Geen juicekanalen zonder sapverstrekkers

‘Precies! Dat is wat het is!’, roept Yvonne Coldeweijer uit in haar YouTube-video van donderdag, waarin ze ingaat op alle recente kritiek op juicekanalen. ‘Het is rándje onethisch. Ik ben een guilty pleasure. Als het ethisch was wat ik deed, dan was ik toch nooit zo groot geworden?’

Er worden al langer wenkbrauwen opgetrokken bij de werkwijze van onlineroddelaccounts zoals haar eigen Life of Yvonne. Tot voor kort vooral door de ouderwetse roddelaars van de lineaire televisie, die scoop na scoop misliepen omdat een jonge vrouw op Instagram ze te snel af was met nieuws over de Hazesjes en Lil’ Kleine, maar deze week vonden ook de beduidend minder sappige media er ineens iets van. Die achterklap was nog tot daaraan toe geweest, maar om live verslag te doen van een gijzeling zouden enkele journalistieke basisprincipes niet misstaan.

Terwijl er in een winkel aan het Leidseplein een klant onder schot werd gehouden, moest de Amsterdamse politie op Twitter vragen geen berichten te delen over ‘locaties in de Apple Store waar zich mogelijk mensen zouden kunnen bevinden’. Logisch toch, als er in datzelfde gebouw een overvaller met een wapen loopt te zwaaien? Niet voor een bestierder van een populair juicekanaal. Op Coldeweijers Instagram was onder anderen te lezen dat zich boven in het pand ‘een grote groep klanten en medewerkers’ had verschanst in een ruimte die met pasjes toegankelijk was. Via een andere ‘spion’, zoals Coldeweijer haar informanten noemt, kwam er politie-informatie binnen over de eisen en dreigementen van de overvaller. ‘Vijf scherpschutters van de DSI houden hem onder schot’, had de spion kunnen lezen op de diensttelefoon van haar vriend.

Vorige week kondigde de Amsterdamse politie al een onderzoek aan naar een mogelijk lek in de zaak rond Lil’ Kleine. Het juicekanaal Reality FBI had een Snapchatgesprek gedeeld waarin een agent mededelingen zou doen over het gemoed en de eetlust van de gearresteerde rapper. ‘Ik moest ook foto’s maken hahaha daar had hij echt geen zin in.’

Maar is het wel zo nieuw wat de juicekanalen doen? Na elke heftige gebeurtenis wemelt het op sociale media van de geruchten, foto’s en videobeelden – sommige echt waar, sommige totale quatsch. Doodnormale mensen met een internetverbinding veranderen in razende reporters zodra er in hun nabijheid iets nieuwswaardigs gebeurt. En elke keer moet het weer gezegd worden: denk aan de veiligheid/nabestaanden/algehele moraal. Smartphones en sociale media hebben de mens geconditioneerd om alles te willen vastleggen en delen, maar waar de grens ligt, is nog steeds niet duidelijk.

Nieuw is vooral dat sommige doodnormale mensen met een internetverbinding zichzelf juicekanalen zijn gaan noemen en een wonderlijke loyaliteit oproepen bij hun volgers – Coldeweijer heeft er inmiddels 446 duizend, zes andere grote accounts tussen de 40- en 165 duizend. Een deel van die volgers stuurt aan de lopende band tips, waardoor veel content op juicekanalen user-generated is – zonder spionnen geen Life of Yvonne, zeg maar.

De vraag is waar die loyaliteit van volgers vandaan komt. Misschien heeft iemand als Coldeweijer de gunfactor omdat ze als een van ons voelt, als een vriend met een grote bek. Er wordt gesmuld als de underdog sappige scoops wegkaapt voor de neuzen van de Albert Verlindes van deze wereld, of vanuit haar huiskamer een machtig figuur van zijn voetstuk gooit. Het is verleidelijk onderdeel te zijn van dat kat-en-muisspel.

Aan haar torenhoge moraal zal het in elk geval niet liggen. Of zoals Coldeweijer retorisch vraagt in haar laatste video: ‘Hoe denk je dat het komt dat ik bijna een half miljoen volgers heb?’