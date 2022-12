Geef leerkrachten hun autonomie terug

Klas van Utrechtse basisschool OBS de Gagel op de eerste dag van dit schooljaar. Beeld Sander Koning / ANP

‘Onderwijs is de grote gelijkmaker’, merkt de Groningse wethouder Carine Bloemhoff op (Woensdag, 21/12). Dat wás zo. Aan het begin van deze eeuw hoorde het Nederlandse onderwijs nog tot de top. Ook de zwakkere leerlingen deden het goed. Dat is nu niet meer zo. Beleidsmakers zijn dan geneigd nieuw beleid in te zetten om dat mankement te repareren.

Wat niet goed gedaan wordt, ondanks de commissie-Dijsselbloem, is grondig bekijken wat er de laatste decennia de klas is binnengesleept. Schaf deze ‘vernieuwingen’ af, zoals onderwijs op maat, de ziekelijke neiging tot toetsen, de toegenomen administratieve belasting van de leerkracht, het ‘samen naar school’. Geef de leerkrachten de autonomie over hun werk terug.

Luister naar bijvoorbeeld Erik Meester van de Radboud Universiteit Nijmegen, die in deze krant zei: ‘Onderwijs doe je met elkaar. Dat klassikale is ontzettend belangrijk. Als je allemaal hetzelfde leert, kun je daar samen over denken en de diepte ingaan.’ Dat nieuwe beleid blijft toch rommelen in de marge van structuurfouten die het onderwijs zijn binnengeslopen.

Rob Roordink, Enschede

Marokko

Op het speelveldje van basisschool Aquarijn in Zwolle speelt een vader een partijtje voetbal met zijn twee zonen. De oudste draagt keepershandschoenen. ‘Ik ben Martínez!’, roept hij trots. ‘En ik ben Kylian Mbappé!’, zegt de tweede. Het WK is al afgelopen, maar leeft voort in de verbeelding van deze jongens. Vader kiest als tegenaanval een heel team en geeft aan ­Engeland te zijn. De jongens denken na en zeggen: ‘Dan zijn wij Marokko, dan winnen we sowieso.’

De grenzeloze verbeelding doet mij glimlachen. Nederlandse jongens die ervoor kiezen om Marokkaans te zijn. Van ‘kut-Marokkanen’ naar voetbalhelden. En nu maar hopen dat deze jongetjes later bij Buitenlandse Zaken komen te werken.

Esthelle Jansen-Mahfoud, Zwolle

Sportgala

In de krant stond een korte weergave van de op het Sportgala uitgereikte Jaap Eden-prijzen. Naast de winnaars werden ook de genomineerden vermeld. Helaas gold dit niet voor de paralympische sporters: ook al zijn de sportvrouw, sportman en sportploeg in deze categorie samen­gevoegd, voor de geweldige verrichtingen van winnares Diede de Groot in het rolstoeltennis, Jetze Plat en ­Sanne Voets was blijkbaar geen ruimte.

Ad Anker, Arnhem

Stroomnet

Met name de politiek heeft zich laten verrassen door de congestie op het stroomnet. Ik snap een beetje waarom politici niet in willen gaan op wat-alsvragen. Maar de overheid wil al heel geruime tijd dat we minder gas gaan gebruiken en meer stroom gaan inzetten.

Dat betekent aan de ene kant meer opwekking van duurzame energie en aan de andere kant elektrificatie bij zowel burgers (zoals inductiekook­platen en warmtepompen) en bedrijven. Het lijkt me toch echt niet te veel gevraagd als politici zich verdiepen in de gevolgen, als dat wat zij in beleid gieten effectief zal blijken te zijn.

Albert Willem Knop, Horn

E-bike

In het artikel over de e-bike (Ten eerste, 21/12) worden technische mogelijkheden besproken die ervoor zouden kunnen zorgen dat fietsers op e-bikes hun snelheid gaan aanpassen wanneer dat nodig is voor de verkeersveiligheid. Meerdere technische oplossingen die geld kosten en de verkeersveiligheid niet per se verbeteren.

Een oplossing die niet wordt genoemd is dat de fietser op de e-bike of speedpedelec de snelheid gewoon zelf aanpast aan de verkeerssituatie. Kost niets en is een kwestie van je goed gedragen als verkeersdeelnemer.

Gerrie van Nierop, Steenwijkerland

Slavernijexcuses

De zin dat achter het slavernijverleden geen punt maar een komma staat, is bedacht door Serana Angelista, kunstenaar en grafisch ontwerper. Karwan Fatah-Black haalt deze zin aan in zijn boek Slavernij en beschaving en geeft Serana hiervoor de credits. Nu de speechschrijver van Rutte nog...

Kirsten Angelista Teiwes, Diemen

Washington

‘Om Frank Sinatra te parafraseren: What a difference a year makes’, schrijft Heleen Mees in haar column. Ik neem aan dat ze hiermee verwijst naar het nummer What a difference a day makes. Dit nummer van componiste Mariá Grever is echter voor Frank Sinatra jr. al gezongen door Dinah Washington. Handig om te weten, in het huidige tijdsgewricht.

Dickjan Lust, Amsterdam

Ambtswoning

Na het stuk van Gerard Spong: is het huisvesten van een slavernijmuseum in de huidige ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester niet het overwegen waard?

E.P. van Drongelen, Vught