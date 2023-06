‘Geen Landbouwakkoord? De tijd om zacht te zijn is voorbij’

Voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland. Lto stopte dinsdag met het LTO overleg voor een Landbouwakkoord omdat er onvoldoende perspectief zou zijn. Beeld David van Dam

Kabinet, sta op

De boerenbelangenorganisatie LTO is gestopt met onderhandelen. Dus de keuze is nu: óf het kabinet schuift de milieucrisis voor zich uit en luistert alweer naar de boeren die zich, naar verluidt, in de haarvaten van de samenleving bevinden, óf we kunnen weer nieuwe tractordemonstraties verwachten op de snelwegen. Die worden dan uiteraard weer gedoogd door de politie, omdat zo’n machtig monster niet te bestrijden is.

Het is toch werkelijk ongelooflijk dat dit trekken aan een dood paard blijft voortgaan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En alles ten koste van de natuur, de bouw en het milieu. Kabinet, sta op. De tijd om zacht te zijn is voorbij, want wachten maakt de gevolgen nog erger.

Linda de Wit, Leusden

Ei gelegd

Nu het akkoord over de toekomst voor boeren door henzelf is afgeschoten, moet dit kabinet een keuze maken: gaan we nu eindelijk regeren of kunnen we de zaak nog verder voor ons uitschuiven? Ik zou zeggen, ga regeren. Iedereen heeft zijn ei gelegd en er zijn al overeenstemmingen; hak de andere knopen door, met je eigen richting. Dit gaat het worden voor de komende tien tot 25 jaar.

Er zal uiteraard ‘gesputterd’ worden, maar er is eindelijk duidelijkheid voor de betrokken boeren. Regering, ga eindelijk eens regeren! Daarvoor zijn jullie aangesteld. Er is al te lang getreuzeld en de grenzen zijn al lang overschreden.

H. Hovinga, Veendam

Pyromaan

Het verbaast mij niet dat de onderhandelingen over een landbouwakkoord zijn stukgelopen. Het is alsof de brandweer met de pyromaan aan tafel zit om te bespreken hoe de brand geblust moet worden.

Arie den Dulk, Mheer

Verkiezingen

Terwijl alle, maar dan ook werkelijk alle wezenlijke dossiers (Groningen, toeslagenaffaire, wooncrisis, , personeelscrises bij politie, justitie, zorg en onderwijs) al sinds het aantreden van dit kabinet slechts slakkengang vertonen, terwijl Rutte vijf jaar over de houdbaarheidsdatum is en de coalitie volkomen lamgeslagen in de touwen hangt, mislukt geheel voorspelbaar de volgende kansloze operette: het landbouwoverleg.

Ondanks bezwerende formules als ‘Een kabinetscrisis zou onverantwoordelijk zijn’ (Rutte) en ‘Nederland kan zich nu niet veroorloven om alles weer stil te leggen’ (coalitie), is de kans op vervroegde verkiezingen levensgroot. Zulke verkiezingen zullen laten zien dat een ruime meerderheid van het electoraat drastisch oplossend beleid voorstaat op alle genoemde dossiers en zeker op het stikstofdossier. Hooguit een kwart van de kiezers wil met de onderbuik een heilloze en wederrechtelijke weg inslaan.

En dus is het devies: GroenLinks en PvdA fuseer als de bliksem, laat Rutger (‘deugt’) Bregman, Jesse (‘zo niet bedoeld’) Freriks en Sander (‘de brug’) Schimmelpennick een groen-sociaal-democratisch programma schrijven waarin de Partij voor de Dieren, de SP, Volt en Pieter Omtzigt zich kunnen herkennen. En ga met stemmenkanon Frans (‘klimaatpaus’) Timmermans de campagne in. Succes verzekerd. En dan aan de slag!

Ludo Grégoire, Leiden

Dit helpt boeren niet

Het weglopen van LTO bij de onderhandelingen voor het Landbouwakkoord getuigt van een schrijnende misinterpretatie van de belangen van alle Nederlanders. Weglopen helpt de boeren niet en ook niet al die andere miljoenen Nederlanders die graag hun land en de natuur willen herstellen en doorgeven aan de volgende generaties. Er zijn genoeg voorbeelden dat het anders kan, met respect voor boeren, natuur en samenleving. Niet alleen (huidige) boeren zijn partij hier.

Jacqueline Duurland, Voorne

Eetgedrag

Er is een hele effectieve manier om de boerenbedrijven te laten reduceren. Door als bevolking te stoppen met eten van dierlijke producten. De markt zal dan zijn werk doen, wat onze overheid zo graag ziet, zonder dat we in oeverloze discussies verzanden en we als belastingbetaler heel veel geld kwijt zijn. Kortom, zoek de oplossing in het veranderen van het eetgedrag.

Anne Talsma, Groningen

Beperkende maatregelen

Het klappen van het overleg is hét moment voor minister Piet Adema (Landbouw) om onmiddellijk een aantal beperkende maatregelen door te voeren, waaronder de ‘koeien per hectare’-norm. Of durft-ie weer niet en wordt het weer angst en uitstel?

Jaap van Velzen, Vlissingen

Musical

‘Met zijn armen over elkaar wacht hij tot de minister bij hem aanbelandt. Heel kort wisselen de twee een blik uit’, schrijft Fleur Damen. Hoogste tijd voor Het Landbouwakkoord. De Musical!, met Fleur Damen als tekstschrijver.

Feico Gerretsen, Almere Buiten

CDA

Na het forse verlies van het CDA bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten wilde deze partij dat er een heronderhandeling van het regeerakkoord over het stikstofbeleid zou komen. Met name over de deadline van 2030 die daarin is afgesproken. Maar het CDA wilde daarmee wachten tot er in alle provincies coalities zijn gevormd en er een Landbouwakkoord ligt.

Nu duidelijk is dat er geen Landbouwakkoord komt waar het CDA zich achter kan verschuilen, ben ik erg benieuwd of en wanneer het CDA nu eindelijk duidelijkheid gaat geven over zijn standpunt met betrekking tot het stikstofbeleid.

Marcel Besselink, Uithoorn