Geen dag gaat voorbij of het vuur slokt lhbti-personen op

De OneLove-campagne was bedoeld om discriminatie en uitsluiting aan de kaak te stellen. In plaats daarvan heeft deze actie van de KNVB de malligheid van de ‘verbindingsideologie’ aangetoond. Eerst werd de aanvoerdersband met de regenboogkleuren op het WK in Qatar verbannen van de voetbalvelden, om vervolgens in Nederland door de aanvoerders van Feyenoord, Ajax en Excelsior te worden behandeld als zakdoek van een pestlijder. Zo is het losse zand onder ‘het huis van de verbinding’ weggespoeld voordat we er met zijn allen gezellig in konden wonen.

Wat mij betreft is de definitie van beschaving in deze tijd het wettelijke en maatschappelijke fundament waarop lhbti-personen hun geluk en vrijheid kunnen bouwen. Voor allen die niet wilden zien dat ook in Nederland die vrijheid en dat geluk steeds meer onder druk staan, was de houding van de voetballers hier een goede eyeopener. Aanvoerders Orkun Kökçü van Feyenoord en Redouan El Yaakoubi van Excelsior hebben de band geweigerd. Dusan Tadic van Ajax droeg hem wel, maar verstopt onder de gebruikelijke aanvoerdersband. De drie mannen, die als aanvoerders de ziel van hun clubs horen uit te stralen, hebben de band geweigerd en kregen veel bijval van het publiek. Nederland is hopelijk uit een lange slaap ontwaakt.

OVER DE AUTEUR Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

Jammer. Want, zoet was de lange slaap wel. In een heerlijke slaap gesust door het grootkapitaal dat een wereld wil waar de mens geen verheven, rustverstorende idealen koestert en van de wieg tot het graf consumeert. In deze droomwereld hoef je alleen aanknopingspunten te vinden met de ander om de duurzame vrede te bereiken. Je moet aardig blijven doen, jezelf in een oceaan van optimisme wanen en bekwaam worden in het negeren van de realiteit die je zo nu en dan uit de droom dreigt te halen.

In de echte wereld wordt de dissident, de onafhankelijke denker, de seculier, de vrouw, het kind gegijzeld door despoten, autocraten, ayatollahs en fascisten. De lhbti-personen worden niet alleen gegijzeld. Geen dag gaat voorbij of het vuur slokt ze op. Slachtoffers vallen niet alleen in verre landen, ook hier in Nederland. Een van hen was Saïd Zankoua.

De Utrechtse Saïd probeerde tevergeefs zijn homoseksualiteit te verbergen voor zijn familie en kennissen. Hij werd door buurtgenoten zo hard geslagen dat hij er epileptische aanvallen aan overhield. Saïd werd door zijn familie een keer naar Frankrijk gebracht om zijn ‘onreine’ gevoelens door een islamitische geestelijke uit zijn lijf te laten verdrijven. Hij werd daar mishandeld door de charlatan. De jongen schreeuwde het uit van de pijn, maar iedereen was opgelucht omdat de boze geesten blijkbaar zijn lichaam verlieten.

Terug in Utrecht zocht Saïd zijn toevlucht in een afgelegen appartement in de wijk Overvecht. Ook daar wisten zijn kwelgeesten hem te vinden. Ze sloegen hem, zetten zijn foto’s op sociale media en waren klaar met hun werk toen de prachtige Saïd in de maand mei van het jaar 2020 op 30-jarige leeftijd, moederziel alleen, vermoedelijk aan de gevolgen van epilepsie overleed in zijn huis.

Om terug te komen op de overal ter wereld heersende verbindingsideologie: die wil dat we verbinding zoeken met iedereen. Dat betekent verbinding met mensen die hun homoseksuele zoon willen laten genezen. Verbinding met een charlatan in Parijs. Verbinding op regeringsniveau met despoten die homo’s aan hijskranen hangen. In zakelijk opzicht, verbinding met de Chinezen die minderheden uitroeien. In de politiek, verbinding met de moslimbroeders die met het geduld en de nauwkeurigheid van Renaissanceschilders in Europa, de fundamenten leggen voor duizenden extra Saïd Zankoua’s.

De Europeanen, die ooit het individu uit de klauwen hebben gehaald van fascisme, dogma en religieuze dwang, zijn nu massaal gevallen voor de charme van het simpele idee van de verbinding. Hoe kan dat? Hadden we geen enkele kans tegen het grote geld dat ons jaar in jaar uit een idee door de strot heeft geduwd, en ons uiteindelijk heeft gekneed tot brave, van elk idealisme verstoken kopers van spullen?

Of zijn we tegenwoordig gewoon te laf om toe te geven dat je niet de verbinding zoekt met de fascist, de onderdrukker, de religieuze fanaat, de onwetende, maar dat je die bestrijdt? Kan zijn. Vergeet alleen niet dat een lange slaap niet enkel zoete dromen oplevert, maar ook de grote ogen van de lieve Saïd, die diep in de nacht komt vragen waarom hij in die verschrikkelijke eenzaamheid moest sterven.