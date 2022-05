Geen huurverhoging bij lage energielabels, dat kan dus ook

Mensen zeggen vaak dat ze ‘vroeger PvdA stemden’, de PvdA waart steeds ijler door Nederland. (Nu kiezen ze GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV of Forum voor Democratie, bij die laatste twee zat er dan vaak nog een tijdje VVD tussen). Terwijl er voorzichtig weer dingen gebeuren die ooit zo PvdA waren: CDA-minister De Jonge gaat de huurprijzen uit de vrije sector met het puntensysteem uit de sociale woningbouw aan banden leggen. Of neem Jolanda van Loon, sinds november directeur van Triada, een middelgrote woningcorporatie in Oost-Nederland, met 6.500 woningen in Heerde, Hattem en Epe.

Ze groeide op in een arbeidersgezin in Spijkenisse, ging naar het vwo en studeerde bouwkunde aan de TU Delft. Meritocratie zoals het door de PvdA was bedoeld. ‘Een echte volkshuisvester’ noemt ze zichzelf in haar bestuurskamer in Heerde. Dan denk ik meteen aan Jan ‘In gelul/geouwehoer kun je niet wonen’ Schaefer, de PvdA-wethouder die Amsterdam liet volbouwen met sociale huurwoningen. ‘Echte volkshuisvester’ betekent nooit meer Vestia, Woonbron, Rochdale, Rentree, Laurentius en al die andere woningcorporaties waar financiële schandalen en wanbeleid de kop opstaken, omdat alles en iedereen moest privatiseren, waarna voormalige ‘echte volkshuisvesters’ zich gingen gedragen als dolgedraaide ondernemers.

De vader van Jolanda van Loon was operator in de Botlek. Thuis werd altijd op geld gelet. Hij plakte al folie achter de verwarmingsradiatoren om gas uit te sparen. Aanbiedingsfolders van supermarkten werden thuis gespeld. Vakanties: in een huisje van de vakbond, ze waren een FNV-gezin. ‘Echte socialisten, met een PvdA-poster voor het raam.’

Arbeiders waren nog ‘de motor achter de economie’ en ‘je zorgde vanzelfsprekend voor de mensen om je heen’. Dat laatste heet nu participatiesamenleving en die staat wel begrijpelijk in een kwade reuk, omdat verplicht participeren een gevolg werd van saneren – wie ook weleens op een demente buurtbewoner past omdat er weer geen verzorger voorhanden is, weet wat ik bedoel.

Jolanda van Loon gelooft nog in participatie in de betekenis van mensen ‘meenemen’, ze vindt dat zij bewoners ‘altijd moet kunnen uitleggen’ welke beslissingen ze neemt, en waarom. En wat ze nooit zou kunnen uitleggen, is dat ze per 1 juli de huren van slecht geïsoleerde huurwoningen zou verhogen terwijl de gasprijzen door het dak gaan. Van de minister mag het met 2,3 procent.

Haar managementteam dacht er net zo over, ‘het voelde niet oké’. Ze rekenden wat en besloten onderscheid te maken op basis van het energielabel. Voor geïsoleerde woningen met A- of B-label komt er een huurverhoging van 1,7 procent. Woningen met een C- of D-label krijgen 0,5 procent. En 682 tochtende woningen met energielabel E-, F- of G krijgen dus helemaal geen huurverhoging.

Vraag dan de vereniging van woningcorporaties Aedes eens hoeveel leden er ook op dit logische idee zijn gekomen. Het resultaat valt fors tegen: ‘Drie van de tien corporaties verhoogt de huren niet of nauwelijks van woningen die een energielabel E, F, of G hebben’, mailt hun woordvoerder.

Nederland telt ruim driehonderd woningcorporaties. Het overgrote deel van de huurders in tochtende woningen krijgt dus gewoon weer huurverhoging.

‘Wij kunnen het ons veroorloven, omdat mijn voorganger goed op de centen heeft gelet’, zegt Jolanda van Loon. ‘Maar het kan alleen als je een financiële buffer hebt, en die is de laatste jaren op veel plaatsen opgegaan aan de verhuurderheffing.’

Toch blijft het weinig, drie op tien corporaties, dat vindt Van Loon ook wel. ‘Mijn mijn punt is vooral: verhoog de huren niet klákkeloos. Weet dat je in andermans portemonnee zit. En dat 5 euro daar echt veel is.’

Net als vroeger bij haar thuis dus. En stemt zíj nog PvdA? Nee.

Ik rijd naar een straatje zonder huurverhoging: prima onderhouden rijtjeswoningen die binnenkort ook modern worden verduurzaamd, tot en met een ‘klantgestuurde uitrol van zonnepanelen’.

Ik mag naar binnen bij Joke Zillig, die vertelt met hoeveel plezier ze kok was in een verzorgingshuis, tot de keuken daar werd wegbezuinigd. Nu brengt ze er als ‘woonzorg-assistente’ bewoners prefabmaaltijden in bakken van zwart plastic en maakt ze kamers schoon.

Maar niets dan lof voor haar woningbouwvereniging, die tenminste wèl menselijk blijft. ‘Mijn ouders stemden PvdA’, zegt Joke dan.

En zij? ‘Partij voor de Dieren.’