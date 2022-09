Gebeurt er nog iets met de gasprijzen vóór 1 januari? Wacht niet tot de deurwaarder is langs geweest

Vorige winter stonden op alle scholen de ramen wijd open, om covid-aerosolen naar buiten te jagen. Sommige scholen installeerden in betere ventilatiesystemen; die kosten nu een hoop energie. Komende winter moeten de ramen potdicht en gaat de ventilatie misschien uit. Scholen vrezen, bij aflopende energiecontracten, torenhoge energierekeningen en zijn onzeker over de compensatie ervan.

Het is niet de enige zorg. Leerkrachten zien de stress bij een deel van de leerlingen groeien. Kinderen komen zonder ontbijt naar school of hebben geen lunch bij zich. Hun ouders kunnen, door de omhooggeschoten energierekeningen en supermarktprijzen, de boodschappen niet meer betalen. Een basisschool in Eindhoven opent een ‘boterhammenbar’, waar kinderen zelf hun ontbijt en lunch kunnen maken.

Grote kans dat die kinderen deze winter geen nieuwe schoenen of winterjas krijgen. En niet kunnen sporten: veel zwembaden en ijsbanen vrezen te moeten sluiten als hun energiecontract afloopt. Ook veel voetbalclubs kunnen de rekening niet meer betalen: de kantine moet dicht, de douches mogen niet meer worden gebruikt. De contributie gaat fors omhoog. Kinderen van ouders met een laag inkomen zullen als eersten afhaken.

We zitten in een diepe, beschamende crisis: een deel van de Nederlanders wacht komende winter kou en honger. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit steeg afgelopen jaar van ruim 7 naar ruim 9 procent en zal naar 2023 explosief toenemen (cijfers CPB). Volgens Netbeheer Nederland, de organisatie van energienetbeheerders, dreigt deze winter een miljoen huishoudens van energie te worden afgesloten. Veel middenstanders, waaronder bakkers, zullen moeten sluiten. Terecht wijst artsenorganisatie KNMG op de fatale gezondheidseffecten van armoede, psychisch en fysiek.

Het gevoel van urgentie bij het kabinet over de ramp die zich voltrekt lijkt niet groot. Rutte verwijst mompelend naar gemeentelijke loketten. Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten houdt zich stil. IJverig probeert ze de rechtmatige energietoeslag voor studenten te traineren. Ook van energieminister Rob Jetten vernemen we weinig. Zij zijn de kinderen van dit kabinet; ze moeten hun mond houden als de grote mensen praten.

Het kabinet lijkt niet te snappen dat het nú uitsluitsel moet geven over de almaar stijgende energieprijzen. Dat je mensen niet in onzekerheid kunt laten over hoelang deze ellende duurt. Gebeurt er nog iets vóór 1 januari? Want dan is het voor velen te laat. Dan is de deurwaarder al geweest. Het is absurd om Kamervragen naar de gasprijzen, naar de bestaanszekerheid van mensen – gesteld door Pieter Omtzigt, wie anders – af te wimpelen met ‘Dat bepaalt de markt’. Die markt is verziekt, door een oorlogvoerende dictator die de gasprijzen als wapen gebruikt.

Het staat gewoon in de grondwet, hè: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding der welvaart zijn zorg der overheid.’ Die overheid zal acuut moeten ingrijpen op de gasprijzen. Uit de uitgelekte plannen voor de begroting van komend jaar blijkt dat het kabinet 14 miljard voor koopkrachtreparatie heeft uitgetrokken, maar over bevriezing van gasprijzen of een prijsplafond is niets uitgelekt.

Een groot deel van de bevolking gaat straks gewoon met wintersport. We zijn nog steeds een steenrijk land, met een bloeiende economie, enorme vermogens van veel burgers en een lage staatsschuld. Waarom heeft de minister van Financiën nu geen ‘diepe zakken’, zoals in de coronacrisis? Er is 835 miljoen compensatie voor energieslurpende bedrijven, want o jee, onze concurrentiepositie, maar de burger moet minder lang douchen. Dat leidt tot woede en wrok bij een deel van de bevolking. Zij zien waar de prioriteit ligt. Niet gek dat het vertrouwen in de overheid wegsmelt als een waterijsje in de zomerhitte.