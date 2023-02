Gebrek aan informatie is ook armoede, maar wie wil er tegenwoordig nog een gratis krant?

Het eerste wat Frenk de Weijer ’s ochtends onderneemt is het nieuws bekijken op tv: SBS, RTL, soms WNL, daarna de website Nu.nl en die van de Telegraaf en de Gelderlander, waar hij alleen de koppen kan lezen want de rest is ‘premium’. Dat kan Frenk niet betalen, ‘en dat vind ik wel een dingetje, want als het over stikstof gaat of zo wil ik toch weten hoe het zit.’

Natuurlijk begrijpt hij dat journalistiek niet gratis is, maar het wordt voor hem steeds moeilijker om onafhankelijk nieuws te vinden, vooral het stadse, dat uit de buurt. ‘Echt jammer want ik ben nieuwsgierig aangelegd, ook al ben ik maar gewoon een fabrieksarbeider.’

Het is in Hatert, ‘een volkswijk’, zegt Frenk, ‘maar zo volks is het allang niet meer’. Hij kent de tijd nog waarin ze samen buiten zaten. Nu moet hij moeite doen om de buren te benoemen en aan de overkant is ‘alles de hele dag potdicht’. Hij heeft geen idee meer wie daar wonen, ‘dus je kunt ook niks met elkaar bespreken’.

Frenk werkte veertig jaar in de fabrieken van Honig, Bolsius, Excluton en Euro Support. Altijd ploegendiensten, tot hij bij de huisarts kwam die hem zei dat hij dezelfde dag nog moest stoppen. Dat was bijna drie jaar terug. De lijst met kwalen is lang, maar zijn werktas liet hij in de gang staan. ‘Ze noemen het ook wel een rouwproces.’

De arbeidsongeschiktheidsuitkering is lager dan gedacht, de vaste lasten hoger, bekend verhaal: een krant zit er niet meer in. Maar nu krijgt hij een gratis jaarabonnement op de Gelderlander, met dank aan hoofdredacteur Joris Gerritsen die er 175 weggeeft aan mensen met weinig geld.

Hij is op het idee gebracht door Ron Meyer, oud-voorzitter van de SP, die de term ‘krantenkloof’ bedacht en vertelde hoe belangrijk de krant van de buren was voor hem, als kind. ‘Toegang tot betrouwbare informatie, op jonge leeftijd, is cruciaal in de strijd tegen nepnieuws en laaggeletterdheid.’

Joris Gerritsen, zoon van een sociaal-cultureel werker, zocht Meyer op en bedacht een plan dat mooi samenviel met het 175-jarig bestaan van zijn krant.

Maar wie wil er nou nog een gratis Gelderlander?

Stond hij bij de voedselbank flyers uit te delen, kreeg hij de werkelijkheid om de oren. In de krant staan leugens, hoorde de hoofdredacteur. Of: straks moet ik zeker alsnog betalen. Hij stuitte op de angst dat bewindvoerders of uitkeringsinstanties zo’n gratis abonnement als inkomen zien, en op mensen die geen Nederlands lezen. ‘Er zijn er ook die zeggen dat ze niet meer tegen nieuws kunnen.’

Stadswijk Hatert in Nijmegen, met zo'n 10 duizend inwoners. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het leerde hem dat de krantenkloof breder is dan gebrek aan geld alleen. Het is ook de krant zelf. ‘Als er iets mis is in Nijmegen-Oost weten we dat meteen op de redactie, maar niemand van ons woont in Hatert, daar hebben we geen korte lijnen mee. We moeten ons serieus beter verdiepen in die wijken, en niet alleen bij incidenten.’

Gratis nieuws bestaat, maar is meestal landelijk of partijdig. De verschraling is regionaal en lokaal. ‘De grote informatie krijg je wel binnen,’ zegt Frenk de Weijer. ‘Het gaat om de kleine stukjes, gewoon over wat er hier in de buurt gebeurt.’

De enige plek waar kranten gratis zijn is de bibliotheek, en Frenk komt er graag om boeken te lenen, hij leest nu De offers van Jeroen Windmeijer, dankzij de gemeente die zijn abonnement betaalt. Maar daar elke dag de krant gaan lezen is ook zowat. Een krant op de mat heette vroeger een huisvriend, tegenwoordig word je bijgepraat door Facebook.

‘Als je geen andere manier hebt om het nieuws te krijgen, lees je dat. En als je steeds hetzelfde leest ga je vanzelf denken: het zal wel zo zijn. Daarom geloven mensen in een man die zegt dat we geregeerd worden door reptielen.’

Tot dusver gaf de Gelderlander honderd abonnementen weg; een student aan de Radboud Universiteit onderzoekt het effect ervan. Of de krant betrokkenheid en geluksgevoel vergroot is een van de onderzoeksvragen – op de redactie hopen ze enorm van wel.