er in Nederland tot dan geen noot moderne klavecimbelmuziek heeft geklonken. Onvermeld blijft het tweejaarlijkse festival ‘Prix Annelie de Man’, geheel gewijd aan gloednieuwe muziek. Goska Isphording van het Amsterdamse conservatorium is de enige gespecialiseerde docent op dit gebied wereldwijd.

En een blik in the catalogus van muziekuitgeverij Donemus leert dat in Nederland al sinds de jaren dertig volop wordt gecomponeerd voor het aloude barokinstrument. Alexander Voormolen, Tera de Marez Oyens, Louis Andriessen, Roderik de Man, Martijn Padding, Guus Janssen, Hawar Tawfiq en vele anderen hebben een fascinerend repertoire opgebouwd.

Menno van Delft, klavecinist, Amsterdam

BSE

Wat is dat toch, die pavlovreactie van ‘niks aan de hand’ als er iets aan de hand is? Op dezelfde dag waarop een geval van BSE aan het licht is gekomen, wordt al geconstateerd dat Nederland met de schrik vrijkomt. Het zou mij niet verbazen als er over een half jaar in de krant staat: Eerste geval van Creutzfeldt-Jacob bij de mens al in november 2022 in de buurt van Utrecht.

Elly van den Boom, Den Haag

Digitalisering (1)

Tweeënhalf miljoen volwassenen hebben praktische moeite met de digitalisering van het geldverkeer, de banken beloven meer helpdesks in bibliotheken en een fatsoenlijkere telefonische klantenservice.

De vraag die de krant zich echter niet stelt: móéten we wel naar die volledig digitale wereld willen? Ik heb er, naast praktische problemen (zoals hoofdpijn), vooral ook principiële bezwaren tegen. De digitale wereld is zeer kwetsbaar, zowel voor technische storingen als voor sabotage en dergelijke. Het is voor whizzkids uit Shanghai of Novosibirsk een koud kunstje om ons netwerk plat te leggen. Volledige digitalisering maakt ook totale overheidscontrole op ons doen en laten té eenvoudig.

En de krant neemt te klakkeloos de propagandataal van de banken over, met bijvoorbeeld de onzinuitspraak dat ‘de acceptgiro niet meer past in het onlinetijdperk’.

Albert Appelo, Groningen

Digitalisering (2)

Vervang het woord ‘betaalwereld’ door ‘zorgwereld’ en u krijgt een huiveringwekkend beeld over wat de digitalisering in de zorg voor gevolgen heeft voor de in het artikel genoemde groepen: drempels en uitsluiting. En laten het nu juist die groepen zijn die veel zorg nodig hebben. Bezint eer ge begint.

Hélène Vroegh, huisarts, Amsterdam

Transferperiode

Er is veel aandacht in de media voor deze vorm van moderne slavernij. De rijkste voetbalclubeigenaren zetten hun mannetjes aan het werk om de meeste interessante speler binnen te halen voor hun club. Geld speelt geen rol: deze ‘voetbalslaven’ worden goed betaald.

Ik lees dat AZ op papier winnaar is van deze periode en technisch directeur Jan Streuer van FC Twente wordt geprezen om zijn standvastigheid door Zerrouki nu niet te verkopen aan Feyenoord. Streuer zal vast gehoord hebben wat Chelsea heeft betaald voor Enzo Fernandez en de volgende transferperiode zijn slag slaan.

De Nederlandse voetballegende Johan Cruyff zei ooit dat hij nooit een zak geld een goal heeft zien maken.

Soeri Ramkalup, Nootdorp

Dr. Phil

Gelukkig hebben wij Sigmund nog.

Berend Izaks, Heiloo