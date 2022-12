Gas geven en remmen, Nederland kan het tegelijk

Vorige week legde topambtenaar Abigail Norville van VWS uit waarom de Volkskrant de Sywert-appjes niet kreeg. De eenheid van regeringsbeleid zou in gevaar komen als wij weten wat er zoal heen en weer werd geappt. Dat was onbedoeld geestig van de topambtenaar. Het kabinet is minder bang voor Sywert-nieuws dan voor de onthulling dat het beleid alle kanten opschiet. Ik wil niet beweren dat ze maar wat doen, maar wel dat steeds minder zeker is of er aan het stuurwiel ook een roer vastzit. Dat komt door de administratieve staat waarin we gaandeweg zijn beland. Nederland heeft zich verplicht aan zoveel verdragen, protocollen, procedures en afspraken, dat de politiek nauwelijks meer in staat is een eigen koers uit te zetten.

Over de huisvesting van asielzoekers werd maandenlang gebakkeleid. In ruil voor de gemeentelijke huisvestingsdwang kreeg de VVD als vijgenblad dat de gezinshereniging een paar maanden werd uitgesteld. De rechter haalde er dinsdag een streep door. Weg precair politiek evenwicht en wat je met veel goede wil het streven naar het algemeen belang zou kunnen noemen. De rechter kijkt niet naar de ontwrichting door een opvangcrisis en evenmin naar het algemeen belang. Voor hem tellen de rechten van de Soedanese vrouw en de grondslag in de internationale verdragen.

Ook bestuurders vinden het chic om te wijzen op internationale afspraken, zonder te beseffen dat ze daarmee afbreuk doen aan hun eigen politieke ruimte. Op het Radio 1 Journaal gaat geen dag voorbij zonder de aankondiging van een actieplan, met bijpassende Europese richtlijn, protocol of officieel streven. Deze week was de beurt aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) met zijn daklozenplan. Per 2030 heeft iedereen een dak boven zijn hoofd. ‘Een nieuw paradigma’, ronkte de staatssecretaris. Daklozen staan voortaan vooraan bij de verdeling van woningen. Uiteraard is er een rechtsgrond, een ‘Lissabon Verklaring’, waarin staat dat maar liefst heel Europa per 2030 is voorzien van een woning. Schitterend voornemen, jammer alleen als je tien jaar op een wachtlijst staat maar zonder rechtstitel. Het is maar een paar procent, suste de staatssecretaris. Dat zeiden ze ook toen de statushouders met voorrang werden gehuisvest.

De internationale afspraken zijn altijd abstract, gaan over percentages en liefst over 2050 en suggereren dat iedereen er wel bij vaart. Maar boeren, bouwers en burgers krijgen wel degelijk met de tastbare gevolgen te maken en dan gaan politici zich in bochten wringen. Een prachtig voorbeeld geeft de wereldtop over de natuur die zich op dit moment in Montreal ontrolt. De tenten van de klimaattop in Egypte zijn nog niet opgevouwen of ze kunnen ten behoeve van de natuur in Canada weer worden opgezet. Voor de rest is het precies dezelfde hoogmis van de internationale gemeenschap, met tienduizend deelnemers, wetenschappers van de laatste kans, en een radicale VN-biodiversiteitsconventie die in de steigers staat.

Het akkoord om de apocalyps voor te zijn moet wereldwijd worden gesteund, en dan staan landen met hun kleine zorgen in de weg. Nationale politiek wordt dan ongepaste politiek en elk land dat er anders over denkt een soort Hongarije. Nederland heeft de VN-biodiversiteitsconventie ondertekend, want wij zijn voor de natuur. Het geval wil dat Nederland niet alleen vóór is maar tegelijk ook tegen, aangezien er ook in Den Haag meer zorgen zijn dan bos en hei. Vorige week had ik een geheim ambtelijk stuk te pakken waarin de achtergrond van het landschapsbeleid van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) werd beschreven. De minister weigerde woensdag het stuk openbaar te maken, maar uw columnist kan melden dat deze oliebron nog niet is opgedroogd.

Uit de publieke versie die werd behandeld bij Landbouw-begroting, waren de stekelige passages uit het vertrouwelijke conceptstuk geschrapt. We weten dat er een Europese Biodiversiteits Strategie (EBS) is, van Frans Timmermans, met de ambitie dat in 2030 liefst eenderde van de hele EU uit beschermde natuur bestaat. Voor Nederland zou dat betekenen dat 30 procent van het huidige landbouwareaal moet worden omgezet in zogeheten ‘natuurlandbouw’. Geen wonder dat minister Van der Wal, met de adem van de boze boeren in haar nek, aan de Kamer schreef dat de ambitie van Timmermans ‘op onderdelen niet uitvoerbaar’ is.

Maar in het geheime concept staat wat anders. Namelijk dat de Europese ambitie gelijk opgaat met de VN-conventie waarover in Montreal spijkers met koppen worden geslagen. Ook de VN willen 30 procent van het aardoppervlak beschermde natuur maken. En Nederland is daarvan voorstander. De minister wilde het stuk niet openbaar maken omdat ambtelijke suggesties niets zeggen over het feitelijke beleid. Dat doet niets af aan de echte feiten: gas geven en remmen, Nederland kan het tegelijk, met het risico om in een slip te raken. We gaan dus in Montreal een plechtige handtekening zetten en daarna Brussel bellen dat dit niet de bedoeling is. Johan Vollenbroek bladert nu al in zijn wetboek om deze tegenstrijdigheid af te schieten.

De laatste jaren wordt elk voornemen in Den Haag gepresenteerd door drie of vier ministers op een rijtje. Dat moet de gezamenlijkheid onderstrepen en heet officieel ‘integraal beleid’. In werkelijkheid is de samenhang steeds verder te zoeken. Mark Rutte is de Houdini van de vierkante politieke centimeter. Hij kan als geen ander zetels tellen tot 76 en past zijn richting daarop aan. Hij weet ook heel goed wanneer hij moet buigen voor rechter, richtlijn of regel. Wat de burgerij niet ontgaat en voor een fors deel het ongenoegen verklaart: de enige samenhang die langzamerhand overblijft, is dat de premier Mark Rutte heet.