Geducht gevecht tussen projectontwikkelaar en bezorgde burgers in pittoresk vestingstadje

Woudrichem – Woerkum – is een gerestaureerde vesting met zo’n zevenhonderd inwoners. Het wemelt er van de monumenten, voormalige arsenalen en wapendepots. De in gave staat verkerende vestingwerken rond het stadje zijn aangelegd volgens de regels van de oud-Nederlandse vestingbouw, met schootsveld, gracht en wallen.

En daar net buiten, aan de Hoge Maasdijk, ligt een met loodsen volgebouwd bedrijventerrein, dat ‘Op ’t Loef’ heet. Je kunt er je caravan stallen voor de winter en er is een kozijnenfabriek gevestigd. Voor de oorlog was er een scheepssloperij, waardoor de grond nog steeds sterk is vervuild.

Om dat stukje land van nog geen vier hectare is een geducht gevecht gaande, tussen een projectontwikkelaar aan de ene kant en bezorgde burgers aan de andere. Woudrichem is daar niet uniek in, en zal de komende jaren nog veel minder uniek worden. Nederland gaat namelijk bouwen, bouwen, bouwen, en daar is grond, grond, grond voor nodig en dat vinden projectontwikkelaars die over grond beschikken leuk, leuk, leuk – en ook lucratief. Zij kopen door het hele land potentiele bouwlocaties op, het zijn gouden tijden voor de branche.

Tot 2030 moeten er van minister De Jonge van Volkshuisvesting – tegenwoordig uitgerust met bouwhelm – 892.000 woningen bijkomen. Gemeenten hebben volgens onderzoek van Cobouw en het onderzoeksplatform Follow the Money tot 2035 plannen voor 1.2 miljoen woningen. Ook in de gemeente Altena moet elke kern een steentje bijdragen aan de bouwambities, Woudrichem staat ingetekend voor 172 woningen.

Op ’t Loef is daar ruimte voor. Het bestemmingsplan moest wel gewijzigd worden – van bedrijven naar wonen – maar dat vond niemand een probleem. Projectontwikkelaar Tankens, eigenaar van de grond, presenteerde in 2018 een mooi plan: in totaal honderd woningen en appartementen, 53 huur, 47 koop. Op de kop van ’t Loef stond een woontoren van 21 meter hoogte ingetekend, met fraaie appartementen en een penthouse met wijds uitzicht over de rivier tot voorbij Slot Loevestein.

Links Martin Bakker, rechts Jos Korthout: oprichters van de Stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk.

Alles leek in kannen en kruiken, de gemeenteraad keurde de plannen goed. Tot, op het laatste moment, een groepje Woudrichemse burgers lucht kreeg van wat er stond te gebeuren. Onder leiding van de stadsgids Jos Korthout – tevens levenscoach sinds 1976 – richtten zij de Stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk op, kortweg ROHM. Zoals uit de naam al bleek geen keiharde actiegroep, maar een goedwillend burgerinitiatief, dat opriep tot een zorgvuldige afweging van de plannen. Ze waren niet eens tegen een woonfunctie voor het voormalige industrieterrein, maar wel tegen de manier waarop dat nu gestalte kreeg. Het oude Woudrichem kreeg een massieve woonwijk voor zijn neus, met tot overmaat van ramp een buitenproportionele woontoren.

Er werden behalve door ROHM nog 19 andere ‘zienswijzen’ tegen de plannen ingediend, waaronder een door de molenaar van de korenmolen Nooit Gedagt op de wallen van het stadje, die door de nieuwbouw de ‘vrije windtoevoer’ in gevaar zag komen.

ROHM voorzag een aantasting van het stadsaanzicht en de stichting vreesde dat de werelderfgoedstatus van de hele Hollandse Waterlinie in gevaar werd gebracht. Ze achten de plannen ook ‘water-onveilig’: het is de vraag of de buitendijkse woningen wel verzekerd kunnen worden tegen overstromingen.

De Stichting wilde de achtergronden van de plannen weten: wat was er precies afgesproken tussen projectontwikkelaar en gemeente? Maar WOB-verzoeken werden niet gehonoreerd of er kwamen zwartgelakte documenten terug.

Dat voedde het wantrouwen en het idee dat ze werden gezien als hinderlijke zeurpieten die de bouwopdracht van de gemeente in de weg stonden. Uiteindelijk restte er weinig anders dan een gang naar de Raad van State. Kansloos, dacht Martin Bakker, ambtenaar bij de Provincie Noord-Brabant en gepromoveerd econoom, die inmiddels als onbezoldigd adviseur tot ROHM was toegetreden. ‘Burgers winnen zelden, bij de Raad van State.’ Zonder advocaat, die zag het ook niet zitten en verwachtte dat de zaak niet ontvankelijk zou worden verklaard, zette ROHM de zaak door.

In juli 2021 besliste de Raad in het voordeel van de bezwaarmakers.

Waarmee overigens het pleit niet is beslecht. De projectontwikkelaar wil nog een keer een alternatief indienen, met minder woningen. Wordt dat ook afgewezen, dan dreigt hij het hele gebied te verkopen – en komt er industrie.

Dan zou ROHM een pyrrusoverwinning hebben geboekt.