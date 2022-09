Garanties zijn er niet, maar het belangrijkste stutwerk voor de koopkracht lijkt er nu toch wel te staan

Op zoek naar dekking voor de koopkrachtsteun zijn knopen doorgehakt waar de coalitie zich in de formatie nog niet aan waagde.

De opluchting die de regeringscoalitie deze week in de greep kreeg na het rondkomen van het koopkrachtpakket, is goed te begrijpen: na een zomer die werd gedomineerd door de stikstofcrisis, exploderende energierekeningen en de malaise in Ter Apel, werd het weer eens tijd dat er iets constructiefs van het Binnenhof kwam. Donderdag nog meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de gebruikelijke stijging van het vertrouwen van de bevolking in de politiek rond het aantreden van een nieuw kabinet dit keer geheel is uitgebleven. Het probleemoplossend vermogen van het Rutte IV was in het eerste half jaar simpelweg te laag.

Van de drie grote hoofdpijndossiers is de inflatie in politiek opzicht het minst complex, omdat het geen principekwestie is en met geld geregeld kan worden. Dat maakt het spel van geven en nemen relatief eenvoudig, zeker als er tegelijkertijd financiële meevallers genoteerd kunnen worden. Dat is nu het geval met de gasopbrengsten.

Dat neemt niet weg dat het nog zaak was de juiste keuzes te maken, en daarin is de coalitie een eind gekomen. Totale financiële compensatie voor iedereen is onhaalbaar en bovendien ongewenst: het kan helemaal geen kwaad dat de miljoenen huishoudens met voldoende financiële ruimte nu meer dan ooit worden gestimuleerd tot energiebesparing en verduurzaming. Bovendien is het lastig om bestendig koopkrachtbeleid te maken, omdat de energieprijs nu wel erg snel fluctueert en de schade van adres tot adres zo sterk verschilt.

Het probleem dat wél grote politieke aandacht verdient, zit aan de onderkant en bij de lagere middeninkomens. De hogere fiscale arbeidskorting en de forse verhoging van het minimumloon, de uitkeringen, de toeslagen en de studiebeurzen zijn de snelste manier om de nood in elk geval een beetje te lenigen voor de kwetsbaarste groepen.

In de zoektocht naar extra dekking zijn intussen ook knopen doorgehakt waar de coalitie zich in de formatie van 2021 nog niet aan waagde: eindelijk gaat de belasting voor vermogenden, grote bedrijven en verhuurders van vastgoed omhoog. Daarmee doen de coalitiepartijen eindelijk wat ze in 2021 aan de kiezers beloofden. Zelfs de VVD had een hogere vermogensbelasting immers gewoon in het verkiezingsprogramma staan. Geen wonder dat ook de meeste oppositiepartijen weliswaar vinden dat het sneller of net wat anders zou moeten, maar zich toch niet tegen dit pakket keren.

Garanties zijn er niet, het kabinet zal in de gaten moeten houden of dit genoeg is om te voorkomen dat mensen bezwijken onder hun energierekening, maar het belangrijkste stutwerk lijkt er nu toch te staan.