‘Geen genade! Geen genade!’, roept hij, waarna hij de rest van het Vragenuur intensief door Twitter scrollt

Het is het Vragenuur van de knallers deze middag; dat merk je aan het opgewonden gefluister van de scholieren op de publieke tribune. Geert Wilders (PVV) stelt vandaag een vraag! En Caroline van der Plas (BBB)! Dat is scoren, in je Vragenuurbingoboekje.

Van der Plas heeft ‘een hele rits vragen’, kondigt ze aan, over het beperken van de veerdiensten naar Ameland. En het is inderdaad nogal een rij: over respect voor eilanders, over gegarandeerde plekjes op de boot voor diezelfde eilanders, over een mogelijke nieuwe haven om aan te meren, over natuurregels waardoor mensen ‘gewurgd’ worden, en over de vaargeul. ‘Die vaargeul, daar zakt mij bij wijze van spreken de broek van af,’ aldus Van der Plas.

Als de rits vragen klaar is, zegt Vera Bergkamp: ‘Veel vragen.’

Caroline van der Plas, licht geïrriteerd: ‘Daarom heeft het ook het Vra-GEN-uur.’

De vraag van Geert Wilders gaat over de veiligheid in Ter Apel, en voor wie hem voor het eerst live een vraag hoort stellen en tegelijkertijd probeert mee te schrijven in een notitieblok – uw verslaggever – is dat een belevenis en ook wel een uitdaging.

Ten eerste schreeuwt Wilders alles. Ten tweede heeft hij, net als Van der Plas, heel veel vragen achter elkaar. Ten derde ratelt hij staccato zoveel misstanden in Ter Apel af, dat het niet bij te benen is. Zomaar een flard: ‘Bij een vrouw in Ter Apel werd ingebroken en stond in een keer een asielzoeker naast haar bed. Asielzoekers plassen en poepen op straat. Noord-Afrikanen masturberen in het openbaar. Caissières in supermarkten krijgen keeldoorsnijdgebaren van stelende asielzoekers. De bevolking heeft knuppels en staven in huis.’ Dit allemaal achter elkaar zonder pauze of tussenzinnetjes.

Dilan Yesilgöz, de minister van Justitie en Veiligheid (VVD), antwoordt dat zij het niet accepteert dat ‘mensen die hier te gast zijn’ zich zo gedragen, maar zegt ook dat ze geen ‘random asielstop’ zal invoeren, zoals Wilders wil. Ze gooit even een ‘met alle respect’ in de mix: ‘Dat zijn allemaal ideeën, met alle respect, voor de bühne.’

Die reactie noemt Wilders ‘ongelofelijke ambtelijke prietpraat’ en vervolgens, nadat hij nog wat dingen heeft geroepen en twee keer hard met zijn hand op het spreekgestoelte heeft geslagen, ook nog ‘schandalige prietpraat’. Omdat vandaag alles bij hem in tweevoud komt, roept hij hierna: ‘Geen genade! Geen genade!’. Dan dendert hij terug naar zijn zetel, waar hij de rest van het Vragenuur intensief door Twitter scrollt.

Geert Wilders mag het ambtelijke prietpraat vinden, maar het is juist opvallend hoe weinig ambtelijk Yesilgöz de asielzoekers bestempelt. Tijdens de rest van de vragen over Ter Apel noemt Yesilgöz criminele en zich misdragende asielzoekers opvallend vaak ‘die gasten’.

Omdat het over asielzoekers gaat, ga je twijfelen welke betekenis van het woord ‘gasten’ ze voor ogen heeft. Bedoelt Yesilgöz letterlijk ‘mensen die te gast zijn’? Of gebruikt ze de afkeurende betekenis van ‘gasten’? (Van Dale, betekenis nummer 3: ‘figuur, type, persoon: een rare gast’.)

Omdat ze steeds ‘die gasten’ zegt en vanwege de context lijkt mij dat laatste het geval. ‘Die gasten dachten dat ze ermee weg konden komen,’ zegt Yesilgöz bijvoorbeeld – dan hebben we het niet over de warme, gezellige betekenis van ‘gast’.

Verwarrend is het wel.

Ook verwarrend: in haar relaas over criminele asielzoekers begint Yesilgöz over een coördinator die ze heeft aangesteld, waarbij ze benadrukt dat hij niet coördineert. ‘We hebben er een coördinator op gezet die niet coördineert, maar die die gasten in beeld brengt.’ Oké. Misschien moet je hem dan niet een coördinator noemen?

Dilan Yesilgöz houdt, net als Wilders, van de herhaling als stijlmiddel. Naast ‘die gasten’ zegt ze graag ‘Dan is er’. Als het gaat over haar plannen om iedere asielzoeker die iets crimineels doet als de sodemieter in te rekenen en uit te zetten, zegt ze: ‘Dan is er lik op stuk. Dan is er snel acteren.’ Mooi Nederlands is het niet, maar het klinkt wel heel daadkrachtig.