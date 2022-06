Geef de Groningers compensatie en laat ze zelf bepalen wat ze met het geld doen

Ook bij de aanpak van de schade door de gaswinning in Groningen schiet de Nederlandse benadering van maatschappelijke problemen tekort.

Bij de parlementaire enquête over de gaswinning die vandaag begint zullen het leed van de Groningers en het jarenlang bagatelliseren van de aardbevingsrisico’s centraal staan. De Tweede Kamer hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen van de Groningers.

Dat kan nuttig zijn, maar inmiddels kampt Groningen met een groter probleem. De frustratie over een op hol geslagen overheid is bij veel Groningers inmiddels groter dan de angst voor bevingen. Ook in deze crisis blijkt de Nederlandse overheid niet in staat om fatsoenlijk met haar burgers om te gaan.

De bodem onder Groningen is totaal onberekenbaar. Dat maakt gedetailleerde berekeningen en voorspellingen bij voorbaat zinloos. Toch heeft de overheid – gedreven door een Oer-Hollands verlangen naar controle – een heel leger experts naar het aardbevingsgebied gestuurd, in diverse hoedanigheden, die tot twee cijfers achter de komma moesten bepalen wat de aardbevingsschade was en welke schade nog te verwachten was, zodat kon worden besloten hoe hoog de schadevergoeding moest zijn en of het huis eventueel moest worden versterkt.

Er werd een kafkaësk bouwwerk van instituten, commissies en centra opgetuigd, die elkaar vaak tegenspraken en samen een schadecircus organiseerden tegen absurde kosten. Een bestuurlijke nachtmerrie, net als bij de toeslagenaffaire, en een overheid die zich steeds verder in de nesten werkt.

Het lijkt opnieuw tijd voor herbezinning. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw doet zijn uiterste best om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen, maar wellicht zou hij hen in plaats daarvan autonomie moeten geven. Bij de toeslagenaffaire werken de gedupeerde ouders, met hulp van Prinses Laurentien, inmiddels ook aan eigen plannen om hun levens weer op de rails te krijgen. Ze bepalen zelf wat ze nodig hebben. Dat werkt beter dan dat een overheid die ze inmiddels ten diepste wantrouwen, dat doet.

Dat recept zou je in Groningen kunnen herhalen. Bij de versterkingsplannen verdienen Groningers zeggenschap in plaats van onzekerheid. In plaats van de precieze schade aan de huizen te willen bepalen, zou de overheid ook kunnen zeggen dat de Groningers in het aardbevingsgebied per definitie recht hebben op compensatie. Laat hen vervolgens zelf bepalen hoe ze dat geld willen besteden. Een eerste stap is gezet met een compensatie van 5.000 euro zonder gesteggel bij relatief kleine schades. Om het vertrouwen van de burger in de overheid te willen herstellen, helpt het als de overheid om te beginnen zijn eigen burgers weer gaat vertrouwen.