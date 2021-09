Ga lekker offline, maar vergeet niet eerst ons te taggen en er een foto van te maken

Zonder dat ik het doorhad, blijk ik al jaren aan de heetste socialemediachallenge mee te doen. ’s Avonds voordat ik naar bed ga, zet ik mijn telefoon uit, leg hem in de woonkamer op een kastje en loop helemaal zónder elektronica de trap op. Pas de volgende ochtend worden we weer herenigd, mijn smartphone en ik, om met een fris gemoed verder te scrollen.

Ik kwam erachter door Instagram, waar ik deze week de hoogblonde youtuber Kalvijn iets te tevreden in een helikopter zag zitten. Hij maakte het peaceteken en schreef dat hij zich zo vrij als een vogel voelde. ‘Omdat het vandaag International Day of Peace is, heb ik samen met @liptonicetea besloten om 12 uur van social media af te gaan (…). Trek jij je vandaag ook ff terug? Laat het weten in de comments!’

Niet alleen Kalvijn had van Lipton een zak geld gekregen om een halve dag offline te gaan, maar dat wel groots online aan te kondigen. Van Groningen tot Nigeria daagden influencers hun volgers uit om sociale media even links te laten liggen. Nou ja... ‘Upload om mee te doen een foto van jezelf waarop je het peaceteken maakt en een fles Lipton Ice Tea vasthoudt. Denk eraan dat de foto buiten genomen moet zijn. Vertel in je caption hoe lang je offline gaat en hoe je die tijd gaat gebruiken om te reconnecten met familie en vrienden. Tag drie vrienden om mee te doen aan deze challenge en gebruik de hashtags #PeaceOutForPeace en #LITForPeace.’ Wie hierna niet sowieso twaalf uur moet bijkomen, is wat mij betreft een hele grote.

In het hoekje van het internet waar de marketeers zich begeven, wordt duidelijk waarom merken zich in deze potsierlijke houding proberen te vlijen waarin zelfs de lenigste reclamejongen eruitziet als een houten klaas. Offline is sexy, maar online is de plek waar ze hun doelgroep kunnen bereiken. In artikelen met titels als ‘Digital Detox Marketing: hoe je merk kan floreren in het digitaledetoxtijdperk’ worden tips gegeven om de overprikkelde scroller naar je content te lokken en tegelijkertijd lekker te maken met een simpeler leven. Kijk hier, natuur! Tjonge, wat zijn we toch doorgeslagen met zijn allen! Log uit (maar niet te lang hoor)!

Youtuber Kalvijn neemt even pauze, met Lipton Ice Tea. Beeld Instagram

Eerder dit jaar werd er al een dagje offline gegaan ter ere van het nieuwste nummer van Linda Meiden, maar niet voordat er een foto was gedeeld met de handen voor de ogen en er iets ingewikkelds moest gebeuren met tags en hashtags (‘Wij reposten de allerleukste foto’s op onze tijdlijn’). Er werd smartphoneloos gewandeld met een dadelreep en een bekend horlogemerk legde de socialemediavrije dag van een influencer vast in een gelikt filmpje voor op Instagram. Techreus Amazon maakte reclame voor zijn luisterboekenapp met een vrouw die een bak luidruchtige notificaties over zich krijgt uitgestort en in die chaos toch een momentje voor zichzelf weet te vinden, mede mogelijk gemaakt door techreus Amazon (die chaos trouwens ook).

Online adverteerders willen natuurlijk helemaal niet dat we écht offline gaan. Daarmee zouden ze zichzelf alleen maar in de voet schieten. Ze willen vooral worden geassocieerd met de smartphoneloze utopie die ze via onze schermen tot ons laten komen, met de rust die de mens moet hebben gevoeld toen influencers en socialemediaplatforms ons nog niet de godganse dag met spullen bestookten. Ga offline! Maar kijk ook naar onze nieuwste campagne en tag 7 miljoen vrienden!

Zelf ben ik de komende maanden even uitgelogd in dit hoekje van de krant. Helaas zonder lucratieve sponsordeal, maar met een baby die een beetje sympathiek uit zijn ogen kijkt ben ik ook al erg tevreden. #PeaceOutForPersweeën #OfflineVoorHetNageslacht #nospon