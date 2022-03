Ga stemmen, en als het niet te veel moeite is: probeer de racisten en fascisten te vermijden

Dit is een ode aan het gemeenteraadslid, dat tegen de klippen op inwoners probeert te vertegenwoordigen. Vrije tijd opoffert voor het publieke belang – vaak naast een volledige baan, met krakkemikkige ondersteuning, bedreigers in de mail of aan de deur, en tegen een vergoeding waar ze bij Houthoff advocaten nog niet eens de telefoon voor opnemen. Tot huilens toe vergadert over de verschrikkelijkste details in de verschrikkelijkste plaatselijke verordeningen, omdat zijn kiezer een fatsoenlijke fietsenstalling eist (en terecht: je fiets normaal ergens neer kunnen zetten zonder dat geüniformeerde brigades hem in beslag nemen omdat hij vier komma zeven centimeter buiten het vak stond: het is een schandalige vorm van machtsvertoon door de overheid waar we het veel te weinig over hebben).

Dit is een ode aan het gemeenteraadslid dat woest moet watertrappelen om niet volledig overtroefd te worden door ongekozen organen die zich in de bestuurlijke ruimte tussen gemeente en Den Haag hebben genesteld: de veiligheidsregio, de wirwar aan bovenregionale samenwerkingsverbanden. Zit er plotseling ene Hubert Bruls voor te schrijven wat jouw inwoners allemaal wel en niet mogen in de openbare ruimte. En net wanneer je van Bruls af denkt te zijn, omdat eindelijk het inzicht is ingedaald dat men niet twéé jaar lang onder het mom van ‘crisis’ de coronabestrijding kan depolitiseren en de lokale democratische structuren kan blijven omzeilen, duikt de man wéér op. Nu omdat ook de opvang van Oekraïners aan de veiligheidsregio wordt uitbesteed.

Dit is een ode aan het gemeenteraadslid dat wordt uitgelachen om zijn campagnefilmpjes en zijn campagnefoto’s, door non-valeurs die nog nooit één vinger hebben opgetild voor het publieke belang. Onbenullen die geen idéé hebben dat het gemeenteraadslid de politicus is die het dichtst bij de mensen staat, door de wijk fietst, de mensen bij naam kent, ervan doordrongen is dat hun problemen de zijne zijn.

Dit is een ode aan het gemeenteraadslid dat lijdzaam toekijkt hoe landelijke politici zichzelf compleet belachelijk maken door aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen ‘verkiezingsdebatten’ te gaan voeren op televisie, alsof het íemand bij ons in de straat interesseert wat Sophie Hermans van onze wijk vindt, of Lilian Marijnissen van onze jeugdzorg, of Pieter Heerma van de armoede bij ons om de hoek – ga weg. Vervolgens moet het gemeenteraadslid na de verkiezingen in de krant lezen dat ‘de VVD de grootste’ is geworden, terwijl hij denkt ‘de grootste in wat?’, want als hij om zich heen kijkt, ziet hij dit: bij ons is Lokaal Belang Hupseflups gewoon de grootste. Net als vier jaar geleden.

Dit is een ode aan het gemeenteraadslid dat met steeds minder geld woekert om steeds meer taken uit te voeren. Hij moet de bibliotheek open proberen te houden, en het cultuurcentrum, en het jeugdhonk. Hij moet de zorg voor ouderen aan huis op niveau houden, en de zorg voor kinderen met problemen. Het gemeenteraadslid brengt mensen bij elkaar, gaat op de fiets door de straat, belt aan. Of er nog wensen en problemen zijn? Nou en of. Prima zegt hij, en hij gaat aan de slag.

Tot en met woensdag kunnen we stemmen op zo'n fantastisch gemeenteraadslid. Doe het. U moet vooral zelf weten op wie, maar als het enigszins mogelijk is en niet te veel moeite is: probeer de racisten, fascisten en Poetin-bewonderaars te vermijden. Daar komt alleen maar ellende van.