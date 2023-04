Geef meer ruimte aan het ‘nieuwe wonen’ en laat bij woningbouw het initiatief aan de bewoners

AlmereOosterwold, tussen Almere en Zeewolde is een experimentele vorm van 'nieuw wonen'. De Oosterwolders richten stap voor stap hun eigen gebied in. Beeld Arie Kievit

Starters op de woningmarkt die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Lange wachttijden voor sociale huurwoningen. De stagnerende doorstroom in Ter Apel. De conclusie lijkt onontkoombaar: in Holland staan te weinig huizen. Maar betekent dat ook een tekort aan woonruimte? Of hebben we in de kern te maken met een verdelingsvraagstuk?

Een paar cijfers. Wie in Nederland woont heeft gemiddeld 53 m2 woonruimte tot zijn of haar beschikking, net zoveel als in Denemarken, maar meer dan in Duitsland (46 m2) en Engeland (38 m2). Woningen in ons land tellen twee kamers per bewoner; voor de Europese Unie als geheel is dit gemiddeld 1,6 kamers.

Jan Wijnand Groenendaal is architect. Otto van de Vijver is als bewoner van 'MarktMeesters', een appartementengebouw in Utrecht.

Nederland is kampioen in het bouwen van rijtjeshuizen. Appartementen, die een kleiner beslag op de (schaarse) ruimte leggen, worden bij ons daarentegen relatief weinig gebouwd. De transformatie van leegstaande bedrijfsgebouwen tot woningen verloopt traag. Het risico van de gewenste bouwexplosie is dat op grote schaal prefab woningen uit de grond worden gestampt. Industriële productie van woningen is alleen rendabel bij grote aantallen. De kans is groot dat er veel van hetzelfde op de markt zal komen. Of woningzoekers daarop zitten te wachten, is de vraag. Maar ze hebben weinig keus, tenzij ze het heft in eigen handen nemen.

Derde weg

Naast bouwen door de markt en de sociale woningbouw bepleiten wij een derde weg, die van het ‘nieuwe wonen’. Bij de herziening van de Woningwet in 2015 werd de ‘wooncoöperatie’ geïntroduceerd: een vereniging van (toekomstige) bewoners, die samen een woonvorm ontwikkelen en beheren die op hun situatie is toegesneden, waar het gaat om betaalbaarheid, zeggenschap, gemeenschappelijkheid en duurzaamheid.

In landen als Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is de wooncoöperatie een factor van betekenis, blijkt uit onderzoek dat in 2021 werd uitgevoerd door bureau Ecorys. Zo telt Zweden circa 1,2 miljoen coöperatiewoningen (24 procent van de totale woningvoorraad) en Duitsland 2,1 miljoen (vijf procent van de voorraad). In Nederland werd het aantal coöperatiewoningen geschat op een luttele 1.000 á 2.000. ‘Het oprichten van een wooncoöperatie is ingewikkeld en financieel moeilijk haalbaar’, concludeerde Ecorys.

Toch ligt hier op termijn een sleutel tot het oplossen van de ‘woningnood’: laat de burger zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn (nieuwe) woning. Ondanks de bescheiden aantallen, zijn er in ons land genoeg inspirerende voorbeelden te vinden waarbij dit is gelukt. In 2016 verrees in Utrecht ‘MarktMeesters’, een appartementengebouw met tien woningen en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een ontmoetingsruimte, fitnessruimte, logeerkamer en daktuinen. De (toekomstige) bewoners bepaalden zelf de omvang en indeling van hun appartement. Ook de genoemde gemeenschappelijke voorzieningen waren hun eigen keuze.

Gedeelde voorzieningen

Natuurlijk lost dit soort zogenoemd collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) op korte termijn de problemen van de woningmarkt niet op. Maar het biedt zicht op verandering op langere termijn, die resulteert in een hogere kwaliteit van wonen, onder meer dankzij gedeelde voorzieningen, een lagere drempel om naar elkaar om te kijken, het integreren van maatschappelijke functies (zoals kinderopvang en wijkverpleging) en meer gevarieerde buurten en wijken.

Minister De Jonge stuurde in januari zijn plan voor het versnellen van processen en procedures in de woningbouw naar de Tweede Kamer. Daarin schreef hij dat hij woningzoekenden ‘een stem en een gezicht’ wil geven. Maar niet om hun eigen woonwensen te realiseren, maar als drukmiddel om het tempo van de industriële bouwproductie op te jagen.

Wat mogen burgers die hun eigen woningen willen realiseren van de overheid verwachten? Op subsidie zitten zij meestal niet te wachten; subsidieregels worden snel ingewikkeld. Wat de overheid, met name de gemeenten, moet doen is ruimte bieden: ruimte in vierkante meters grond en in de tijd. Want collectief opdrachtgeverschap heeft soms meer tijd nodig dan traditionele projectontwikkeling.

Dat vraagt om een onpartijdige houding. Een groeiend probleem is dat de afdelingen bouwen en wonen in veel gemeenten onderbezet zijn. Daardoor bestaan commissies die adviseren over de uitgifte van bouwkavels vaak grotendeels uit ingehuurde krachten, afkomstig uit de marktsector, die doorgaans weinig affiniteit hebben met CPO-projecten. Zo dreigt de burger op de woningmarkt buitenspel te worden gezet. En dat is een gemiste kans.