Geen klassiekemuziekrecensent gaf vaker vijf sterren dan de vertrekkende Frits van der Waa

Zijn Volkskrant-recensenten vooral op aarde om de lezer te vertellen wat de moeite waard is om te zien, luisteren of proeven, om te gidsen kortom? Of is het in de eerste plaats hun taak het niveau van de kunsten te bewaken door uit te leggen wat goed en slecht is, en waarom?

Daarover lopen de opvattingen ter ­redactie uiteen. Sommigen vinden dat we alleen boeken moeten bespreken die we goed vinden, die onze lezers zouden moeten lezen. Het heeft volgens hen geen zin een kritische tweesterren-­recensie te publiceren. Anderen vinden dat de journalistiek ook nog een maatschappelijke taak heeft. Kritische recensenten scherpen niet alleen de blik van onze lezers, maar zetten ook de makers op scherp, zodat die worden geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen.

Gelukkig weten de meeste recensenten beide taken uitstekend te combineren. Frits van der Waa, onze recensent klassieke muziek, bijvoorbeeld, weet als geen ander een kritische en precieze blik te combineren met een bij tijd en wijle ongebreideld enthousiasme. Hij heeft van alle klassiekemuziek­recensenten het vaakst vijf sterren uitgedeeld.

Zijn eerste recensie schreef hij in 1984, zijn laatste verschijnt komende week. Hij bespreekt dan Der Zwerg van Zemlinsky, uitgevoerd door de Nationale Opera, een werk dat hij 36 jaar geleden ook al recenseerde. Van der Waa was in zijn recensies alleen met de muziek ­bezig. Gerenommeerde muzikanten kregen dezelfde behandeling als avontuurlijke nieuwkomers. Randzaken interesseerden hem niet. Deze concentratie leidde tot een rijkdom aan uitdrukkingsvormen. We gaan hem missen.

Meer nieuws van het personele front: Remco Andersen wordt onze nieuwe correspondent in Berlijn. Tussen 2011 en 2015 versloeg hij de Arabische Lente en schreef hij vele aangrijpende reportages. De afgelopen jaren werkte hij op de economieredactie.

Jenne Jan Holtland, die de afgelopen ­jaren onze correspondent was in Oost-Europa, verhuist naar Beiroet om vanaf daar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten te verslaan. Hij wordt in Oost-­Europa opgevolgd door Arnout le Clercq.