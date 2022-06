Geen grote woorden, geen emotioneel afscheid – daar is Frank Snoeks de man niet naar

Hij wilde er zelf geen ruchtbaarheid aan geven, maar woensdagavond was dan toch echt de allerlaatste keer dat Frank Snoeks verslag deed van een wedstrijd van het Nederlands elftal.

Na 32 jaar stopt Snoeks ermee. Hij zal voor de NOS nog wel verslag blijven doen van wedstrijden in de Eredivisie, maar daarvan krijgen we alleen de samenvattingen te zien. Het betekende dus dat Wales-Nederland de laatste keer was dat Snoeks 90 minuten lang te horen was. Een einde van een tijdperk, moet je dan zeggen. Vanaf nu nooit meer die wat geknepen, krakende stem. Karakteristiek, zo zou je Snoeks geluid ook kunnen omschrijven, als je graag platgetreden en nietszeggende termen gebruikt. Zoals dat met alle voetbalcommentatoren gaat waren sommigen dol op Snoeks, anderen wat minder. Zijn stem zal in ieder geval voor altijd doen denken aan roemrijke en minder roemrijke EK’s en WK’s. Aan zomers vol verwachting; aan volle huiskamers; aan de ingeklonken zweetlucht van het shirt van het Nederlands elftal dat je niet meer mag wassen, want anders verliezen ze; aan hysterische vreugde en aan doffe teleurstelling.

Snoeks afscheidswedstrijd, Wales-Nederland, zal alleen mensen met een te hoge bloeddruk hebben kunnen bekoren. Het was een nietszeggende, saaie en krachteloze voorstelling, die pas helemaal op het einde even opleefde. Maar toen had waarschijnlijk iedereen al weggezapt, waren ze in slaap gevallen of doodgegaan aan verveling. ‘Het kan haast niet anders’, sprak Snoeks toen de scheidsrechter aan het eind van de eerste helft floot voor de rust, ‘of de tweede helft wordt leuker’. Dat werd hij niet.

Willekeurig moment uit Wales-Nederland, waar de saaiheid genoeg ruimte bood om terug te denken aan andere, mooiere door Frank Snoeks becommentarieerde wedstrijden. Beeld NOS

Het gebrek aan enige vorm van vermaak nodigde dan wel weer uit tot het laten afdwalen van de gedachten. Naar de zomer van 1998 bijvoorbeeld, toen Dennis Bergkamp de 2-1 maakte tegen Argentinië en Snoeks het doelpunt binnen een paar tellen steeds mooier begon te vinden. ‘Wat een schitterend doelpunt. Wat een fabuleus doelpunt. Het mooiste doelpunt van dit WK!’ Of naar 2010, toen Sneijder de 2-1 tegen Brazilië binnenkopte en Snoeks uitgilde: ‘Jaaa-haha! hij is binnen!’ Zijn stem kraakte en sloeg over – weinig stemmen die dat zo fijn kunnen als die van Snoeks. Hetzelfde gebeurde in 2014, toen Robin van Persie met zijn zweefduik Nederland op gelijke hoogte met Spanje bracht en in dat overslaan en de verspreking ‘Bep-Persie’ de euforische verbijstering weerklonk die iedereen op dat moment voelde.

Zulks moois zat er niet in woensdagavond. Alleen in de allerlaatste seconden, toen Wales 1-1 maakte en Nederland onmiddellijk daarna de 2-1, moest Snoeks nog even zijn stembanden strekken. Daarna was het klaar. Geen grote woorden, geen emotioneel afscheid – daar is Snoeks de man niet naar. ‘Een enkele reiziger checkt hier uit, in Cardiff’, zei hij over zijn eigen zwanenzang, ‘maar de trein dendert verder.’ Hij sprak in afwachting van de interviews de tijd nog even vol. Toen stond collega Jeroen Stekelenburg klaar met aanvoerder Stefan de Vrij en besloot Snoeks zijn 32 jaar bij Oranje even eenvoudig als bescheiden. ‘Ik groet u.’