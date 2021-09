Geef júíst aandacht aan die kunstles

Een basisschoolklas krijgt buiten een les drama. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Brief van de dag

De hoofden van de kinderen raken vol, schrijft Merel van Vroonhoven en ook zelf is ze druk. Taal, rekenen, techniek & natuur en begrijpend lezen: het moet allemaal worden voorbereid. Voor de les kunstzinnige vorming vindt ze ‘hopelijk nog een gaatje tijdens de gymles’.

Over de werkdruk hoor je mij als oud-leerkracht niet. Wel schrik ik van de achteloze vanzelfsprekendheid waarmee kunst en creativiteit weer eens het onderspit delven.

Mijn dringende advies: denk andersom. Geef juíst aandacht aan die kunstles en ontdek wat dat doet met alle volle hoofden.

Kunst leert je fantaseren, creëren en reflecteren en is een bewezen aanjager voor innerlijke balans en flexibiliteit. Dat kan nooit kwaad. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor een gejaagde zij-instromer.

Herman Tibosch, Nijmegen

CoronaCheck-app

Afgelopen juni was er de discussie over het gele vaccinatieboekje en de CoronaCheck-app. Minister De Jonge was tegen het gebruik van het gele boekje, want de app zou in heel Europa geldig zijn en dat was het gele boekje volgens hem niet.

Voor de zekerheid namen we zowel het gele boekje als de app mee op vakantie in Frankrijk. De campingbaas, die van Macron eind juli opdracht kreeg zijn gasten te checken, zat verdwaasd te kijken toen wij hem onze app met qr-code lieten zien. Wat moet ik hiermee?, stamelde hij.

Afgelopen weekend waren we in Hamburg, waar we geen horeca of winkel binnenkwamen zonder in te checken met de Luca-app, die wij niet konden installeren, omdat deze geen Nederlandse postcodes herkende, waarna we na veel discussie onze gegevens op moesten schrijven. Het tonen van de internationale qr-code op onze app leidde tot afwijzende reacties: ‘Das kennen wir hier nicht’.

Tot zover onze ervaringen met de CoronaCheck-app, ‘die overal in ­Europa werkt’.

Erik de Vries, Groningen

Dier-onwaardig

Dierenarts Ronald Corbee stelt: ‘Je kunt in alle behoeften van je hond voorzien met een puur plantaardig dieet’. Maar ook: ‘Zou je het aan je viervoeter zelf vragen, dan kiest hij voor vlees’. Echt diervriendelijk en met nul pootafdruk zou zijn: neem geen huisdier. Het fokken van honden met een uiterlijk ontworpen voor menselijk amusement, om te dienen als levend speelgoed, is dier-onwaardig.

Mira de Vries, Amstelveen

Literatuur als apart vak

Daan Heerma van Voss pleitte voor het aanbieden van Literatuur als apart vak op middelbare scholen. Zo is dat bij ons op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem georganiseerd. In een apart uur per week komt de Europese en wereldliteratuur aan bod. Deze les vervangt literatuur bij Nederlands, maar ook bij de moderne vreemde talen in de bovenbouw.

Een gesprek tussen leerlingen over een gezamenlijk gelezen boek vormt het schoolexamen ieder jaar. Ze leren niet alleen over literatuur, maar ook over de wereld. De mening van klasgenoten over daden van personages draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling: wat vind ik daar eigenlijk van? En waarom?

Ik nodig Daan Heerma van Voss uit om nog eens bij ons langs te komen, dan kunnen we hem vertellen hoe prettig het vak in de praktijk uitpakt.

Justine Zuidgeest, Heemstede

Heks

Loes Reijmer stelt dat in het verleden zelfstandige en mondige vrouwen door pastoor en patriarchaat als heks naar de brandstapel zijn verwezen. Ik raad haar aan om de app Sounds te downloaden en de serie Witch Hunt van BBC Scotland te beluisteren.

Het merendeel van de heksen was namelijk helemaal niet zelfstandig of mondig, maar het slachtoffer van een valse aangifte door een gekrenkte en/of jaloerse vrouw. Zo in de sfeer van ‘Mijn man heeft een oogje op de buurvrouw. En dat zou hij niet hebben als de buurvrouw geen heks was, die een toverspreuk over hem heeft uitgesproken’.

Als man heb ik niet onthouden hoeveel procent van de heksen hun marteling, veroordeling en executie aan een valse aangifte door een vrouw te danken hebben. Maar het gaat om 80 of 90 procent.

Rob Bolman, Brielle

Prinsjesdag

Het is weer zo ver: Prinsjesdag. Onze volksvertegenwoordigers en kabinetsleden lopen in mooie kleertjes en hoedjes met de borst vooruit rond te paraderen. Me dunkt, er is weinig om trots op te zijn. De Nederlander gaat gebukt onder vele problemen. De politici vinden vooral hun kleertjes en hoedjes belangrijk. Het is alsof het Nederlands elftal een ereronde loopt na een verloren wedstrijd. Je moet het maar kunnen.

Gert van Eldik, Spijkenisse