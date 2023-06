‘Gedeeld door vijf, maal twaalf zijn dat er straks zesennegentig’, zegt hij met enige bravoure

De Tweede Kamer is een plek voor grote onderwerpen en kwesties, maar net zo goed voor huis-tuin-en-keukentips.

Twee tuintips, deze dinsdag opgedaan: 1. een grote boom geeft net zoveel koelte als tien airco’s en 2. je moet het tuincentrum niet geloven als ze zeggen dat ze bijenvriendelijke plantjes verkopen, want op die plantjes zit gif en daar gaan de bijen juist dood aan.

Maar voordat we al deze kennis opdoen, tijdens het vragenuur, zit er een groepje leerlingen van een jaar of 18 op de publieke tribune, met een man die ze rondleidt door de nog lege Tweede Kamer. De man springt van de hak op de tak, en via een verhaal over een Kamerlid dat ‘rond 1900' van zijn paard viel, niet kon meestemmen, en zo zorgde dat de lagereschooltijd met twee jaar werd verlengd, komt hij plots met de vraag: ‘Wat denken jullie dat een Kamerlid verdient?’

De jongeren mompelen wat, zoals het jongeren betaamt, maar kennelijk zit het goede antwoord er niet bij.

‘Honderdtwintigduizend per jaar’, zegt de rondleider, ‘dat is ongeveer drie keer zoveel als ik.’

De jongeren zijn er stil van.

‘Honderdtwintig K?’, wil een van hen voor de zekerheid weten.

‘Hondertwintig K, ja, honderdtwintigduizend’, zegt de rondleider.

De leerlingen verlaten de zaal, duidelijk onder de indruk.

Het is een rommelige middag. Een paar van de Indische ouderen die vorige week op de publieke tribune zaten, zijn terug, maar ze mogen niet meer op de persplekken zitten waar ze vorige week terechtkonden. Ze zijn ontstemd. Dan is er de vrouw op de tribune die halverwege het vragenuur – Piet Adema heeft het net over bijen – opstaat en roept ‘Stop landbouwgif!’ Ze wordt afgevoerd. Even later is er een andere vrouw, op krukken, die tijdens een relaas van alweer Piet Adema over het vernatten van gebieden en klepelen in de bermen, een spandoek over het klimaat uitrolt en roept: ‘Jullie zijn te laat!’ Ook zij wordt afgevoerd. ‘Waar zijn mijn krukken?’ vraagt ze vlak voor de uitgang met een alweer gekalmeerde stem aan de bewaker.

Ondertussen moeten de Marokkodeal, het tekort aan bijen in Nederland en het tekort aan plannen bij een hittegolf worden besproken, in dit vragenuur.

Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, wordt door Kati Piri (PvdA) bevraagd omdat de Marokkodeal niet lijkt te werken. Er worden amper overlastgevende Marokkanen teruggestuurd naar hun land, verwijt Piri hem. Maar Van der Burg heeft daar een antwoord op gevonden. ‘In de afgelopen vijf maanden hebben we er veertig teruggestuurd. Gedeeld door vijf, maal twaalf zijn dat er straks zesennegentig,’ zegt hij met enige bravoure. En dat zijn er meer dan in voorgaande jaren.

Nog meer rooskleurige rekenkunde, even later in het debat: ‘Vijfendertig is een heel stuk meer dan nul.’ Ook moet je cijfers volgens de staatssecretaris met een bepaalde ‘kleuring’ zien.

Roelof Bisschop van de SGP, een man die zoals zijn naam en partij doen vermoeden spreekt in volzinnen én met een rollende r, zegt: ‘Als er duizend asielzoekers per week binnenkomen, snap ik niet het euforiegevoel over het feit dat er een paar tientallen een laissez-passer hebben gekregen. Maar dat is des staatssecretaris’.’

Dit best een rake typering van Eric van der Burg; altijd licht-euforisch, al is het met de Marokkodeal niet zo best gesteld. ‘Des staatssecretaris’’: een mooie uitdrukking.

Ondanks de rekenmodellen van de staatssecretaris blijven de Kamerleden hem aanvallen op het feit dat de Marokkodeal niet echt de deal van de eeuw blijkt te zijn. ‘U bent blij met een kruimel’, verwijt Joost Eerdmans (JA21) hem. ‘Ze komen hierheen, ze lachen ons uit.’

Maar de staatssecretaris ziet de deal niet als het enige middel, zegt hij dan, nee, hij vergelijkt het Nederlandse asielbeleid nu met een toernooi, waarbij je wedstrijden moet winnen, en waarvan de Marokkodeal slechts één onderdeel is.

‘En als je meedoet aan een toernooi, wil je alle wedstrijden winnen om kampioen te worden.’

Mensen uitzetten zien als een toernooi, en daarin kampioen willen worden – zo kun je het allemaal ook zien.