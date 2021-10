Gaat het de pers bij zo'n protestmars dan toch om sensatie?

Demonstranten op de Dam tijdens een protestmars tegen de huidige coronamaatregelen. Beeld ANP

Brief van de dag

Lopen er ruim 25.000 mensen mee in de mars van de menselijke verbinding in Amsterdam, lees ik er geen wóórd over (laat staan een foto) in mijn Volkskrant.

De beelden werden live uitgezonden op internet, presentator, gasten, gesprekken, verslaggevers op straat die mensen aan het woord lieten. Een doorsnee van de Nederlandse bevolking liep mee. Gewoon, omdat toch ook een groot deel van de bevolking zich blijkbaar serieus afvraagt of zo’n ­vaccinatiedwang en/of QR-code in onze ­samenleving thuishoort.

Wordt er nu niet over bericht omdat er geen opstootjes, wappies, complotdenkers en andere vervelende zaken zich hebben voorgedaan? Gaat het uiteindelijk dan toch bij het selecteren van het ‘nieuws’ om sensatie?

Ik ervaar het allemaal als meer dan jammer.

Franck Verhoeks, Riom-es-Montagnes (Frankrijk)

Oos Coolen

Lieve Oos, nog nat van je geboorte stond je op de voorpagina van de Volkskrant van zaterdag 2 oktober 2021. De redactie schreef er optimistisch bij: ‘Aan het begin van een nieuwe eeuw Volkskrant.’ Alsof dát de betekenis is van jouw foto.

Het is 2083 als je mijn leeftijd hebt. Als je dan terugkijkt, weet je dat vanaf 2021 in Nederland alles beter ging. De onderhandelaars in de kabinetsformatie hebben Oos Coolen ook op de voorpagina gezien. Niet op een elk-jaar-kindeke-Jezus-manier, jij was op zaterdag de personificatie van hoop. Dat had Nederland écht hard nodig.

Zelfs de kinderloze Mark Rutte (ook ik ben geen vader) wist ineens dat hij alles anders moest gaan doen. Voor jou en alle anderen met een leven lang voor zich. Het doel van de formatieonderhandelingen werd duidelijk, er was geen twijfel meer wat te doen.

Jouw enigszins bezorgde maar vastberaden gezichtje en uitgestoken handje maakten alles onderhandelbaar. Daarom zit jij in de jaren 80, met je kleinkinderen of met je neefjes en nichtjes, onder de stralende zon. Dank je wel dat je je hebt laten fotograferen.

René van der Loo, Den Bosch

Rijkdom

Als geldzucht de wortel is van alle kwaad, zoals het staat geschreven in de geboortepapieren van het CDA, dan is ‘rijk willen worden’ de grootste verleiding waaraan een mens blootstaat.

Wil het CDA herbronnen, dan zal het de rijken van deze wereld – en dan allereerst die in eigen gelederen – op het hart moeten binden niet hoogmoedig te zijn door hun hoop te stellen in zoiets onzekers als rijkdom, maar op God, die ons van van alles voorziet om ervan te genieten.

De rijken van deze wereld, of het nu boeren, burgers of bestuurders zijn, dienen rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zó leggen ze een fundament voor de toekomst. (Voor wie het na wil lezen: 1 Timoteüs 6, 9-10 en 17-19).

Albert van Leeuwen, Dronten

IJs

Dat Wopke Hoekstra een scheve schaats rijdt, konden we al zien toen hij dat rondje maakte met Sven Kramer. Als minister zakt hij nou ook nog eens door het ijs.

Jos Klaver, Haarlem

Beïnvloeding

Matchfixing blijkt vaste voet aan de grond te hebben in de Nederlandse sportwereld. In ‘ongerelateerd’ nieuws: sinds deze maand is online gokken in Nederland gelegaliseerd. Tien bedrijven mogen online gokken faciliteren, waaronder op, jawel ‘allerhande sportwedstrijden’.

Net nu enig besef ontstaat dat er een verband is tussen een festival­pilletje of een feestelijk lijntje wit in de grachtengordel enerzijds, en liquidaties en martelcontainers anderzijds, faciliteren we vrolijk een andere manier voor de onderwereld om de bovenwereld te beïnvloeden.

Hoelang tot er een discussie komt over een verbod op online én offline gokken op sportwedstrijden? Of beter, na hoeveel gefixte matches, witwasaffaires en gevallen van chantage en omkoping? Gokje wagen, iemand?

David van Dantzig, Den Haag

Gokreclame

Reclame voor online gokken zou, net als dat geldt voor tabak en alcohol, verboden moeten worden. Verslavingen stimuleren om vervolgens de persoonlijke ellende via maatschappelijke hulp en kosten proberen te herstellen. Dat is toch onlogisch overheidsbeleid?

Wil van den Heuvel, Uden

Rood

Als Ankie Broekers-Knol een motie van afkeuring als een gele kaart ziet, dan heeft ze met haar Afghanistan-uitspraken haar tweede gele kaart te pakken, en dat is rood.

Dirk van Donselaar, Tiel