Geef dat schilderij met de rokende oudere heren van Rein Dool maar aan mij

Graag zou ik het schilderij van Rein Dool (89) overnemen, dat door de Universiteit Leiden is weggehaald omdat er rokende oudere heren op staan. Ik wil er best voor betalen, want ik zie niet graag dat het wordt opgeborgen in een depot, of eventueel wordt verbrand of anderszins vernietigd.

Het is een mooi ironisch schilderij van een levende kunstenaar, van wie de Volkskrant nog vorig jaar met instemming een werk heeft afgedrukt. Zelf rookte ik nooit dat soort sigaren, maar het soort heren dat erop staat afgebeeld, ken ik wel. Behalve in de wetenschap liepen ze ook rond in de journalistiek. Vaak aardige, zachtmoedige en belezen mannen. Martin van Amerongen was er zo eentje. Hij schreef linkse stukken in het linkse Vrij Nederland.

Op het schilderij staat onder meer de voormalige rector Dolf Cohen, de vader van burgemeester Job en historicus Floris. Bij vader Dolf ben ik een paar maal over de vloer geweest. Hij overleefde de oorlog en richtte na de Bevrijding, samen met Loe de Jong, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Riod) op. Alleen al daarom een groot man. Bovendien: allemaal sociaal-democraten in hart en nieren, die de emancipatie van de verdrukte mens voor ogen hadden.

Oude witte mannen die roken, waarvan ten minste eentje ook nog Joods, dat kan in deze nieuwe tijd natuurlijk niet. Zo’n schilderij moet weg, is de eerste reactie. Nadenken en terugkrabbelen komt later. Dat Rudolph Cleveringa zich misschien omdraait in zijn graf is jammer maar helaas. Uiteraard komt het allemaal voort uit onwetendheid en wordt het ingegeven door de modes die uit de VS komen overgewaaid komen.

Rechtendecaan Joanne van der Leun zei het zo: ‘Het grootste deel van mijn carrière heb ik in kamers met mannen en schilderijen van mannen gezeten. Ik haat de rook ook.’ Een prachtig argument. Behalve mannen en schilderijen van mannen haat ze ook rook. Zelf heb ik een enorme hekel aan martelingen en daarom zou het wel eens goed zijn al die Goya’s uit de musea te verwijderen.

Intussen blijft het sappelen met de Nederlandse universiteiten. Zo las ik dat de universiteit van Nijmegen katholiek blijft, omdat de paus dat zegt. In 1923 was de Heilige Stoel te Rome de belangrijkste oprichter en daarom heeft de paus in dit soort zaken altijd het laatste woord. Het predicaat katholiek is een ontzaglijk punt van discussie geworden. Vijfhonderd jaar nadat men had moeten toegeven dat zelfs de universiteit van Nijmegen om de zon draait, wilden ze er vanaf. Slechts Radboud Universiteit zouden ze heten. De bisschoppen hebben nog geprobeerd benoemingen van halve katholieken en niet-katholieken tegen te houden, maar uiteindelijk hebben zij het kopje in de schoot gelegd. Tegen de wil van de paus, zoals nu blijkt. Eenmaal katholiek, altijd katholiek.

De naamgeving van katholieke universiteiten is altijd een probleem geweest. Vooral Tilburg heeft ermee geworsteld. Van Roomsch Katholieke Handelshoogeschool werd het Katholieke Economische Hogeschool, om vervolgens te veranderen in Katholieke Hogeschool Tilburg. Het probleem werd pas nijpend, toen hogescholen zichzelf universiteit mochten noemen en de Katholieke Universiteit Tilburg (KUT) in het vizier kwam. Dat werd dus Katholieke Universiteit Brabant, niet eens de laatste naamswijziging, want om er helemaal van af te wezen, heet men daar tegenwoordig Tilburg University.

Zo kan ik het ook.

Dat je dat hele katholieke weer – heel katholiek – met een korreltje zout moet nemen, leerde ik onlangs toen ik er tot mijn verbazing achter kwam dat godloochenaar Willem Frederik Hermans in 1985 is gevraagd bijzonder hoogleraar te worden aan de Katholieke Hogeschool van Tilburg.

Dezelfde W.F.H. die een proces aan zijn broek had gekregen wegens belediging van het katholieke volksdeel. ‘Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen’, had de hoofdpersoon in een van zijn boeken verkondigd. In 1985 antwoordde Hermans dat hij vereerd was met de uitnodiging, maar dat hij toch nee zei. Hij schreef erbij dat hij zich zou houden aan het verzoek van vertrouwelijkheid, maar dat hij het het liefst van de daken had geroepen.

Met dit stukje moet ik oppassen, want ooit droeg de Volkskrant het predicaat ‘katholiek’ op de voorpagina. In zijn boek Krantebeest vertelt Martin Sommer hoe de toenmalige hoofdredacteur Van der Pluijm met het angstzweet op de kaken moest erkennen dat er geen kruis meer in het gebouw hing en dat de krant zich niet meer katholiek noemde.

Wat de paus er destijds van vond, heb ik niet kunnen achterhalen, maar mogelijk is de Volkskrant nog steeds net zo katholiek als de Radboud Universiteit. Op de Volkskrant-burelen liep toen een katholieke censor rond, die toepasselijk Olierook heette. Diens nazaten zijn vermoedelijk uitgeweken naar Leiden.