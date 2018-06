Gebrek aan leiding in Nederlands voetbal: van een smerig juridisch spel rondom Appie Nouri tot de afwezigheid van Nederland op het WK

Och arm, leidingloos voetbal van Nederland. Zie ze worstelen bij Ajax, de oud-voetballers die op een dag ontwaakten met een directeurspak aan. Het lot dat Appie Nouri trof op een veld in Oostenrijk is afgelopen week, met de gang van de letselschadeadvocaat naar de arbitragecommissie van de KNVB, definitief verworden tot een smerig juridisch steekspel. Dat kan me tot tranen roeren, omdat ik het altijd heb gevreesd, omdat ik zelfs heb gebeden dat het niet zover zou komen. Het is morele kaalslag.

Achter het decor van het WK zal de zomer voor Ajax schroeiend heet zijn. Rond de rvc, mocht die nog eens iets anders willen weten dan jaarcijfers. Rond de directie, rond de trainer, rond spelers die willen vertrekken. Al die zaken, weet u, die hebben alles met elkaar te maken. Alles.

Over gordiaanse knopen gesproken. De eredivisieclubs gingen deze week weer uit elkaar, nadat ze niets hadden besloten in hun veranderagenda. Overleg mislukt dus. Zie ze wegrijden in hun luxueuze karren, de passanten bij de clubs met hun koffertjes vol paperassen, in hun directeursoutfit. Mannen die de horlepiep dansen op hun ene vierkante meter op de planeet voetbal. Niets andere competitieopzet, niets exit kunstgras, niets andere verdeling tv-gelden. Ze halen alleen de brug op rond hun eigen kasteeltje.

In mijn ogen zou de mooiste competitie een samengaan met de top van België zijn. Dan waren play-offs helemaal niet nodig. Gewoon, negen clubs uit Nederland, zeven uit België. Prachtige competitie, bijna net zo sterk als de Bundesliga minus Bayern. Maar goed, dat is een paar stations te ver voor onze visionairs bij de clubs, want dan moeten ze wel drie stappen buiten hun vierkante meter zetten. Wie weet is ook daar gras, maar het kan nooit zo groen zijn als op hun eigen kunstgrasmatje.

Al dat mislukte overleg is geen toeval, het is typerend voor de status van het spel in de voetbalpolder. De clubs stellen elke keer dat het goed komt, terwijl bijna alles bij het oude blijft. Het is bijna onvoorstelbaar dat de clubs destijds de benoeming van de onafhankelijke, kundige Gijs de Jong tot directeur tegenhielden, omdat de meneertjes te weinig inspraak hadden gekregen.

De huidige KNVB-bazen, commissaris Smit en de directeuren Gudde en Hoogma, bezien het proces met afgrijzen. Maar ja, ze zaten jarenlang aan de andere kant van de tafel, op hun eigen vierkante meter. Ze hoefden helemaal niet aan het gemeenschappelijke belang te denken. Ze dachten aan kunstgras in Almelo of aan de financiële redding van Feyenoord. Het is bepaald niet zo dat het altruïsme uit hun poriën druipt.

Niet alleen daarom is het goed dat deze week het WK begint. Nederland doet niet mee. Te slecht. Niemand hoeft zich te verbazen waarom dat zo is. Al die clubbazen, we zouden ze een zomer naar de hei moeten verbannen, zonder televisie, pils en chips. Zorg eerst maar eens dat alles is opgelost. Dan kijken wij lekker naar het WK voetbal.