‘Geef het Caribische deel van Nederland zetels in het parlement’

Wouter Veenendaal (l): ‘Het beleid wordt hier bepaald, waar weinig kennis is, en heeft grote gevolgen voor dáár. En de eilanden hebben geen inspraak. Dat is een democratisch gat.’ Beeld Jiri Buller

Al bijna vier eeuwen zijn ze verbonden met Nederland (véél langer dan Limburg), maar rimpelloos is de verbintenis nooit geweest. Je zal niet snel iemand serieus horen pleiten voor het verpatsen van Twente vanwege kansarme jongeren, of het afstoten van dat deel van Drenthe waar de armste mensen wonen en de grond het minste oplevert. Terwijl er eind 19de eeuw al stemmen opgingen aan de Noordzeekant om het Caribische deel van het koninkrijk – zes tropische eilanden – in de verkoop te doen. Weg ermee. Inspirerend voorbeeld was Denemarken, dat zijn Maagdeneilanden voor een nette prijs aan de VS overdeed.

Vervolgens ontworstelde voormalig Indië zich aan het koloniale juk, hobbelde Suriname de onafhankelijkheid in en bleef het laatste restje overzees koninkrijk fier overeind staan: de zes Caribische eilanden.

En dat blijft zo, zeggen Wouter Veenendaal en Gert Oostindie beslist. Er mag dan wel ook in deze eeuw af en toe een Nederlands politicus ‘zet ze op Marktplaats’ toeteren (PVV), of voor een gemenebest ijveren (VVD, SP), of dingen zeggen als ‘Als u morgen belt dat u eruit wil, gaan we dat onmiddellijk regelen’ (premier Rutte). Maar als je het aan beide wetenschappers vraagt, zeggen ze: gaat niet gebeuren.

Daarvoor zijn de belangen aan Caribische zijde te groot. Bovendien wonen er in Nederland inmiddels 170 duizend zielen van Antilliaanse afkomst, dat zijn meer mensen dan op het grootste eiland, Curaçao, wonen. ‘Het zevende eiland’, noemt Oostindie ze. ‘Alleen hierom al is het ondenkbaar dat je de banden zou doorsnijden.’

Over hoe het zo gekomen is – met een geschiedenis van verovering en mensenhandel – en hoe het dan wél verder moet – nee, niet moet, zou kunnen, want ze willen niet de indruk wekken dat ze als makamba’s iets voorschrijven – schreven ze een boek met een titel die het huwelijk mooi samenvat: Ongemak.

Wouter Veenendaal (1986) is politicoloog, doceert in Leiden en onderzoekt hoe politiek en democratie werken in kleine (eiland)staten. Historicus Gert Oostindie (1955) buigt zich al een leven lang over koloniale en postkoloniale geschiedenis.

‘De eilanden’ vormden vroeger één land, de Antillen. Twaalf jaar geleden, op 10 oktober 2010 (ook wel: ‘tientientien’), viel dat land uiteen in drie landen (Curaçao, Sint Maarten en het al eerder afgescheiden Aruba) en drie ‘bijzondere gemeenten’ (Bonaire, Sint Eustatius en Saba, oftewel de BES). De BES is binnenland, net als Delft of Amersfoort.

Ze hebben grote ideeën. Zoals: geef de drie grote eilanden zetels in het Nederlandse parlement. Voer er burgerfora en loting in. En Nederland: wees verantwoordelijker, en royaler.

Achterin schrijven jullie dat ‘zeker rond dit thema twee witte mannen uit Nederland aan de Noordzee alléén niet de wijsheid in pacht kunnen hebben’, en bedanken jullie Antilliaanse collega’s voor kritisch meelezen. Zouden jullie dat tien jaar geleden ook zo hebben gedaan?

Oostindie: ‘Vroeger zou ik daar misschien wegwuiverig over hebben gedaan.’

Veenendaal: ‘Gert is dertig jaar ouder dan ik. Dat maakt uit, ja. Toen ik voor het eerst op Curaçao kwam, was ik me er ontzettend van bewust dat ik een witte Nederlander ben die niet vanzelfsprekend met open armen wordt ontvangen. Curaçaose collega-politicologen klaagden: jij komt binnenvliegen met een dikke onderzoeksbeurs, gaat straks weer weg om elders mooie sier te maken met je onderzoek en wij horen er nooit meer wat van. Daar is een term voor: drive-by research. Daarom maak ik data en resultaten lokaal breed beschikbaar.’

Oostindie: ‘Het heeft ook voordelen om buitenstaander te zijn. De grote Curaçaose schrijver Boeli van Leeuwen verweet me eens arrogantie omdat ik had gesteld dat de eilanden van weinig belang zijn voor Nederland. Later kwam hij daarvan terug en zei hij: ‘Jij kan pijnlijke dingen zeggen die we zelf niet hardop kunnen uitspreken.’’

Waarom is er zo weinig liefde in Nederland voor een gebiedsdeel dat met geweld is geannexeerd en al vier eeuwen erbij hoort?

Veenendaal: ‘Het is desinteresse. De BES-eilanden zijn al twaalf jaar binnenland. Maar op ministeries hier is het institutionele geheugen zwak is en wordt beleid gedachtenloos opgelegd. Daar gaat echt iets fout. Dan zet Nederland een nieuwe brandweerkazerne neer op Bonaire mét centrale verwarming, omdat dit hier in de bouwvoorschriften staat. Terwijl het daar altijd 29 graden is.’

Oostindie: ‘Wat ook meespeelt: huidskleur. En taal.’

Veenendaal: ‘De eilanden willen uit pragmatisme in het koninkrijk blijven, niet uit liefde. De ontwikkelingen in Suriname na 1975 zijn geen reclame voor soevereiniteit.’

Oostindie: ‘Met Nederlands-Indië waren de banden altijd sterk. Aan de vooravond van de Japanse bezetting woonden daar 100 duizend Nederlanders. Ook met Suriname was affiniteit, omdat dat land heel Nederlands is, nog steeds, ook door de taal. Met de Antillen was dat minder. Er woonden hooguit enkele honderden Nederlanders. Na de slavernijperiode gingen de eilanden heel erg hun eigen gang en Nederland vond dat best.’

Je zou haast denken dat alleen de koning van het overzeese deel van het koninkrijk houdt.

Veenendaal: ‘En omgekeerd! Het koningshuis is er populairder dan in Nederland. Voor het koninklijk huis is het deel van de machtsbasis. Voor de bevolking is het Nederlandse paspoort ontzettend belangrijk. Dat opent deuren en maakt onbekommerd reizen mogelijk.’

Boeli van Leeuwen schreef ooit: was Johannes van Walbeeck, die in 1634 Curaçao veroverde op de Spanjaarden, maar doorgezeild, dan waren we nooit in deze kille verhouding beland. Maar jullie adviseren om níét onafhankelijk te worden.

Veenendaal: ‘Saint Kitts is het laatste Caribische eiland dat onafhankelijk is geworden, in 1983. Dat is niet voor niets. Het verschil tussen soevereine en niet-soevereine kleine eilandstaten is enorm. In welvaartsontwikkeling, in militaire bescherming, in weerbaarheid tegen grote criminaliteit, in bescherming van burgerrechten, in toegang tot hoger onderwijs. Op veel vlakken zijn kleine eilanden beter af als ze verbonden blijven met een oud-kolonisator. De voordelen aan de postkoloniale status zijn zo groot, dat ook Antilliaanse politici soms zéggen dat ze soevereiniteit willen, maar nooit nu. Altijd later.’

Er is toch heus ook een Nederlands belang bij het koninkrijk?

Oostindie: ‘In de perceptie van de Nederlandse politiek zitten er vooral risico’s aan de verbintenis. Het beleid is erop gericht die te minimaliseren, met grote focus op financiële degelijkheid. Het is een waarde in zichzelf als je vier eeuwen samen bent, dat zeg je ook van een gouden huwelijk, maar het lukt Nederlandse regeringen niet daar een positieve draai aan te geven. En er zijn geen sterke geopolitieke belangen.’

Veenendaal: ‘In Frankrijk wordt vanuit trots gedacht: we zijn een wereldmacht, overal wappert de Franse vlag. In Nederland zeggen we: als het maar niet te veel kost.’

Oostindie: ‘In de jaren negentig is in bestuurlijk Nederland ingedaald dat je juridisch en volkenrechtelijk geen onafhankelijkheid mag opdringen. Toen is gezegd: prima, we blijven samen, maar er zijn regels in het koninkrijk en daar moeten júllie je aan houden.’

En die regels leiden tot permanente ruzies.

Veenendaal: ‘Het beleid wordt hier bepaald, waar weinig kennis is, en heeft grote gevolgen voor dáár. En de eilanden hebben geen inspraak. Dat is een democratisch gat.’

Oostindie: ‘Geef ze daarom drie zetels in het Nederlandse parlement, zodat volksvertegenwoordigers het debat kunnen beïnvloeden. Over koninkrijkszaken, buitenlands beleid, justitie; alles dat ze raakt.’

Veenendaal: ‘In het Deense parlement hebben Groenland en de Faeröer twee vertegenwoordigers. Het gaat erom dat je het perspectief van een vergeten groep zichtbaar maakt.’

En dan zijn de wederzijdse irritaties weg?

Oostindie: ‘Ha! Nee. Beide partijen hebben een verhaal dat klopt. Nederland zegt: wij investeren al decennia in de eilanden, we doen dat uit engagement en het enige dat we vragen is dat de bonnetjes kloppen. Vanuit de eilanden bezien is Nederland al decennia bezig de autonomie in te perken en steekt het overal de neus in. In hún bestuur, op hún eiland. Beide verhalen zijn waar.’

Veenendaal: ‘En iedereen verschanst zich achter het begrip autonomie. Nederland eist financiële discipline, maar als er problemen zijn met vluchtelingenopvang of met de vervuilende olieraffinaderij op Curaçao, roept Nederland: ‘Ja maar autonomie!’ Ook de eilanden zijn graag autonoom wanneer het ze uitkomt.

‘Na tientientien was er enthousiasme. Nu is er frustratie. Sint Maarten kreeg royaal geld na de orkaan Irma, maar er kwam een controlecircus bij. Hulpgelden voor de covidpandemie waren in Limburg een gift en op Curaçao een lening. Dat zet kwaad bloed.’

Oostindie: ‘In alle drie de landen is men erg bezig met het bewaken van de autonomie. Dat levert conflicten op met Nederland. De eilandregeringen spelen met vuur, vind ik. Want er zíjn nu eenmaal integriteitsproblemen.’

Veenendaal: ‘Op Sint Maarten wordt de bevolking er slachtoffer van. Veel hulpgeld na Irma kan niet besteed worden, omdat de lokale politiek niet akkoord ging met de voorwaarden. Vervolgens stapte Sint Maarten naar de Verenigde Naties om Nederland aan te klagen voor racisme. Het geld bleef op de plank liggen.’

Op Curaçao klagen ze dat Nederland doordramt op onhandige momenten en het zo regeringen die heus oké zijn onmogelijk maakt om te opereren zonder uitgemaakt te worden voor hielenlikkers van de oud-kolonisator.

Veenendaal: ‘Je kan niet in Den Haag ander beleid gaan voeren afhankelijk van welke regering daar zit. Maar capabele bestuurders – Curaçaose premiers als Eugene Rhuggenaath, Miguel Pourier, Etienne Ys – in de kou laten staan, is stom en onhandig.’

Oostindie: ‘Nederland trekt steeds de verkeerde les. Na tientientien werd Gerrit Schotte premier op Curaçao. Een man met dubieuze contacten die later is veroordeeld voor witwassen en fraude. Als Nederland gedegen integriteitsonderzoek had geëist, was hij het niet geworden. Maar men wilde niet de neokoloniaal zijn.’

Jullie stellen zelfs een compleet andere politieke structuur op de eilanden voor.

Veenendaal: ‘De huidige structuur is uit Nederland gekopieerd, met coalitieregeringen en politieke partijen. Er is nooit nagedacht of dat wel past bij kleine eilandstaten die door de kleine schaal vatbaar zijn voor cliëntelisme en machtsconcentratie bij politici die decennia aan de touwtjes trekken. Dan kan loting, waarbij burgers elkaar afwisselen in het bestuur, goed werken. Politieke partijen zijn niet nodig voor een democratie. In Rotterdam wordt ook geloot voor de wijkraden.’

Oostindie: ‘En er is een tekort aan professionals. Nu al rouleren rechters en aanklagers succesvol door het koninkrijk. Zo’n uitwisseling kan op veel meer terreinen. En nee, dat hoeven heus geen witte Nederlanders te zijn die net als vroeger de wijsneus komen uithangen.’

Uiteindelijk draait het er altijd op uit dat er te weinig geld is.

Oostindie: ‘Wij vinden dat Nederland veel meer moet investeren. Op de autonome eilanden én op de BES. In klimaat, in onderwijs. Als Nederland 25 jaar geleden serieus had geïnvesteerd in scholen op Curaçao en Aruba, waren er nu minder jongeren die daar kansarm zijn en hier kansloos.’

Veenendaal: ‘Op de BES is het helemaal erg. Daar heeft Nederland fouten gemaakt door te weigeren het niveau van de voorzieningen gelijk te trekken met de rest van Nederland. De armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is onverdedigbaar. En wat kost het nou om fatsoenlijke wegen aan te leggen op Sint Eustatius? Niks! Het is kleiner dan Oegstgeest.’